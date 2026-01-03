Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
obituarios

Muere Maria Eugenia Cuenca, la primera mujer en ser consejera de la Generalitat de Cataluña

Fue titular de Governació entre 1992 y 1995 en el Ejecutivo de Jordi Pujol

EFE
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La exconsellera de Governació Maria Eugenia Cuenca, que entre 1992 y 1995 fue la primera mujer miembro de un Govern en la etapa de Jordi Pujol, ha muerto a los 78 años de edad, según ha informado la Generalitat. En un mensaje en su cuenta de X, la consejería de Interior de la Generalitat ha lamentado “profundamente” la muerte de Cuenca y ha expresado su pésame a sus familiares y amigos.

También ha lamentado la muerte de Cuenca el secretario general de Junts, Jordi Turull, que en un mensaje en X ha destacado que fue la primera mujer consellera de un Govern de la Generalitat. Turull ha resaltado asimismo que Cuenca “trabajó fuerte desde diferentes frentes para reforzar el autogobierno de Cataluña”.

Nacida en Calatayud en noviembre de 1947, Cuenca fue miembro de la dirección de la extinta Convergència Democràtica de Cataluña (CDC) entre 1989 y 2004, elegida diputada por CiU en el Congreso en las elecciones de 1986 y 1989, secretaria general de Enseñanza de la Generalitat entre 1986 y 1986 y consellera de Gobernación entre 1992 y 1995.

Tras su paso por el Govern de Jordi Pujol, Cuenca fue elegida diputada de CiU en el Parlament en las elecciones de 1999 y 2003.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Carles Vilarrubí, una trayectoria entre empresa, deporte e instituciones

Jordi Xuclà Costa

Salvador Illa recibe a Jordi Pujol en pleno juicio contra el expresidente y su familia

Àngels Piñol | Barcelona

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Última hora del ataque de Estados Unidos a Venezuela, en directo | Trump comparece tras el ataque de EE UU a Venezuela y la captura de Maduro
  2. La lotería perdida y hallada de Villamanín
  3. Trump avisa de que está preparado para atacar Irán si sigue la represión de las protestas y Teherán amenaza con “caos en toda la región”
  4. Qué se sabe por ahora de las explosiones en Venezuela en plena escalada de tensiones con Estados Unidos
  5. Feijóo: “El 60% de los extremeños quiere que haya un entendimiento entre el PP y Vox”
Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_