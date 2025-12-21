Denunciado el ‘influencer’ Alfonso Santaella por bañarse en glaciares protegidos en Gredos

El creador de contenido, con más de 900.000 seguidores en YouTube, se grabó realizando actividades no autorizadas en el parque regional de Ávila, según la Guardia Civil

El influencer Alfonso Santaella ha recibido seis denuncias de la Guardia Civil por actividades ilegales en el ecosistema protegido del Parque Regional de la Sierra de Gredos, en Ávila. El creador de contenido, con 430.000 seguidores en Instagram y más de 900.000 en YouTube, se bañó en lagunas glaciares protegidas, acampó en zonas prohibidas y voló drones en espacios sensibles de los ecosistemas, muy vulnerables a la actividad humana. Para ello rompió bloques de hielo con piedras o hachas, entre otras conductas irresponsables con el medio ambiente.

El investigado ha colgado vídeos de todas esas acciones en sus redes sociales en busca de notoriedad. Los agentes iniciaron sus pesquisas al detectar en canales de portales digitales esta clase de contenidos audiovisuales grabados en partes especialmente protegidas de este parque natural, sometido a una estricta legislación para garantizar su protección y el bienestar de su rico sistema ecológico.

La Guardia Civil ha informado a través de un comunicado de que el usuario, al que no identifica, está siendo investigado por las siguientes acciones no permitidas: vuelo de dron sin autorización en zonas de alta sensibilidad ecológica, acampada en áreas sometidas a protección especial, baños en lagunas glaciares ―“ecosistemas extremadamente frágiles donde esta actividad está prohibida”― y otras acciones que pueden alterar el normal comportamiento de especies en el parque.

Un influencer se baña en un glaciar prohibido en Gredos (Ávila) Guardia Civil (EFE)

La nota de prensa recuerda que este paraje montañoso del sur de la provincia de Ávila alberga especies de especial relevancia: “El Parque Regional de la Sierra de Gredos es un territorio de gran valor ecológico que alberga especies especialmente sensibles a la presencia humana y al ruido, como el águila real, el buitre leonado, la cabra montés o diversas especies catalogadas”.

Los vídeos difundidos en los perfiles de Santaella lo muestran haciendo “prácticas expresamente prohibidas”, como el patinaje sobre el hielo de los glaciares protegidos, usando un hacha junto a otro hombre para abrir grietas entre la placa congelada para luego zambullirse tirándose de cabeza o sumergirse en el agua prácticamente congelada solamente con bañador pese a las bajas temperaturas, con riesgo de hipotermia o de sufrir accidentes bajo la laguna. También aparece trazando áreas en la nieve para instalar un campamento con tienda de campaña. Los huecos entre las placas de hielo los abrió arrojando grandes piedras desde alturas importantes, lo cual a su vez también supone trastornos para el ecosistema. Algunas de esas imágenes se grabaron desde el aire con un dron, lo cual tampoco está permitido.

Actividades como las ejecutadas por Santaella “pueden alterar gravemente el comportamiento de la fauna, interferir en sus ciclos reproductivos y degradar hábitats de excepcional fragilidad”. Además, la publicación en redes sociales de esta clase de incursiones ilegales en el medio natural puede propiciar que otras personas decidan hacer lo propio en áreas medioambientalmente especiales y contribuir a la degradación de las mismas.

La Guardia Civil ha recordado que cualquier clase de actividad en espacios naturales protegidos como Gredos o sistemas montañosos similares debe ajustarse a las normativas, que exigen autorizaciones específicas en determinados lugares y también según la época del año.