El juez sienta en el banquillo a Errejón por supuesto abuso sexual a la actriz Elisa Mouliaá
El magistrado Carretero dicta el auto de apertura de juicio oral
El magistrado Adolfo Carretero, responsable del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid, ha enviado al banquillo al exdiputado Íñigo Errejón por un presunto delito de abuso sexual a la actriz Elisa Mouliaá, que pide para él tres años de prisión. El juez, que lo procesó el pasado noviembre, ha dado ya el siguiente paso y ha notificado la resolución que sienta en el banquillo al exparlamentario, quien fuera portavoz de Sumar y fundador de Podemos. La Fiscalía de Madrid ya avanzó que no acusará al expolítico.
[Noticia de última hora. Habrá ampliación]
