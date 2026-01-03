Muere Maria Eugenia Cuenca, la primera mujer en ser consejera de la Generalitat de Cataluña
Fue titular de Governació entre 1992 y 1995 en el Ejecutivo de Jordi Pujol
La exconsellera de Governació Maria Eugenia Cuenca, que entre 1992 y 1995 fue la primera mujer miembro de un Govern en la etapa de Jordi Pujol, ha muerto a los 78 años de edad, según ha informado la Generalitat. En un mensaje en su cuenta de X, la consejería de Interior de la Generalitat ha lamentado “profundamente” la muerte de Cuenca y ha expresado su pésame a sus familiares y amigos.
También ha lamentado la muerte de Cuenca el secretario general de Junts, Jordi Turull, que en un mensaje en X ha destacado que fue la primera mujer consellera de un Govern de la Generalitat. Turull ha resaltado asimismo que Cuenca “trabajó fuerte desde diferentes frentes para reforzar el autogobierno de Cataluña”.
Nacida en Calatayud en noviembre de 1947, Cuenca fue miembro de la dirección de la extinta Convergència Democràtica de Cataluña (CDC) entre 1989 y 2004, elegida diputada por CiU en el Congreso en las elecciones de 1986 y 1989, secretaria general de Enseñanza de la Generalitat entre 1986 y 1986 y consellera de Gobernación entre 1992 y 1995.
Tras su paso por el Govern de Jordi Pujol, Cuenca fue elegida diputada de CiU en el Parlament en las elecciones de 1999 y 2003.
