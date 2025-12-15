El gigante financiero Citi concreta la venta de la cuarta parte de Banamex al empresario mexicano Fernando Chico Pardo

Citi, el gigante financiero estadounidense, ha anunciado el cierre exitoso de la venta del 25% de Grupo Financiero Banamex a una compañía del empresario mexicano Fernando Chico Pardo y miembros de su familia inmediata. Tras esta decisión, el también presidente del Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) asumirá la presidencia del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex. Jane Fraser, presidenta y directora ejecutiva de Citi, aseguró que este paso los acerca a nuestra prioridad estratégica de desinvertir en Banamex y lo pone en manos “de uno de los inversionistas mexicanos más exitosos”. Para el corporativo, la inversión realizada por Chico Pardo muestra la confianza en el futuro de Banamex y en el desarrollo de su estrategia actual de continuar creciendo en todas las líneas de negocio, avanzar en su transformación digital y operativa, e incrementar su liderazgo gracias a la preferencia de los clientes. A días que concluya el año, la transacción valuada en 2.300 millones de dólares, ya recibió todas las autorizaciones de los reguladores financieros y de competencia de México.

El nuevo presidente de Banamex, Chico Pardo, expresó que a partir de esta fecha arranca su camino como el accionista individual privado más grande del banco mexicano. “Este proyecto es más que un compromiso financiero, es profundamente personal. Estoy orgulloso de liderarlo con mis hijos, asegurando que Banamex se mantenga como pilar del futuro de México”, mencionó por escrito. El conglomerado estadounidense detalló que Manuel Romo continuará como director general del grupo financiero mexicano y del banco con más de un siglo de historia.

El proceso de venta de Banamex ha sido complejo y ha llevado más de tres años. No obstante, está en su última milla. “El actual equipo de liderazgo directivo se mantiene. Como se señaló anteriormente, cualquier decisión relacionada con el cronograma y la estructura de la oferta pública inicial propuesta de Banamex continuará guiándose por varios factores, incluidas las condiciones del mercado y las autorizaciones regulatorias”, comentó Citi por escrito.

Desde que el conglomerado estadounidense anunció la desinversión, en enero de 2022, el proceso ha superado varios capítulos y vueltas de tuerca. En un primer momento, varios postores levantaron la mano por el banco mexicano, desde banqueros como Daniel Becker hasta magnates como Carlos Slim y Germán Larrea. Tras una docena de ofertas sobre la mesa y negociaciones a puerta cerrada, Citi decidió desestimar los primeros ofrecimientos y vender el banco a través de una oferta pública en la Bolsa Mexicana de Valores. No obstante, en septiembre pasado, el proceso dio un vuelco al dar a conocer que Chico Pardo adquiriría la cuarta parte de la institución por 2.300 millones de dólares. El resto de las acciones de Banamex será puesta a la venta en el mercado.

Banamex es el cuarto grupo financiero más grande de México con activos por más de 1,5 billones de pesos. La institución financiera cuenta con 13,6 millones de clientes de la banca minorista y unos 6.00 clientes de la banca comercial. Su red de atención cuenta con 9.000 cajeros y más de un millar de sucursales. Chico Pardo, el nuevo presidente de Grupo Financiero Banamex, es la octava persona más rica de México con una fortuna valorada en 2.800 millones de dólares, de acuerdo con la lista de Forbes. Su portafolio de inversiones abarca aeropuertos en México y Colombia, así como hoteles, puertos y a partir de ahora también tendrá un banco mexicano en sus manos.