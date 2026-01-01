Detenido por homicidio un exalcalde de Veracruz horas después de abandonar el cargo
Las autoridades veracruzanas señalan a Carlos Alberto Ventura como presunto responsable del crimen cometido en abril. El exedil se encuentra en prisión preventiva
Las autoridades de Veracruz han detenido este jueves al morenista Carlos Alberto Ventura, exalcalde del municipio de Atoyac, a unos 20 kilómetros al este de Córdoba, como posible responsable del homicidio de una persona a mediados del mes de abril, según ha recogido el Ministerio Público estatal en un comunicado. Ventura ha sido arrestado tras finalizar su mandato, comprendido en el periodo 2022-2025, y perder su fuero que lo protegía como funcionario del municipio.
La detención se ha producido en torno a la medianoche a la salida del Palacio Municipal, momento en el que perdía el fuero constitucional, según ha informado Reforma. La Fiscalía de Veracruz ha informado que el exedil ya se encuentra en prisión preventiva oficiosa, señalado por ese delito de homicidio doloso calificado ocurrido el 18 de abril. “En la audiencia inicial, el órgano jurisdiccional impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa”, ha subrayado la dependencia en el escrito. Los medios nacionales han recogido que el exfuncionario está en La Toma, una prisión ubicada cerca de Córdoba.
Ventura compartía una imagen en la que aparecía sonriente en su despacho del Ayuntamiento de Atoyac. “Ahora sí, esta es la última foto en la oficina de Presidencia. Este lugar fue testigo de grandes cosas, retos y mucho aprendizaje”, exponía el exfuncionario en su escrito. Y continuaba: “Le agradezco a Dios por darme esta oportunidad, por acompañarnos en los trabajos de la administración 2022-2025 y darnos la oportunidad de vivir grandes experiencias”. Ventura también aseguraba que dejaba el cargo “muy contento” y que iba a comenzar a retomar “proyectos pausados”.
El ahora exalcalde también compartió una publicación el pasado miércoles en el que aseguraba haber cumplido su compromiso en la localidad veracruzana: “Para todos los que participamos en esta administración, fue un honor ser parte de la vida pública de nuestro municipio y dejar nuestro legado”.
Reforma ha señalado que la Administración de Ventura ha estado marcada por una creciente ola de violencia en el territorio y que durante su mandato ha enfrentado señalamientos por presuntas conexiones con los grupos criminales de la región. El político llegó al poder con la desaparecida formación Podemos, y más tarde se unió a las filas de Morena.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Sergio Ramos lidera a un grupo de inversores para comprar el Sevilla
Jóvenes atrapados por las llamas en la fiesta de Año Nuevo en Crans-Montana: “Teníamos muchos amigos dentro de los que no hay noticias”
Bonoloto: comprobar sorteo del jueves 1 de enero
La Primitiva: comprobar sorteo del jueves 1 de enero
Lo más visto
- Detenido en Sinaloa Pedro Inzunza Noriega, uno de los presuntos narcoterroristas buscados por Estados Unidos
- La Auditoría señaló durante cinco años la impericia de la Marina en la construcción del Tren Interoceánico
- El accidente del Tren Interoceánico da un nuevo golpe a la Armada
- El relato de una sobreviviente del accidente del Tren Interoceánico: “Venía tirando las maletas. Teníamos miedo por la velocidad en la curva”
- El descarrilamiento del Tren Interoceánico es el sexto incidente en dos años de los nuevos trenes de los gobiernos de Morena