El plan de limpieza en Ciutat Vella a un año de las elecciones: baldeo diario y contenedores anti gaviotas

El Ayuntamiento de Barcelona intensifica la limpieza viaria y la recogida de basura en el distrito de Ciutat Vella, el más céntrico y presionado por el turismo de la ciudad. En el marco del Pla Endreça para mejorar el espacio público y a un año de las elecciones, habrá mejoras como barrer y baldear calles en el mismo día, contenedores nuevos (incluso anti gaviotas) o se intensificará la limpieza en barrios como la Barceloneta o el Raval Nord.

La limpieza en el distrito barcelonés de Ciutat Vella se ha convertido en la cuarta preocupación de los vecinos, por detrás de la seguridad, el ruido y el turismo. Una cuestión que el teniente de alcalde y concejal del distrito, Albert Batlle, entiende que es “elemento más sensible” y cuyas actuaciones se realizan bajo el paraguas del Pla Endreça, el plan estrella del alcalde Jaume Collboni para poner “orden” en el espacio público y al que se destinan casi cuarenta millones de euros.

Este martes, el consistorio ha presentado el resultado de más de un año de pruebas piloto, reuniones con vecinos e ideas de soluciones de soluciones. El plan consta de 135 acciones puntuales y 42 proyectos que se implementarán progresivamente a partir de este mes marzo.

Entre estos 42 proyectos, destaca la combinación de tratamientos en la limpieza de las calles. Hasta ahora, las técnicas de barrido y agua a presión se alternaban; ahora, serán coordinadas. “Nos hemos dado cuenta de que cuando van uno detrás del otro, el estado de la calle mejora mucho”, ha explicado Carlos Vázquez, responsable de la dirección de los servicios de limpieza del Ayuntamiento. Los barrios de la Barceloneta y el Raval Nord serán los espacios con más limpieza semanal: “El refuerzo es de hasta dos días a la semana; incluso hay espacios que se limpiarán cinco o seis veces”.

Hay otras medidas que ya han arrancado o se implantarán paulatinamente, como aumentar la presencia de contenedores y o adaptar las necesidades a casuísticas especificas. Por ejemplo, se han instalado papeleras antigaviotas para evitar que estas agresivas aves rebusquen en su interior. Otra iniciativa que se suma será la incorporación de nueve puntos móviles de recogida de residuos en áreas donde, por cuestiones logísticas (trama compacta, con calles estrechas), no se pueden ubicar contenedores. “Habrá un camión durante dos horas por la mañana y dos horas por la tarde”, han explicado.

Además de estos proyectos, también se ha elaborado un mapa de orines, se han eliminado 75.000 metros cuadrados de grafitis y se realizarán campañas de civismo y sanciones. Todo esto en un plan sobre el que Batlle y Vázquez no han acertado a poner cifras, pero que sigue la filosofía, en palabras del responsable de la limpieza, de que “lo limpio atrae a lo limpio, y lo sucio atrae a lo sucio”. Batlle ha asegurado que la principal diferencia no es la cantidad, sino lo que se hace con ese dinero: “Somos el Ayuntamiento que más destina a la limpieza”.