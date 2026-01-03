El bombardeo de Estados Unidos sobre Venezuela, en imágenes

8 fotosVenezuelaEl bombardeo de Estados Unidos sobre Venezuela, en imágenesLos ataques se han producido cerca de objetivos militares y aeropuertos. El Gobierno venezolano decreta el estado de emergenciaEl País03 ene 2026 - 10:21Actualizado: 03 ene 2026 - 10:33CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosVarias columnas de humo se elevan sobre el aeropuerto de La Carlota tras varias explosiones en Caracas, este sábado.Matias Delacroix (AP)Varios habitantes abandonan su vivienda tras registrarse varias explosiones cerca del Palacio de Miraflores, este sábado en Venezuela.Cristian Hernandez (AP)Una columna de humo se eleva tras varias explosiones registradas en las primeras horas de la mañana, este sábado en Caracas.VIDEO OBTAINED BY REUTERS (via REUTERS)Varios soldados vigilan la zona cercana al Palacio de Miraflores, este sábado.Cristian Hernandez (AP)Personas corren para ponerse a salvo tras varias explosiones registradas en Caracas.Matias Delacroix (AP)Miembros de la guardia presidencial vigilan el exterior del palacio presidencial de Caracas.Cristian Hernandez (AP)Una columna se eleva tras una explosión, este sábado en el aeropuerto La Carlota de Caracas.Matias Delacroix (AP)Residentes evacúan un edificio cerca del palacio presidencial de Miraflores tras escucharse explosiones y aeronaves volando a baja altura en Caracas.Cristian Hernandez (AP)