Bonoloto: comprobar sorteo del viernes 27 de febrero
La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, según el número de aciertos en la combinación ganadora
Llegamos al fin de semana y SELAE cierra los sorteos de este viernes con dos de los grandes, la Bonoloto y Euromillones, que se juega hoy por un bote de 159 millones de euros.
La Bonoloto se juega hoy por la parte proporcional de la recaudación. Este sorteo es uno de los más esperados de todos los días, ya que se celebra de lunes a domingo desde hace décadas. Nació con el propósito de ofrecer a los jugadores la posibilidad de participar en un sorteo económico y disponible a diario.
Hay cosas que harías toooodos los días como rascar el fondo del bote de helado hasta conseguir esa última cucharada, o jugar a la #Bonoloto. Juega de lunes a domingo desde 0,50€ y consigue grandes premios. https://t.co/xLvsKUAceZ pic.twitter.com/6NXEMjPK1j— BonoLoto (@bono_loto) February 27, 2026
En el sorteo de Bonoloto de ayer jueves hubo dos ganadores de primera categoría, que se llevaron un premio de 2 millones de euros cada uno y sellaron sus boletos ganadores en Pontevedra y online a través de la página web de SELAE. Además, hubo cinco ganadores de segunda categoría que sellaron sus boletos ganadores en Alicante, Granada, Valencia, Asturias y A Coruña.
Este viernes Bonoloto se juega por la parte proporcional de la recaudación.
BonoLoto: premios y ganadores del 26 de febrero de 2026 https://t.co/JwXkU4wGXH— BonoLoto (@bono_loto) February 26, 2026
Resultados de la Bonoloto hoy
Los resultados del sorteo de la Bonoloto de este viernes 27 de febrero han sido los siguientes:
- La combinación ganadora: 5, 6, 28, 37, 43, 44
- El complementario: 31
- El reintegro: 5
Todos los Premios
Las recompensas se asignan según la cantidad de aciertos:
- 1.ª categoría: 6 aciertos
- 2.ª categoría: 5 aciertos + complementario
- 3.ª categoría: 5 aciertos
- 4.ª categoría: 4 aciertos
- 5.ª categoría: 3 aciertos
- Reintegro: acierto del número de reintegro
El valor de cada premio varía según la recaudación del sorteo y el número de acertantes en cada categoría.
Comprueba tu suerte
Una vez terminados todos los sorteos del día, SELAE publica en su página web oficial los resultados de todos sus sorteos diarios, además, puedes consultar los premios de los principales sorteos del día en la web de EL PAÍS.
Otros Sorteos
