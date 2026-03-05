Chico Pardo ensalza que los compradores de Banamex no dudaron pese al caos posterior a la caída del Mencho

La segunda tanda de la venta del centenario banco Banamex se firmó el mismo domingo 22 de febrero de la operación militar que resultó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, y sacudió durante 48 horas al occidente de México. En una muestra de cómo el clima de negocios mexicano muchas veces convive al margen de la conmoción provocada por el crimen organizado, el nuevo presidente del Consejo de Administración del grupo financiero, Fernando Chico Pardo, reveló este jueves detalles de la negociación, en la que se selló la venta del 24% del cuarto banco del país a un grupo de inversores extranjeros como BlackRock, General Atlantic, Sura o el Fondo Soberano de Qatar.

El féretro dorado del líder del poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue puesto en su último descanso esta semana, en Zapopan, Jalisco, donde fue despedido por su familia y amigos, flanqueados por un fuerte contingente militar. Desde el operativo que desencadenó bloqueos de carreteras, daños a comercios y un puñado de víctimas civiles, las autoridades han acelerado la detección de presuntos cabecillas del narcotráfico y la aparente normalidad ha vuelto a Jalisco. No obstante, todavía resta por ver si el reacomodo del CJNG desata un conflicto que afecte los otros ámbitos de la vida del país.

Bloqueo en Zapopan, Jalisco, el 22 de febrero. Gilberto Gallo (REUTERS)

“El día que tenían que firmar todos estos inversionistas fue el domingo de los eventos del Mencho y no hubo ninguno que dudó o tuvo algún segundo pensamiento. Nada. Todos siguieron adelante con la firma y la suscripción de sus acciones”, dijo el comprador del 25% del Banco Nacional de México, lo que lo convierte en el mayor accionista individual privado y representante de los nuevos participantes. “La gente quiere confiar en México, quiere invertir en México”, agregó en su apertura de la Plenaria de Consejos Consultivos de Banamex número 34.

Citigroup, vendedor de la entidad, anunció la semana pasada que negoció un 24% adicional de la institución financiera con un puñado de inversionistas de renombre por 43.000 millones de pesos (unos 2.500 millones de dólares), en una operación que aún debe ser autorizada por el organismo antimonopolio. Chico Pardo, poseedor de una de las mayores fortunas de México, recibió en diciembre la luz verde oficial para adquirir una cuarta parte de la unidad, equivalente a unos 2.300 millones de dólares. El directivo recalcó que las autorizaciones regulatorias de la compra “se dieron en tiempo récord”, por lo que agradeció al secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, quien asistió al evento. Esto indicaría que el camino para esta nueva negociación está allanado.

Fernando Chico Pardo en Ciudad de México, este jueves. Galo Cañas Rodríguez (Cuartoscuro)

Las declaraciones de Chico Pardo se producen en un contexto de caída de la confianza de los inversores en México, afectados por la incertidumbre externa e interna: la volátil guerra arancelaria detonada desde Estados Unidos, sumada a las reformas políticas impulsadas por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y la preocupación por el avance del crimen organizado. En este sentido, el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC), que mide las expectativas de los negocios, sumó en marzo 12 meses consecutivos por debajo del umbral neutral de los 50 puntos, reflejando la desconfianza sostenida de los líderes empresariales, según la medición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

“Vamos a reconstruir y fortalecer los negocios que, por la separación, se quedaron en Citi, particularmente, la banca corporativa y de inversión. Con la compra del 25% terminó el no-compete con Citi, por lo que ya nos estamos dando a la tarea de empezar a reconstruir las áreas. Quiero que Banamex acompañe a sus clientes en todos los negocios que necesiten. Al igual que la digitalización. El proceso de desconsolidar a Banamex de Citi es tan prioritario como urgente. Es un año de transición muy importante”, añadió el empresario que amasó su fortuna frente a una firma de corretaje junto con el magnate Carlos Slim, también dueño de un grupo financiero.

Oficinas centrales de Banamex en Ciudad de México. Mayolo Lopez Gutierrez (Bloomberg)

Al cierre de todas las adquisiciones comprometidas, Citi habrá vendido el 49% de Banamex y no prevé ventas adicionales en 2026. Esto dará margen de maniobra a los nuevos dueños para avanzar en la reestructuración del banco, mientras se define el destino del resto de la participación, incluyendo la aceleración de la digitalización y la expansión del crédito.

Por su parte, el secretario de Hacienda utilizó su discurso para destacar la “resiliencia estratégica” de la economía mexicana, que creció tímidamente por debajo del 1% en 2025. “El entorno internacional moderó la confianza de hogares y empresas, influyendo en decisiones de consumo e inversión. Sin embargo, conforme el contexto externo se estabilice y se despejen temas en la agenda comercial, la confianza debería recomponerse gradualmente, permitiendo que la demanda interna recupere dinamismo”, estimó.

El funcionario agregó que proyectan un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) más sólido en 2026, “que se consolidará hacia 2027 conforme la inversión pública y privada se materialice”. Amador proyectó un crecimiento hacia el 3% al final de este ejercicio, por encima de las estimaciones privadas cercanas al 1,5%.

El Gobierno está tratando de incentivar a los empresarios privados a que abran sus carteras y realicen desembolsos importantes en la infraestructura productiva del país para blindar el desempeño de la economía. Esto incluye a los bancos, un pilar del sistema financiero mexicano, que concentra más del 60% de los activos totales en solo cuatro instituciones: BBVA, Santander, Banorte y Banamex. No obstante, la penetración del crédito formal en la economía se mantiene tradicionalmente baja. Cifras oficiales estiman que solo el 37% de la población adulta tiene contratado un crédito, una proporción bastante menor que en otros países con economías similares.

“Persisten desafíos en acceso al crédito, particularmente para pymes, mujeres y jóvenes. Hoy, en muchos casos, la principal fuente de financiamiento sigue siendo el crédito comercial no bancario. Debemos fortalecer alternativas más accesibles y competitivas. México necesita una mayor participación de la banca para alcanzar todo su potencial”, concluyó Amador.