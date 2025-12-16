Guillermo Almada, nuevo entrenador del Oviedo, que deja en la zona media de Segunda al Valladolid

El Real Oviedo ha fichado al entrenador uruguayo Guillermo Almada como sustituto del destituido Luis Carrión. Una decisión que ha molestado a su afición, puesto que el técnico charrúa viene de un Real Valladolid que pena por la media tabla de la Segunda división. El presidente del conjunto asturiano y máximo accionista del grupo Pachuca mexicano, Jesús Martínez, se ha decantado por Almada en un movimiento que requiere un pago económico al Pucela, con quien el preparador tenía contrato hasta el 30 de junio.

La propiedad del equipo blanquivioleta se corresponde con la mexicana Ignite, quien mantiene lazos deportivos con Pachuca, aunque el copresidente vallisoletano Gabriel Solares insistió en criticar el movimiento de Almada, que accedió a los intereses de los asturianos. El Oviedo se encuentra en penúltima posición de la Liga, a cinco puntos de la permanencia, y tiene en el sudamericano al tercer entrenador del curso tras Veljko Paunovic y un Luis Carrión que no ganó ninguno de sus nueve partidos al mando de los carbayones.

“El Real Oviedo y el Real Valladolid han alcanzado un acuerdo por el traspaso de los derechos federativos de Guillermo Almada para que el uruguayo se convierta en nuevo entrenador del primer equipo hasta final de temporada”, ha comunicado la entidad ovetense. El culebrón en los banquillos comenzó el domingo tras sucumbir el cuadro asturiano por 4-0 ante el Sevilla. Luis Carrión fue despedido y la mirada de Jesús Martínez se posó en la categoría de plata, en un Guillermo Almada que deja al Valladolid décimo y a cuatro puntos del descenso. Almada no ha funcionado en Pucela ni en puntos ni en sensaciones, pero pese a ello obtiene una oportunidad de dirigir un equipo en la élite española tras una carrera prolífica en Sudamérica y cuatro títulos con Pachuca.

La afición ovetense ha pintado en muros “Almada vete ya” incluso antes de que se hiciera oficial su contratación en señal de protesta por el rumbo de los despachos. Tras la destitución de Paunovic, Martínez lanzó entonces un mensaje muy ambicioso, en contraste con la escasa inversión en la plantilla pese al ansiado retorno a Primera: instaba a hablar más de puestos europeos que de salvar la categoría.

Para ello fichó a Luis Carrión pese a la protesta de la hinchada, pues Carrión rechazó seguir en Oviedo, donde era muy querido porque dio la vuelta a una mala dinámica en Segunda y acabar disputando la liguilla de ascenso, para firmar por Las Palmas hace dos años. Carrión también fue cesado en las islas y fue reclutado para esta segunda aventura, donde no ha logrado ningún triunfo en nueve jornadas. Esta incorporación tiene réplicas en Valladolid, que se queda sin técnico, pero donde no se ha vivido el adiós como una tragedia ante los flojos resultados deportivos cosechados bajo su pizarra.

El copresidente del Pucela, Gabriel Solares, se había mostrado tajante con el uruguayo, a quien acusó de alejarse unilateralmente de Valladolid ante el contacto asturiano. La afición coreó “¡Almada vete ya!" durante el último partido del charrúa, saldado con derrota en casa con el Andorra (0-1). Ahora, los pucelanos buscan entrenador mientras se siguen intentando descifrar los entresijos del movimiento, pues Martínez y Solares, representantes respectivamente del grupo Pachuca y de Ignite, que compró el Valladolid a Ronaldo Nazario este verano, guardan relación deportiva y empresarial en forma de varios traspasos o cesiones de los últimos meses.