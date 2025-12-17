Transportes da una nueva vuelta a la difícil viabilidad de la conexión de Bilbao y Santander en alta velocidad

Nuevo estudio de viabilidad a la vista para la mejora de la conexión ferroviaria entre Bilbao y Santander, separadas por 118 kilómetros de vía en ancho métrico (vía estrecha), de los que apenas 40 kilómetros están electrificados. El contrato en busca de ingeniería ha sido licitado por el Ministerio de Transportes con un presupuesto de 786.000 euros, y el objetivo es determinar si tiene cabida una línea de alta velocidad entre ambas ciudades, lo que ya ha sido motivo de análisis, con resultado adverso, en el estudio informativo del Corredor Cantábrico-Mediterráneo. Desde Transportes se explica que la actuación, valorada en el entorno de los 4.000 millones de euros, depende de su rentabilidad socioeconómica. También pesa en contra la dificultad técnica y el impacto ambiental.

Los viajeros de Bilbao y Santander tienen como alternativa a la carretera el conocido como tren caracol, cuyo viaje alcanza un máximo de 80 kilómetros por hora y soporta hasta 35 paradas, algunas de ellas a petición del pasajero. La línea está incluida en el mapa de conexiones de media distancia de Renfe, en la que el tren que parte a las 8.33 de la mañana de Bilbao llega a Santander cerca del mediodía, a las 11.42 después de tres horas y nueve minutos de travesía.

El departamento que lidera Óscar Puente quiere contar con un estudio de movilidad, de pasajeros y mercancías, para conocer los flujos de viajeros entre las ciudades vasca y cántabra, incluidos municipios como Castro Urdiales y Laredo, donde había estaciones previstas. De forma adicional, se volverán a estudiar las distintas alternativas de trazado, en las que ya habían trabajado Sener y WSP, y las ratios de coste-beneficio. Independientemente de resultado de estas investigaciones técnicas y de mercado, el Ministerio asegura que el simple hecho de insistir en el estudio de la conexión en alta velocidad “refuerza el compromiso con el País Vasco y Cantabria, y se alinea con otras actuaciones en marcha, como la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao”.

El pasado 7 de noviembre arrancó el proceso de información pública y de audiencia a las administraciones sobre el estudio informativo del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, en su tramo Bilbao-Santander. El plazo de 30 días de exposición ha sido prorrogado en otros 15 días hábiles, tal y como fue publicado en el BOE el jueves de la semana pasada. En ese trabajo se incluye ya un estudio de rentabilidad socioeconómica con conclusiones negativas sobre la viabilidad de la línea de alta velocidad Bilbao-Santander. Sus beneficios han resultado inferiores a los mínimos aconsejados, según revela el propio Ministerio de Transportes.

El informe recomienda estudiar nuevas alternativas, por lo que se ha licitado el nuevo proyecto de viabilidad con variaciones en las que se contempla, por ejemplo, el tráfico mixto de viajeros y de carga, o el exclusivo para viajeros. También se van a contemplar nuevas opciones sobre la ubicación de las estaciones en busca de captar la mayor demanda posible, y la conexión de la potencial línea con el resto de la red ferroviaria.

Las soluciones que están sometidas ahora a información pública son desaconsejadas, por tanto, por el estudio informativo del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, lo que las convierte en papel mojado. “Si del proceso de información pública actualmente en marcha no se deduce lo contrario, el mismo concluirá con la aprobación del estudio informativo sin establecer banda de reserva alguna y, por tanto, la suspensión de licencias que implica la Ley del Sector Ferroviario. Decaerá automáticamente, con lo que a efectos de ordenación territorial o urbanística se volverá a la situación previa a someterse el estudio informativo a información pública”, ha explicado el ministerio de Puente.