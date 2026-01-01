Ir al contenido
México
Veracruz

Detenido por homicidio un exalcalde de Veracruz horas después de abandonar el cargo

Las autoridades veracruzanas señalan a Carlos Alberto Ventura como presunto responsable del crimen cometido en abril. El exedil se encuentra en prisión preventiva

Rodrigo Soriano
Rodrigo Soriano
México -
Las autoridades de Veracruz han detenido este jueves al morenista Carlos Alberto Ventura, exalcalde del municipio de Atoyac, a unos 20 kilómetros al este de Córdoba, como posible responsable del homicidio de una persona a mediados del mes de abril, según ha recogido el Ministerio Público estatal en un comunicado. Ventura ha sido arrestado tras finalizar su mandato, comprendido en el periodo 2022-2025, y perder su fuero que lo protegía como funcionario del municipio.

La detención se ha producido en torno a la medianoche a la salida del Palacio Municipal, momento en el que perdía el fuero constitucional, según ha informado Reforma. La Fiscalía de Veracruz ha informado que el exedil ya se encuentra en prisión preventiva oficiosa, señalado por ese delito de homicidio doloso calificado ocurrido el 18 de abril. “En la audiencia inicial, el órgano jurisdiccional impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa”, ha subrayado la dependencia en el escrito. Los medios nacionales han recogido que el exfuncionario está en La Toma, una prisión ubicada cerca de Córdoba.

Ventura compartía una imagen en la que aparecía sonriente en su despacho del Ayuntamiento de Atoyac. “Ahora sí, esta es la última foto en la oficina de Presidencia. Este lugar fue testigo de grandes cosas, retos y mucho aprendizaje”, exponía el exfuncionario en su escrito. Y continuaba: “Le agradezco a Dios por darme esta oportunidad, por acompañarnos en los trabajos de la administración 2022-2025 y darnos la oportunidad de vivir grandes experiencias”. Ventura también aseguraba que dejaba el cargo “muy contento” y que iba a comenzar a retomar “proyectos pausados”.

El ahora exalcalde también compartió una publicación el pasado miércoles en el que aseguraba haber cumplido su compromiso en la localidad veracruzana: “Para todos los que participamos en esta administración, fue un honor ser parte de la vida pública de nuestro municipio y dejar nuestro legado”.

Reforma ha señalado que la Administración de Ventura ha estado marcada por una creciente ola de violencia en el territorio y que durante su mandato ha enfrentado señalamientos por presuntas conexiones con los grupos criminales de la región. El político llegó al poder con la desaparecida formación Podemos, y más tarde se unió a las filas de Morena.

Sobre la firma

Rodrigo Soriano
Rodrigo Soriano
Es periodista de EL PAÍS en la redacción de Ciudad de México. Estudió Periodismo en la Universidad de Valencia y es máster por la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS.
