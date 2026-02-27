Ir al contenido
_
_
_
_
Sorteos
LAE

Euromillones: comprobar sorteo del viernes 27 de febrero

El sorteo de Euromillones reparte este viere 159 millones de euros

El Euromillones es un sorteo que se juega dos veces a la semana, los martes y los viernes.
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El Euromillones se celebra en varios países europeos entre los que destacan España, Francia, Reino Unido, Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza. Desde el lanzamiento de esta lotería en 2004, ha acumulado varios botes importantes y ha repartido millones de euros en sus sorteos.

En cuanto a los premios, tiene un total de 13 categorías, que se distribuyen desde las que necesitas acertar solo dos números para ser premiado hasta aquellas en la que se requiere los cinco números principales junto a las dos estrellas.

¿Cómo se juega al Euromillones?

El juego de Euromillones consiste en apuestas, en cada una de ellas se deben seleccionar cinco números del 1 al 50 y dos estrellas del 1 al 12. Se pueden escoger los números de forma manual o dejar la suerte en manos del sistema, que puede seleccionar estos números de forma aleatoria.

El precio de cada apuesta es de 2.50 euros y con cada una de ellas se participa también en el sorteo de “El Millón”, un juego adicional exclusivo para los participantes de Euromillones en España. Para poder ser el ganador de este premio millonario es necesario que el código del boleto coincida con el código de “El Millón” de ese día.

Horario y dónde ver el sorteo

El sorteo del Euromillones se celebra los martes y viernes a partir de las 21:00 horas, y puede seguirse en directo a través de la página web oficial de SELAE.

Otros sorteos

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Colecciones
colecciones
Descubre la colección que convierte el arte en estilo. Una selección exclusiva de piezas únicas inspiradas en grandes maestros como Picasso, Klimt y Miró.
colecciones
Petra Waszak: Pendientes "Mille Fiori". Un accesorio que complementa a la perfección el vestuario
colecciones
Bolso "Lady-Stripe" en forma de cesta fabricado en suave piel de vacuno. Versión rojo/negro
colecciones
No te quedes sin tu pieza exclusiva
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Neurociencia
cursosonline
Máster Universitario en Escritura Creativa
cursosonline
Máster en Enfermería Forense y Criminal
cursosonline
Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Psicología General
cursos
Máster en IA for Business
cursos
Máster en Dirección de Recursos Humanos
cursos
Maestría en Criminología
_
_