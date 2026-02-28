Detienen a un hombre como presunto autor de la muerte de su mujer en El Puerto de Santa María

De confirmarse el crimen como un caso de violencia de género sería la segunda víctima en la provincia de Cádiz en lo que va de 2026

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de la muerte de su mujer en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María, un suceso que tuvo lugar en la tarde de este viernes 27 de febrero por el que se mantienen abiertas todas las hipótesis, según han informado fuentes de la investigación.

Los hechos tuvieron lugar en la calle Sucre, en la zona de Los Romanos de esta localidad gaditana. El servicio unificado de Emergencias 112 confirma que recibió un aviso sobre las 13.30 horas de este jueves en esta calle y el fallecimiento de una mujer por la que no pudieron hacer nada los servicios sanitarios desplazados.

La investigación sigue abierta sin descartar ninguna hipótesis y está pendiente del resultado de la autopsia al cadáver de la mujer.

De confirmarse el crimen como un caso de violencia de género sería la segunda víctima en la provincia de Cádiz en lo que va de 2026, tras la muerte de una mujer de 58 años en su domicilio de Olvera a manos de su marido el pasado 11 de enero.

En lo que va de año, once mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde que arrancó la estadística oficial, en 2003, son 1.353 mujeres.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.