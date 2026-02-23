Blackstone, General Atlantic, Afore Sura y un puñado de inversionistas más compran un 24% de Banamex

Banamex, el banco centenario mexicano, se reparte entre los grandes capitales. El actual dueño del banco, Citigroup, ha anunciado que venderá un 24% adicional de la institución financiera a un puñado de inversionistas, entre los que figuran Blackstone, General Atlantic, Afore Sura y otras. El conglomerado estadounidense ha informado este lunes de que repartirá 499 millones de acciones del banco por 43.000 millones de pesos, unos 2.500 millones de dólares. “Nos sentimos honrados de contar con el respaldo de estos compradores mientras nos preparamos para la oferta pública inicial de Banamex. Su inversión es un respaldo adicional a la estrategia a largo plazo de Banamex, su liderazgo en el mercado y sus perspectivas de crecimiento”, declaró Ernesto Torres Cantú, director de Citi Internacional. La transacción ocurre meses después de que el empresario Fernando Chico Pardo desembolsara 2.300 millones de dólares para hacerse del 25% de las acciones de Banamex.

El conglomerado estadounidense, dirigido por Jane Fraser, detalló que las participaciones accionarias de cada inversionista han sido limitadas a un máximo del 4,9%. Las operaciones están sujetas a las condiciones de cierre usuales, incluida la obtención de las autorizaciones del regulador antimonopolio en México, y se espera que se completen en 2026. Entre los inversionistas y family offices figuran General Atlantic (esta adquisición representa su mayor inversión de capital de crecimiento en México a la fecha), Afore SURA, Banco BTG Pactual, Chubb, fondos gestionados por Blackstone, Liberty Strategic Capital y Qatar Investment Authority (QIA). Al cierre de todas las adquisiciones comprometidas, Citi habrá vendido el 49% de Banamex y no prevé ventas adicionales en 2026, lo que, a juzgar por el conglomerado, le permite a los actuales inversionistas impulsar la creación de valor.

Citigroup, bajo la presidencia de Jane Fraser, ha estado buscando retirarse de su negocio minorista mexicano desde hace años. En 2025, la empresa vendió el 25% de Banamex al multimillonario Chico Pardo, en un importante paso hacia la salida del negocio. Chico Pardo, presidente de Grupo Asur y el octavo hombre más rico de México, cerró su adquisición por la cuarta parte del banco y se convirtió en el presidente del Consejo de Administración de Banamex.

Como parte de esta desinversión, al cierre de 2024 se concretó la escisión de Banamex del conglomerado estadounidense. Así, nacieron dos grupos financieros independientes en México: Grupo Financiero Citi México y Grupo Financiero Banamex. Citi se abocará a la banca corporativa e institucional, mientras que Banamex atenderá la banca de consumo. La estrategia del banco de Estados Unidos apunta a los grandes corporativos, mientras que una parte de Banamex se pondrá a la venta en una operación en el mercado de valores a través de una oferta pública inicial (OPI).

Banamex, con más de un siglo de historia, es el cuarto grupo financiero más grande de México con activos por más de 1,1 billones de pesos. La institución financiera cuenta con 13,6 millones de clientes de la banca minorista y unos 6.000 clientes de la banca comercial. Su red de atención cuenta con 9.000 cajeros y más de un millar de sucursales.