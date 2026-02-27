Ir al contenido
_
_
_
_
Sorteos
Loterías

Bonoloto: comprobar sorteo del viernes 27 de febrero

La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, según el número de aciertos en la combinación ganadora

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días, de lunes a domingo.
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Llegamos al fin de semana y SELAE cierra los sorteos de este viernes con dos de los grandes, la Bonoloto y Euromillones, que se juega hoy por un bote de 159 millones de euros.

La Bonoloto se juega hoy por la parte proporcional de la recaudación. Este sorteo es uno de los más esperados de todos los días, ya que se celebra de lunes a domingo desde hace décadas. Nació con el propósito de ofrecer a los jugadores la posibilidad de participar en un sorteo económico y disponible a diario.

En el sorteo de Bonoloto de ayer jueves hubo dos ganadores de primera categoría, que se llevaron un premio de 2 millones de euros cada uno y sellaron sus boletos ganadores en Pontevedra y online a través de la página web de SELAE. Además, hubo cinco ganadores de segunda categoría que sellaron sus boletos ganadores en Alicante, Granada, Valencia, Asturias y A Coruña.

Este viernes Bonoloto se juega por la parte proporcional de la recaudación.

Resultados de la Bonoloto hoy

Los resultados del sorteo de la Bonoloto de este viernes 27 de febrero han sido los siguientes:

  • La combinación ganadora: 5, 6, 28, 37, 43, 44
  • El complementario: 31
  • El reintegro: 5

Todos los Premios

Las recompensas se asignan según la cantidad de aciertos:

  • 1.ª categoría: 6 aciertos
  • 2.ª categoría: 5 aciertos + complementario
  • 3.ª categoría: 5 aciertos
  • 4.ª categoría: 4 aciertos
  • 5.ª categoría: 3 aciertos
  • Reintegro: acierto del número de reintegro

El valor de cada premio varía según la recaudación del sorteo y el número de acertantes en cada categoría.

Comprueba tu suerte

Una vez terminados todos los sorteos del día, SELAE publica en su página web oficial los resultados de todos sus sorteos diarios, además, puedes consultar los premios de los principales sorteos del día en la web de EL PAÍS.

Otros Sorteos

Euromillones

Cuponazo de la ONCE

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Colecciones
colecciones
Descubre la colección que convierte el arte en estilo. Una selección exclusiva de piezas únicas inspiradas en grandes maestros como Picasso, Klimt y Miró.
colecciones
Petra Waszak: Pendientes "Mille Fiori". Un accesorio que complementa a la perfección el vestuario
colecciones
Bolso "Lady-Stripe" en forma de cesta fabricado en suave piel de vacuno. Versión rojo/negro
colecciones
No te quedes sin tu pieza exclusiva
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Neurociencia
cursosonline
Máster Universitario en Escritura Creativa
cursosonline
Máster en Enfermería Forense y Criminal
cursosonline
Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
MBA & Máster en Finanzas
cursosonline
MBA en Gestión de Salud
cursosonline
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Sustentabilidad - En línea
_
_