Detenido el ‘influencer’ Jaime Toral, acusado por trata de personas en Veracruz

El creador de contenido, que se encontraba prófugo, fue aprehendido en el municipio de Zacapoaxtla, en Puebla, y es señalado por mantener privada de libertad a una mujer a quien presuntamente obligó a realizar videos por casi dos años

La Fiscalía de Veracruz ha dado a conocer la detención del influencer Jaime Toral, a quien acusan como presunto responsable del delito de trata de personas. De acuerdo con información policial, este fue aprehendido la noche de este martes en el centro del municipio de Zacapoaxtla, en Puebla, tras permanecer prófugo por casi dos meses. El Ministerio Público veracruzano, que ofreció hasta 350.000 pesos por información sobre su paradero, ha dado a conocer que un juez ha dictado como medida cautelar prisión preventiva justificada contra el hombre. El creador de contenido se convirtió en noticia el pasado año cuando una de sus invitadas, Leticia Gómez —una mujer de 62 años, más conocida como doña Lety—, fue rescatada por la Guardia Nacional y acusó al youtuber de mantenerla encerrada mientras continuaba produciendo videos para sus canales.

La Fiscalía especializada en delitos contra las mujeres ha imputado a Toral como presunto responsable del delito de trata de personas, en sus modalidades de esclavitud, explotación laboral y trabajo o servicio forzado. Según un comunicado en la red social X, los hechos ocurrieron entre el 6 de septiembre de 2022 y el 1 de septiembre de 2024 en un domicilio ubicado en la colonia Morelos de ese municipio, en Veracruz. Mantenía privada de la libertad a la víctima y la obligaba a realizar videos para diversas redes sociales, con la finalidad de obtener una monetización.

Toral, con más de 3 millones de seguidores en sus canales y redes sociales, se hizo famoso por sus videos en los que se dedicaba a hacer contenido en el que ayudaba a personas en situación de calle o de escasos recursos en Tantoyuca, Veracruz. Así conoció a doña Lety en 2021, con quien comenzó a hacer videos con cierta frecuencia. “Me comentaron que usted padece de sus facultades mentales”, le dijo el youtuber en su primera interacción. Esta respondió: “No, mi vida. Yo estoy bien. Lo único que tengo es mi cuerpo dormido, mi hijo. No puedo caminar. Es todo”.

Así, el creador de contenido comenzó a subir videos regularmente. Esta le contó sobre una condición que le hacía arrastrarse por el suelo y que le impedía caminar, así como su soledad tras la muerte de su esposo y debido a las adicciones de su hijo. Toral le llevaba despensa y filmaba sus reacciones, que iban del sarcasmo al rechazo. Los videos de ambos, que generaron simpatía y polémica en partes iguales, se viralizaron de forma rápida y convirtieron a doña Lety en un personaje reconocido en redes sociales, ya que con su imagen y audios los usuarios comenzaron a crear memes y videos propios.

En 2023, Toral llevó a Gómez a vivir con él en su casa y el tono de los videos comenzó a cambiar más hacia la comedia. Sin embargo, el contenido comenzó a volverse más frecuente y la condición en la que se presentaba ella comenzó a levantar alertas entre los seguidores del también Tiktoker. Cuando se difundieron las imágenes de la liberación la mujer, con la presencia de la policía y la Guardia Nacional, la prensa local de Veracruz aseguró que Gómez les contó que logró escapar del cautiverio de Toral, quien la tenía encerrada y amarrada para obligarla a grabar los videos.

Tras el rescate de doña Lety, semanas después Toral rompió el silencio y dijo, en su defensa, que ella tenía problemas psiquiátricos. “Dimos la mano y nos la mordieron. Recordemos que ella se arrastraba por las calles y tras llevarla con varios especialistas logramos que volviera a caminar”, señaló indignado Toral, a través de un video en uno de sus canales.