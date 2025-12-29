Carles Vilarrubí, una trayectoria entre empresa, deporte e instituciones

Carles Vilarrubí i Carrió (Barcelona, 21 de febrero de 1954 – Barcelona, 28 de diciembre de 2025) desarrolló una trayectoria prolongada en el sector financiero y empresarial, la vida política catalana, los medios de comunicación y diversas instituciones culturales. También fue vicepresidente institucional del FC Barcelona entre 2010 y 2017. Desde 2016 ocupaba la presidencia de la Academia Catalana de Gastronomía y Nutrición. Murió este pasado domingo a los 71 años.

Vinculado al deporte desde joven, practicó hockey sobre hielo y hockey hierba y llegó a formar parte de la sección de hockey sobre hielo del FC Barcelona en la década de 1970. Esa relación con el club marcó un vínculo que que culminaría con su entrada en la junta directiva azulgrana.

En el ámbito político, su militancia en Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) llegó después de unos inicios en 1974 como miembro de Unió Democràtica de Catalunya, partido democratacristiano nacido en 1931. Vilarrubí, como tantos otros, captó el valor ganador de CDC como una opción de centro nacionalista con contornos ideológicos amplios. En 1979 los dos partidos constituyeron la coalición Convergència i Unió que se prolongó hasta 2015. En los primeros años de los Gobiernos de Jordi Pujol ocupó diversos cargos en la administración autonómica. Entre 1983 y 1986 fue secretario general y director adjunto de Catalunya Ràdio. Dirigió la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalitat hasta 1988 donde impulsó las primeras loterías catalanas y donde creó la primera lotería en línea de Europa. Más adelante fue consejero de la Corporación Catalana de Radio y Televisión. En el año 2000 vendió al Grupo Godó la radio RAC1, una emisora privada con cobertura en todo Cataluña y de la que poseía el 15% de las acciones. También estuvo vinculado al desarrollo inicial del proyecto de la televisión del grupo Godó.

Tras su paso por la administración, consolidó una carrera en el sector privado. Durante décadas estuvo vinculado al banco de inversión Rothschild en España, donde ocupó la vicepresidencia. También presidió el holding CVC Grupo Consejeros y la correduría Willis S&C, además de formar parte del patronato de la Fundación SHE dirigida por Valentí Fuster, amigo personal del empresario. En 1992 fue consejero delegado de Gran Península (embrión de Gran Tibidabo), puesto del que dimitió por sus discrepancias con Javier de la Rosa. En los años 90 también entró a formar parte del consejo en La Seda de Barcelona. Tras el pacto del Majestic, fue consejero de Telefónica (1996-2001). Fueron años en los que personas cercanas a CiU influyeron decisivamente en el mundo empresarial español. Algunos de ellos apoyaron la evolución del espacio hacia planteamientos independentistas pensando que se trataba de algo pensado y con una lógica final de negociación. Quedaron centrifugados de los centros de poder político en los años álgidos del procés en que descubrieron que era algo distinto de lo que habían pensado.

En 2010 se incorporó a la junta directiva del FC Barcelona presidida por Sandro Rosell. Continuó en el cargo con Josep Maria Bartomeu, como vicepresidente del área institucional e internacional. El 1 de octubre de 2017 presentó su dimisión como vicepresidente, en desacuerdo con la decisión de la directiva de disputar el partido de Liga entre el Barcelona y la UD Las Palmas a puerta cerrada durante la tarde de la jornada del referéndum independentista ilegal. Fueron muchas las presiones políticas para que aquel partido no se suspendiera y aun que otros miembros de la Junta pensaban lo mismo que Vilarrubí, él fue el único que hizo el paso en aquellas horas en las que las imágenes de la pésima gestión policial resaltaban por encima de otros extremos del día.

En 2015 recibió la Creu de Sant Jordi “por su presencia significativa en la vida económica y social catalana a través de diferentes empresas e instituciones”. En los últimos años centró parte de su actividad en el ámbito cultural y gastronómico. Desde 2016 presidió la Academia Catalana de Gastronomía y Nutrición desde donde defendió la cocina catalana como patrimonio cultural y promovió su proyección internacional.

Casado con Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, Vilarrubí murió de forma súbita después de unas semanas con problemas cardíacos.

Jordi Xuclà es profesor de Relaciones Internacionales y fue diputado de CiU entre 2004 y 2019.