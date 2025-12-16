Feijóo admite que la mayoría absoluta es casi inalcanzable en Extremadura y que el PP dependerá de Vox

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto de campaña electoral en Puebla de Alcocer (Badajoz), el día 12. PP/David Mudarra (EFE)

Alberto Núñez Feijóo ha reconocido este martes, desde Zahínos (Badajoz), que es casi imposible que el PP pueda lograr una mayoría absoluta en las elecciones del próximo domingo en Extremadura. Lo cual obligará al PP, con toda probabilidad, a volver a depender de Vox para gobernar, pese a que la presidenta extremeña, María Guardiola, ha adelantado las elecciones precisamente porque la extrema derecha le ha bloqueado la gobernabilidad. El líder del PP ha admitido hoy que es “muy, muy difícil conseguir una mayoría absoluta en la España actual” y ha explicado que su objetivo es que el PP logre más votos que la izquierda para que el precio de Vox no sea tan caro (porque baste con su abstención). Pero los de Santiago Abascal tendrán la batuta. “Espero que nadie bloquee [Extremadura] votando con la izquierda”, ha exhortado Feijóo a Vox.

En privado, el PP admite también que la mayoría absoluta es inalcanzable en Extremadura, porque ni con el 46% de los votos le bastó para conseguirla a José Antonio Monago, expresidente extremeño del PP en 2011, en la mejor marca de los populares. Eran tiempos todavía del bipartidismo, y aún así Monago necesitó el apoyo de Izquierda Unida para gobernar. Ahora, Guardiola, que además concurre en un contexto multipartidista, está lejos de ese porcentaje de voto, en gran parte por el ascenso de Vox. En la encuesta de 40dB. para EL PAÍS, la candidata del PP alcanza el 38,8% de los votos, lo que supondría 30 escaños, a tres de la mayoría absoluta. Vox, según este sondeo, escalaría a 9 diputados (con el 14%). Lo que Guardiola sí podría conseguir según este barómetro es lograr más diputados que la izquierda, porque el PSOE caería a 21 escaños (31%) y Unidas por Extremadura lograría 5 (8,3%).

En este escenario, Feijóo reconoce que su objetivo en Extremadura no es la mayoría absoluta, sino tratar de abaratar el precio de Vox. “El objetivo es tener más votos que toda la izquierda. Por supuesto que vamos a trabajar por una mayoría, pero el objetivo es desbloquear la gobernabilidad y tener más votos que toda la izquierda”, ha afirmado este martes en Badajoz. “Y espero que nadie bloquee a alguien votando con la izquierda”.

El PP da por hecho, no obstante, que el partido de Santiago Abascal reducirá sus exigencias, pero fuentes de Vox transmitieron a EL PAÍS tras el pacto valenciano lo contrario: que van a exigir al PP a partir de ahora un precio “más alto” que el de Valencia a cambio de su apoyo. Con el argumento de que el caso de Juanfran Pérez Llorca era diferente, porque ambos partidos acababan de firmar un acuerdo de presupuestos antes de la dimisión de Carlos Mazón, mientras que en las comunidades que van ahora a las urnas no ha sido posible pactar las cuentas públicas.

Feijóo se ha referido también este martes, a preguntas de los periodistas, a la cruzada que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha emprendido contra “los tibios”. En la cena del PP de Madrid, delante de Feijóo, Ayuso, sin mencionar a nadie, pidió al PP no ser “tibio”, sino “apasionado”. “Es el momento de quemarse”, dijo.

“Los tibios no entrarán en el reino de los cielos”, ha ironizado hoy Feijóo, al ser preguntado sobre si se sentía interpelado por esas palabras de la presidenta. Y ha rematado: “No tengo ningún interés en formar parte de ese equipo de tibios. No he sido tibio en mi vida. Cada vez que me he presentado a unas elecciones las he ganado, y no creo que la gente vote a tibios”. El líder popular ha sugerido que sí se siente interpelado, porque cree que algunos le consideran un tibio. “Deberían ponerse de acuerdo, porque unos dicen que soy muy duro y grosero, y parece ser que otros dicen que soy tibio”, se ha quejado.

Feijóo ha cargado, en paralelo, contra el presidente del Gobierno por el balance del año que hizo este lunes y su situación al frente del Ejecutivo, pero ha vuelto a descartar presentar una moción de censura en estos momentos. “Yo no recuerdo un balance con un presidente tan deteriorado como el que vimos ayer”, ha enfatizado el líder del PP, que cree que “el balance ya está hecho. Se lo ha hecho la UCO, la UDEF y los tribunales”. Con todo, Feijóo sigue sin ver una moción de censura en estos momentos, por mucho que cada día tenga “más interés” en poder presentarla, porque cree que fracasaría. “Yo no voy a hacer una moción de censura para validar los comportamientos corruptos amparándose en una votación de una moción de censura”, ha zanjado.