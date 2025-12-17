La Fiscalía no acusará a Errejón por agresión sexual a Elisa Mouliaá y pide el archivo
La actriz solicita tres años de cárcel para el que fuera líder de Sumar y una indemnización de 30.000 euros
La Fiscalía de Madrid no acusará al que fuera portavoz de Sumar y diputado en el Congreso Íñigo Errejón por la agresión sexual denunciada por la actriz Elisa Mouliaá, que pide para él tres años de prisión y una indemnización de 30.000 euros por los daños sufridos. El juez Adolfo Carretero, que ha llevado las riendas de la instrucción, propuso sentar en el banquillo a Errejón hace unas semanas porque considera que sí existen indicios suficientes para que se celebre el juicio contra él por su actitud contra Mouliáa una noche de septiembre en 2021.
El ministerio público ha decidido, sin embargo, pedir que se revoque la decisión de Carretero de procesar al exdiputado, según ha adelantado El Español y han confirmado fuentes jurídicas a EL PAÍS. Los hechos sucedieron una noche en la que ambos habían acudido juntos a una fiesta y, según el testimonio de Mouliaá, el político, de 40 años, la agredió sexualmente besándola sin su consentimiento cuando subían en el ascensor.
Más tarde, la metió en una habitación de la vivienda y le hizo numerosos tocamientos sin su consentimiento, llegando a sacarse “su miembro viril”, según explicó el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid en el escrito por el que finaliza la investigación. Después, se fueron en coche al domicilio de Errejón y allí él volvió a intentar tener relaciones sexuales, momento en el que ella le afeó su comportamiento y le recriminó que le estaba haciendo sentir incómoda y violentada.
La actriz presentó su escrito de acusación a principios de diciembre solicitando una condena para Errejón y una indemnización por “daños morales” y por los “daños sufridos a consecuencia del abuso sexual”. Además, pedía que se abriera una pieza separada de responsabilidad civil contra el acusado, así como que se le requiriera el abono de una fianza.
El exdiputado, por su parte, niega los hechos y recurrió su procesamiento, al entender que no existen “mínimos indicios” de culpabilidad. Su defensa sostiene que las diligencias practicadas durante la fase de investigación “descartan la existencia de mínimos indicios de criminalidad y corroboran el inventado relato de la denunciante”.
La Fiscalía ha informado ya a favor de que se revoque la propuesta del juez para enviar a juicio a Errejón, según confirman citadas fuentes, y considera que procede el archivo de la causa para él. El Ministerio Público no va a formular, por tanto, escrito de acusación contra Errejón porque considera que no existen suficientes elementos probatorios para iniciar el proceso que podría terminar en una condena.
Mientras, el exdiputado ha iniciado otra vía contra la actriz al denunciarla por un delito de calumnias. El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Aturo Zamarriego, ha admitido a trámite la denuncia que señala a Mouliáa por haberle acusado de “extorsionar” a testigos durante el procedimiento de agresión sexual.
