RTVE confirma que habrá sexta edición del Benidorm Fest

RTVE ha confirmado que el festival Benidorm Fest se llevará a cabo el próximo año, en 2027, para celebrar su sexta edición. Algo que, como ha pasado este año, sucederá más allá de que la corporación pública vuelva a participar o no en Eurovisión. “Larga vida al Benidorm Fest. Tendremos esa sexta edición con el apoyo del Ayuntamiento y de la Generalitat valenciana”, ha confirmado este domingo a la prensa María Eizaguirre, directora de Comunicación de RTVE. El presidente de la corporación, José Pablo López, ya había publicado un mensaje en X al concluir el concurso en el que habló de “una final de ensueño que abre un camino propio para nuestro festival”, invitando a sus seguidores y al público a reencontrarse el próximo año: “Nos vemos en Benidorm en 2027″.

La final celebrada este sábado en el Palau d’Esports L’Illa de Benidorm, la primera desvinculada de Eurovisión, fue la menos vista de la historia, con un 12,1% de cuota de pantalla y poco más de un millón de espectadores. Eso sí, fue líder en su franja entre todos los públicos y reunió a más de 4 millones de espectadores únicos. Donde sí logró grandes datos La 1 con esta final del sábado fue en la franja de audiencia más joven. En espectadores de entre 23 y 24 años su audiencia se disparó a un gran 21%. Y fue todavía mejor entre los de 24 y 44 años: 28,4% de share.

Eizaguirre ha defendido que Benidorm Fest “es un fenómeno social que va mucho más allá de la pantalla” y que “el consumo de la televisión ha variado muchísimo”, con factores este mismo fin de semana como Carnavales que pudieron “distorsionar el dato final puro y duro”. La directora de comunicación de RTVE ha insistido en que el Benidorm Fest sigue dando pasos, en que ha dado un salto de calidad este año “tras encontrar nuevos socios” y que “sigue afianzándose como un festival con entidad propia”. “Ahora mismo es el mayor festival de música de nuestro país, lo que hemos conseguido hacer es muy difícil”, ha rematado.

Eizaguirre también adelantó que el televoto recibió 46.000 votaciones a través de llamadas, SMS y la app de RTV Play. Los ganadores, Tony Grox y LucyCalys, fueron los más apoyados por el público con 11.000 votos y gracias al apoyo popular recibieron 150.000 euros de premio (100.000 euros para los intérpretes y 50.000 euros para los autores de la canción).