Veracruz dicta prisión domiciliaria de un año contra el periodista detenido inicialmente por terrorismo

El periodista Rafael León Segovia, quien había sido acusado inicialmente de terrorismo por la Fiscalía del Estado de Veracruz, ha sido vinculado a proceso este martes por encubrimiento por favorecimiento y en contra de las instituciones de seguridad pública, una imputación por la que le han dictado un año de arresto domiciliario como medida preventiva. El caso acaparó la atención después de que se diera a conocer que León, reportero que cubre la nota roja de la zona de Coatzacoalcos (al sur de Veracruz), había sido detenido el 24 de diciembre por terrorismo, un delito que acarrea una pena de hasta 30 años de prisión. La controversia llegó este lunes hasta Palacio Nacional cuando Claudia Sheinbaum afirmó que no sabía “por qué la Fiscalía usa el delito de terrorismo” y pidió a dicha instancia explicar la acusación.

En respuesta a las declaraciones de la presidenta, quien aseguró que ese delito “nunca se ha usado en México” y que “la libertad de expresión [está] por encima de todo”, Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, respaldó este martes la posición de Sheinbaum. “En la mañana la presidenta hizo una declaración, la cual comparto al 100%, y como está en proceso de vinculación, pues no se puede opinar hasta que esto pase y que sea la Fiscalía [la que se pronuncie]”, ha comentado Nahle ante los medios. Días previos al pronunciamiento de Sheinbaum, Nahle había defendido la acusación en contra de León: “Para haber hecho un movimiento como el que se hizo es porque se tienen bases. ¿cómo van a agarrar a una persona nada más porque sí?“.

El Gobierno de Nahle, que llegó a la gubernatura del Estado en 2024, ha sido señalado en diversas ocasiones de acoso y persecución a los periodistas. En una entrevista apenas un par de días después de la detención del comunicador, Nahle sostuvo: “Esto no va contra la libertad de expresión. Aquí en Veracruz se ha vivido un año a la libertad de expresión. Yo diría que hasta con excesos”. Pero esta no ha sido la única polémica en la que se ha visto envuelta. Sus declaraciones por la muerte de Irma Hernández, una taxista que había sido secuestrada el 18 de julio en Álamo Temapache y cuyo cuerpo fue encontrado seis días después, la pusieron en el centro de la diana. “Les guste o no, murió de un infarto”, sostuvo en aquel momento.

La detención del reportero, también conocido como Lafita León, ha generado condenas de distintas asociaciones de derechos humanos y del gremio periodístico, quienes han resaltado la gravedad de la acusación de terrorismo y han mostrado su preocupación por el estado de la libertad de expresión en el país. Artículo 19, una organización internacional enfocada en el derecho a la información y la libertad de expresión, ha condenado el arresto y ha exigido a la Fiscalía “actuar con imparcialidad” y abstenerse de usar el “derecho penal como mecanismo de represalia o censura”. A través de un comunicado, Artículo 19 ha señalado que este caso sienta un “peligroso precedente”.

En una comparecencia ante medios en la que no ha admitido preguntas de los reporteros, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, fiscal del Estado, ha resaltado este martes “su compromiso de realizar investigaciones profesionales, transparentes y sin distinto alguno”. Jiménez Aguirre, que llegó a la fiscalía apenas hace unas semanas tras una controvertida reforma que le dio más poder al Ejecutivo sobre los fiscales, ha recalcado: “Esta institución actúa con estricto respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, garantizando en todo momento el debido proceso a las personas involucradas, conduciéndose con estricta objetividad y sujetándose al tamiz jurisdiccional”.

A la salida de la audiencia en la que Rafael León ha sido vinculado a proceso, y en la que se han manifestado varios colegas de su profesión bajo la consigna de “no somos terroristas”, el hijo del comunicador mostró su alegría. “Estoy contento porque voy a estar con papá”, externó, aunque aclaró que el proceso sigue: “Lo que es el acto de terrorismo se lo están quitando a papá, pero lo que es por encubrimiento y todo lo demás, la Fiscalía continúa realizando investigaciones”.