El Oviedo destituye a Carrión tras la goleada del Sevilla

El Sevilla vivió una de sus jornadas más plácidas de la temporada. Ganó con absoluta justicia a un Oviedo entregado y débil. Lo hizo, además, cuajado de jugadores del filial y de habituales suplentes, lo que refuerza el mérito de su victoria. También consagró la decadencia del Oviedo. Son ya nueve los partidos que lleva sin ganar (cinco derrotas y cuatro empates) el cuadro astur y seis sin marcar. Se mantiene, además, la increíble racha de Luis Carrión, un entrenador que ha sido destituido esta tarde tras no conocer la victoria en la máxima categoría después de 17 encuentros (siete empates y 10 derrotas). La goleada del Sevilla mató el proyecto ovetense de Carrión, aunque aún no se sabe quién será su sustituto. Con tanta debilidad futbolística, chocan también actitudes como la de Carmo, que vio dos tarjetas amarillas seguidas con todo perdido para ser expulsado en la segunda mitad. El conjunto andaluz, mientras tanto, respira con una victoria importante, que lo coloca con 20 puntos en la zona tranquila de la tabla (a cinco del descenso). Buen triunfo del técnico Matías Almeyda y reivindicación de jugadores como Akor Adams. Un delantero tosco, que provoca la división de la granda andaluza, pero que cuajó un gran partido para desmontar la zaga asturiana.

SEV Sevilla 4 Odysseas Vlachodimos, Andrés Castrín, Oso, Nemanja Gudelj, José Ángel Carmona, Fábio Cardoso, Djibril Sow (Manu Bueno, min. 45), Batista Mendy (Miguel Sierra, min. 76), Lucien Agoumé (Joan Jordán, min. 85), Akor Adams y Alexis Sánchez (Chidera Ejuke, min. 76) OVI Oviedo 0 Aarón Escandell, David Carmo, Lucas Ahijado (Dani Calvo, min. 45), David Costas, Rahim Alhassane (Javi López, min. 69), Santiago Colombatto, Ilyas Chaira (Álex Forés, min. 45), Alberto Reina (Josip Brekalo, min. 60), Leander Dendoncker, Haissem Hassan y Salomón Rondón (Pablo Agudín, min. 79) Goles 1-0 min. 3: Akor Adams. 2-0 min. 21: Djibril Sow. 3-0 min. 50: Batista Mendy. 4-0 min. 88: Chidera Ejuke Arbitro Isidro Díaz de Mera Escuderos

Tarjetas amarillas Lucien Agoume (min. 58), David Carmo (min. 81) Tarjetas rojas David Carmo (min. 82)

Acuciados por las victorias del Girona y del Mallorca, que apretaban mucho la zona de descenso, el Sevilla y el Oviedo afrontaron el duelo con cierta intranquilidad en el caso de los andaluces y angustia por parte de los asturianos. A Almeyda le faltaban hasta 10 jugadores entre lesionados y sancionados. Una losa para un equipo tan endeble como el sevillista. Los nervios del principio se convirtieron en cierto aplomo después de que Agoumé viera el desmarque de su compañero Akor. A los cuatro minutos ya ganaba el Sevilla. La angustia previa del Oviedo se convirtió en un desplome. Un flan en defensa y sin capacidad en ataque, los de Carrión vieron como el Sevilla marcaba el segundo tanto en su segunda aparición por el área astur. En esta ocasión fue Sow el que hizo el segundo gol sevillista. Por medio, una larga revisión del VAR de una posible mano de Mendy en el área local. Un análisis eterno de Raúl Martín. Seis minutos para acabar dilucidando que hubo falta previa sobre el jugador del Sevilla.

El Sevilla, cómodo con su línea de tres centrales, mantuvo con solvencia su ventaja en el marcador durante un primer acto donde el Oviedo fue incapaz de tirar entre los tres palos de Odysseas. Llamó la atención en el Pizjuán el abucheo de la numerosa afición visitante cuando sonó en megafonía el nombre de Luis Carrión. Por algo será. Luego, esa misma afición pidió constantemente su dimisión.

Carrión se la jugó con una defensa de tres centrales en el segundo tiempo. Realmente, poco puede hacer en un equipo que está completamente roto. El Sevilla respondió con un jugadón de Mendy dentro del área, con recorte incluido, para hacer el 3-0. El conjunto andaluz fue muy efectivo. Prácticamente, cada disparo entre los tres palos de la meta de Aarón (el portero que más paradas hace de la Liga) se convertía en gol. Mitad por el buen día de sus jugadores y mitad por las facilidades ofrecidas por la endeble zaga ovetense. El Oviedo tuvo la posesión del balón con el 3-0. Un ejercicio inútil, puesto que el Sevilla lo aprovechó para contragolpear con peligro. Apareció Aarón con dos buenas paradas ante Akor, un delantero que se reivindicó antes de marcharse a jugar la Copa de África con Nigeria. También lo hizo Ejuke en el último minuto con otro buen gol dentro del área. El extremo acompañará a Akor en la disputa de la competición africana.