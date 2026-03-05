Barcelona planea rehabilitar el 10% de los edificios de Ciutat Vella antes de 2035

“Ciutat Vella se ha escapado, hay que repensarla y crear una situación de normalidad”. Así de contundente se ha manifestado Iván Pera, el comisionado del Ayuntamiento de Barcelona para el Pacto de Ciutat Vella este jueves, en la presentación de la hoja de ruta para el distrito la próxima década. Negro sobre blanco aparecen hasta 187 acciones -muchas de las cuales no cuentan todavía con presupuesto- entre las que se encuentran la rehabilitación del 10% de los edificios, el apoyo al comercio local o la apuesta por la seguridad y la limpieza.

En julio de 2024, el alcalde, Jaume Collboni, encargó a Pera dirigir un proceso de diálogo y debate con todo tipo de entidades del distrito para acabar definiendo una hoja de ruta que definiera las prioridades y acciones estratégicas de Ciutat Vella, con el horizonte puesto en 2035. Después de 15 sesiones de trabajo, 25 entrevistas y otros fotos donde han participado 230 entidades; Pera ha presentado este jueves el resultado.

El concejal del distrito, Albert Batlle, ha presentado los datos que llevan a la situación actual del centro histórico y sus alrededores. “En los 90 se dio por reformada Ciutat Vella. Entonces había 90.612 vecinos de los que 541 eran extranjeros, el 0,6%. En los 2000 el número de vecinos eran 84.525 de los que 10.384 eran extranjeros (12,2%). El pasado año la población era 115.311 vecinos de los que el 54,7% son extranjeros”, ha apostillado.

“En los 90 la reforma de Ciutat Vella fue tan exitosa que dejó de ser una prioridad y nos llevó a la situación actual. Hoy, además, Ciutat Vella recibe 15 millones de turistas”, ha resumido Pera. “El reto es volver a la normalidad, que el distrito no parezca un parque temático, que sea un lugar donde quedarse”, ha resumido.

El plan está dividido en varios objetivos. En el ámbito de las personas, una de las prioridades es la rehabilitación del parque de viviendas, la adopción de políticas para recuperar viviendas turísticas para uso residencial y el refuerzo de la educación y la cultura.

El documento plantea la elaboración de un plan de rehabilitación con horizonte 2035, basado en el análisis del estado del parque residencial. Según los datos recogidos por el propio Consistorio, los edificios del distrito tienen una antigüedad media de 112 años, frente a menos de 80 años en el resto de los distritos de la ciudad. Sin marcar fechas, ni presupuesto, se prevé crear una oficina de rehabilitación con el objetivo de renovar el 10% de los inmuebles antes de 2035. En Ciutat Vella el 29,3% de las viviendas son de propiedad, mientras que en el conjunto de la ciudad el porcentaje alcanza el 51,1 %. Además, concentra el 19,5 % de la vivienda protegida, pese a representar solo el 6,8 % de la población.

En materia educativa, el documento propone más políticas para prevenir el abandono escolar, impulsar la formación profesional y abrir los equipamientos educativos en todos los cuatro barrios del distrito. También plantea un plan de acción social y sanitario para abordar cuestiones como la pobreza infantil, la soledad no deseada, el sinhogarismo, la salud mental o las adicciones.

Otro de los ejes del plan estratégico es el espacio público y la movilidad interna del distrito. El documento prevé ampliar las zonas verdes, mejorar la iluminación y reforzar la relación del distrito con el litoral, el puerto y las playas. En materia de seguridad, plantea actuaciones basadas en la mediación, la prevención y la sensibilización, junto con la actuación policial. También se prevé ampliar la red de refugios climáticos los espacios de sombra y la adaptación climática de equipamiento y espacios públicos.

En cuanto a la actividad comercial se anuncia que se aprobará un nuevo plan de usos para evitar el monocultivo comercial y fomentar la diversidad en cuanto a la actividad económica. El plan también quiere generar empleo de calidad, reforzar la economía social y aprovechar las sinergias con el Port de Barcelona.

La hoja de ruta también tiene en cuenta medidas para reforzar el tejido asociativo, ampliar espacios comunitarios, recuperar los Premios Ciutat Vella y destaca que la remodelación de la Rambla es básica para la transformación del distrito.