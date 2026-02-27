Bonoloto: comprobar sorteo del viernes 27 de febrero

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días, de lunes a domingo.

La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, según el número de aciertos en la combinación ganadora

Llegamos al fin de semana y SELAE cierra los sorteos de este viernes con dos de los grandes, la Bonoloto y Euromillones, que se juega hoy por un bote de 159 millones de euros.

La Bonoloto se juega hoy por la parte proporcional de la recaudación. Este sorteo es uno de los más esperados de todos los días, ya que se celebra de lunes a domingo desde hace décadas. Nació con el propósito de ofrecer a los jugadores la posibilidad de participar en un sorteo económico y disponible a diario.

En el sorteo de Bonoloto de ayer jueves hubo dos ganadores de primera categoría, que se llevaron un premio de 2 millones de euros cada uno y sellaron sus boletos ganadores en Pontevedra y online a través de la página web de SELAE. Además, hubo cinco ganadores de segunda categoría que sellaron sus boletos ganadores en Alicante, Granada, Valencia, Asturias y A Coruña.

Este viernes Bonoloto se juega por la parte proporcional de la recaudación.

Resultados de la Bonoloto hoy

Los resultados del sorteo de la Bonoloto de este viernes 27 de febrero han sido los siguientes:

La combinación ganadora: 5, 6, 28, 37, 43, 44

El complementario: 31

El reintegro: 5

Todos los Premios

Las recompensas se asignan según la cantidad de aciertos:

1.ª categoría: 6 aciertos

2.ª categoría: 5 aciertos + complementario

3.ª categoría: 5 aciertos

4.ª categoría: 4 aciertos

5.ª categoría: 3 aciertos

Reintegro: acierto del número de reintegro

El valor de cada premio varía según la recaudación del sorteo y el número de acertantes en cada categoría.

