Ir al contenido
_
_
_
_
Sociedad
ESPACIOS NATURALES

Denunciado el ‘influencer’ Alfonso Santaella por bañarse en glaciares protegidos en Gredos

El creador de contenido, con más de 900.000 seguidores en YouTube, se grabó realizando actividades no autorizadas en el parque regional de Ávila, según la Guardia Civil

Un influencer se baña en un glaciar prohibido en Gredos (Ávila)Foto: Guardia Civil
Juan Navarro
Juan Navarro
Valladolid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El influencer Alfonso Santaella ha recibido seis denuncias de la Guardia Civil por actividades ilegales en el ecosistema protegido del Parque Regional de la Sierra de Gredos, en Ávila. El creador de contenido, con 430.000 seguidores en Instagram y más de 900.000 en YouTube, se bañó en lagunas glaciares protegidas, acampó en zonas prohibidas y voló drones en espacios sensibles de los ecosistemas, muy vulnerables a la actividad humana. Para ello rompió bloques de hielo con piedras o hachas, entre otras conductas irresponsables con el medio ambiente.

El investigado ha colgado vídeos de todas esas acciones en sus redes sociales en busca de notoriedad. Los agentes iniciaron sus pesquisas al detectar en canales de portales digitales esta clase de contenidos audiovisuales grabados en partes especialmente protegidas de este parque natural, sometido a una estricta legislación para garantizar su protección y el bienestar de su rico sistema ecológico.

La Guardia Civil ha informado a través de un comunicado de que el usuario, al que no identifica, está siendo investigado por las siguientes acciones no permitidas: vuelo de dron sin autorización en zonas de alta sensibilidad ecológica, acampada en áreas sometidas a protección especial, baños en lagunas glaciares ―“ecosistemas extremadamente frágiles donde esta actividad está prohibida”― y otras acciones que pueden alterar el normal comportamiento de especies en el parque.

La nota de prensa recuerda que este paraje montañoso del sur de la provincia de Ávila alberga especies de especial relevancia: “El Parque Regional de la Sierra de Gredos es un territorio de gran valor ecológico que alberga especies especialmente sensibles a la presencia humana y al ruido, como el águila real, el buitre leonado, la cabra montés o diversas especies catalogadas”.

Los vídeos difundidos en los perfiles de Santaella lo muestran haciendo “prácticas expresamente prohibidas”, como el patinaje sobre el hielo de los glaciares protegidos, usando un hacha junto a otro hombre para abrir grietas entre la placa congelada para luego zambullirse tirándose de cabeza o sumergirse en el agua prácticamente congelada solamente con bañador pese a las bajas temperaturas, con riesgo de hipotermia o de sufrir accidentes bajo la laguna. También aparece trazando áreas en la nieve para instalar un campamento con tienda de campaña. Los huecos entre las placas de hielo los abrió arrojando grandes piedras desde alturas importantes, lo cual a su vez también supone trastornos para el ecosistema. Algunas de esas imágenes se grabaron desde el aire con un dron, lo cual tampoco está permitido.

Actividades como las ejecutadas por Santaella “pueden alterar gravemente el comportamiento de la fauna, interferir en sus ciclos reproductivos y degradar hábitats de excepcional fragilidad”. Además, la publicación en redes sociales de esta clase de incursiones ilegales en el medio natural puede propiciar que otras personas decidan hacer lo propio en áreas medioambientalmente especiales y contribuir a la degradación de las mismas.

La Guardia Civil ha recordado que cualquier clase de actividad en espacios naturales protegidos como Gredos o sistemas montañosos similares debe ajustarse a las normativas, que exigen autorizaciones específicas en determinados lugares y también según la época del año.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Juan Navarro
Juan Navarro
Colaborador de EL PAÍS en Castilla y León, Asturias y Cantabria desde 2019. Aprendió en esRadio, La Moncloa, buscándose la vida y pisando calle. Grado en Periodismo en la Universidad de Valladolid, máster en Periodismo Multimedia de la Universidad Complutense de Madrid y Máster de Periodismo EL PAÍS. Autor de 'Los rescoldos de la Culebra'.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

El incendiario, el chivo expiatorio que carga con las culpas de los incendios

Esther Sánchez | Madrid

Jóvenes ‘influencers’ climáticas que venden conciencia en lugar de productos

Texto: Paloma Dupont de Dinechin / Fotografía: Nicola Zolin | Brasil

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Uno de los promotores de la señal V-16 de tráfico: “Es duro oír el testimonio de víctimas que han sufrido amputaciones al poner los triángulos”
  2. Manuel Bustos acepta seis meses de cárcel por cargar gastos privados a la Federación de Municipios
  3. Los jueces del Tribunal Penal Internacional se rebelan ante las sanciones de Trump: “No hay que ceder”
  4. Más de 40 congresistas demócratas piden por carta a Trump que cese en sus “intentos de socavar la democracia en Brasil”
  5. Jornada política del 20 de diciembre de 2025 | El PP suaviza su discurso sobre “pucherazo” en Extremadura y felicita a la Guardia Civil
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
cursos
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
cursos
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
cursos
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_