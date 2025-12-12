Puente se empapa de la tecnología ferroviaria china antes de lanzar la compra de trenes de Renfe y la mejora de la red de Adif

La visita de la delegación del Ministerio de Transportes a China se ha convertido en todo un repaso exprés a los avances en materia ferroviaria del país asiático, líder mundial en kilómetros de alta velocidad a años luz del segundo, España. El ministro Óscar Puente, acompañado por el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, está teniendo acceso a las últimas novedades en sistemas de señalización, electrificación, seguridad, digitalización y pruebas de materiales. Pero, sobre todo, tiene la oportunidad de conocer de primera mano la capacidad de producción de trenes de alta velocidad del gigante CRRC Changchun Railway Vehicles, en cuya fábrica se le espera este sábado, y el modo de construir de China Railway Construction Corporation.

El modelo chino de desarrollo en la alta velocidad, donde esas dos compañías son referencia, es “especialmente atractivo para España, que se encuentra en un momento de enorme expansión de su red ferroviaria y de adquisición de nuevas flotas de trenes, con los retos que ello conlleva a la hora de incorporarlos a la circulación de la red”, se explica desde Transportes.

Puente y Fernández Heredia llevan meses manteniendo contactos con distintos fabricantes europeos, ahora también con el chino CRRC, antes del lanzamiento de dos concursos a primeros de 2026 para reforzar la flota de alta velocidad de Renfe a corto y medio plazo. La operadora pública está aumentando en estos momentos la capacidad de los servicios de alta velocidad y media distancia (Avant), al tiempo que tratará de recuperar el servicio Avlo en el corredor Madrid-Barcelona, sin material rodante por averías en el nuevo Talgo Avril.

El ministro indicó la semana pasada en una entrevista concedida a la SER que la industria ferroviaria europea ofrece fiabilidad y calidad, “pero tiene un problema de precios y tiempos de entrega”. En un contexto de urgencia para la renovación de la flota de Renfe, Transportes no ha escoondido la posibilidad de comprar trenes en Asia: “Los fabricantes chinos entregan trenes a la mitad de precio en un plazo de seis meses a dos años, mientras la industria europea te los ofrece a 60 meses. Yo soy el político que compra y no tengo 60 meses”, dijo el ministro. Se espera que la llamada a próximos concursos de Renfe sea atendida por referencias como Alstom, Siemens, Hitachi o Talgo, a las que se está metiendo fuerte presión con la baza china.

La entrada de fabricantes chinos en Europa encuentra fuertes resistencias, aunque ya hay ejemplos como el de la compañía privada Westbahn (participada por la francesa SNCF con un 17,4%) con el alquiler de trenes chinos para su operativa entre Austria y Alemania. CRRC Changchun Railway Vehicles cuenta con la plataforma de alta velocidad Fuxing y un prototipo, el CR450, capaz de viajar a 400 kilómetros por hora.

Mejoras en la red

Días atrás también resonó el anuncio de que el gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, tiene como horizonte habilitar la red de altas prestaciones para dar el salto a los 350 kilómetros por hora. El corredor Madrid-Barcelona, el de mayor tráfico del país y necesitado de reformas, será el primero en adaptarse a un incremento de la velocidad de paso. Esta labor puede llevar años, comenzando por la sustitución de las traviesas sin tocar el trazado y, en posteriores fases, con modificaciones en la línea, pero también se necesitan trenes con capacidad para rodar a esos 350 por hora.

Además de la compra de material rodante, Transportes tiene prevista la construcción de un anillo de pruebas ferroviarias en Andalucía. Y de nuevo se mira en el espejo chino. El fuerte tráfico que soporta la red en España motiva que este tipo de test solo pueda realizarse en horario nocturno y en líneas de menor tránsito, lo que retarda la entrada en operación de nuevos trenes y, sobre todo, los proyectos de innovación y desarrollo.

Adif tuvo ya en proyecto en 2011 la construcción de uno de estos circuitos ferroviarios en Antequera (Málaga), pero la iniciativa sucumbió a la crisis financiera. Puente ha conocido ahora el centro de homologación de trenes chino, el National Railway Track Test Center (NRTC), en Pekín y propiedad de la gestora pública ferroviaria China State Railway Group. Con 61 kilómetros de vía, este es el único circuito cerrado de ensayos ferroviarios existente en toda Asia e incluye laboratorios de alta velocidad y capacidades avanzadas de verificación dinámica.

La disposición de China para mostrar sus fórmulas de desarrollo ferroviario es la del país con la red más extensa del mundo, con 162.000 kilómetros de vía, de los que 48.000 son para la alta velocidad. Su objetivo es incrementar esta última red hasta los 60.000 kilómetros en 2030. España, con 4.000 kilómetros para la alta velocidad, es el segundo país del mundo con mayor desarrollo.

Socio estratégico

Además de abrir paso por primera vez a material chino, el titular de Transportes ha buscado apuntalar la cooperación bilateral con su homólogo Liu Wei también en los modos aéreo y marítimo, comenzando por el intercambio técnico. Empresas españolas y chinas participan ya en proyectos conjuntos en virtud de distintos memorandos de entendimiento, el último de ellos firmado por las públicas Adif y China Railway.

Los ministro de Transportes chino y español, Liu Wei y Óscar Puente, respectivamente. Ministerio de Transportes.

“Espero que nuestros esfuerzos conjuntos sigan dando frutos y que logremos otros objetivos como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de los buques y el establecimiento del nuevo marco de emisiones netas cero”, ha señalado Óscar Puente refiriéndose a la esperada cooperación relacionada con el transporte marítimo. Se espera la firma de un pacto en materia portuaria y el fomento de corredores marítimos verdes.

La creciente apuesta de aerolíneas chinas por operar en España, con un último caso tan destacado como es el del estreno de la mayor referencia aérea del país, China Southern, en Madrid-Barajas, también ha sido tratada en la reunión entre Óscar Puente y Liu Wei. La parte española ha aprovechado para destacar el “papel estratégico de España como puente de conexión con América Latina”, según ha expuesto el ministro.

La delegación española también ha realizado una parada en el instituto de innovación Gotion High-Tech Engineering, ubicado en la ciudad de Hefei y especializado en la fabricación de baterías de ion-litio para vehículos eléctricos. Gotion, en alianza con la empresa eslovaca InoBat, tiene anunciada una inversión de cerca de 5.000 millones de euros en España para construir una planta capaz de desarrollar la cadena completa de suministro de baterías.