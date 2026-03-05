El arzobispo de Tarragona no ve adecuada la prohibición “explícita” del burka
La visita del Papa León XIV a Barcelona conllevará un acto multitudinario el 9 de junio y una celebración en la Sagrada Familia el día siguiente
Joan Planellas, arzobispo de Tarragona, se caracteriza por hablar sin tapujos. No es su estilo esquivar preguntas y, cuando se le pregunta por el veto al burka, lo ha tiene claro: “Meterse en la prohibición explícita, no lo veo”. Así se ha expresado en una entrevista en el programa Aquí Catalunya de SER Catalunya. donde también ha señalado que es necesaria “mucha pedagogía” porque es una cuestión “más compleja” de lo que parece.
El debate sobre la prohibición del velo integral ha vuelto a la palestra a raíz de la propuesta que Vox presentó en el Congreso a mediados de febrero y que no prosperó. Contó con los votos favorables del PP y de UPN, pero no con los de Junts, que aunque está de acuerdo con la prohibición, decidió presentar su propio texto, con excepciones. Para el presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense, la prohibición de esta indumentaria se mueve en un terreno “resbaladizo” porque están en juego “la dignidad de la mujer y la libertad religiosa”. “No es un tema simple”, ha explicado.
Prueba piloto de cultura religiosa
Planellas también ha explicado que, para el curso 2026-2027, 24 centros públicos de Cataluña ofrecerán la asignatura de cultura religiosa para combatir la “ignorancia” que reina entre la mayoría de los alumnos que acaban la ESO. Los datos le dan la razón. El último barómetro sobre religión -fruto de un acuerdo entre la Dirección General de Asuntos Religiosos y el Centro de Estudios de Opinión (CEO)- destaca que cuatro de cada diez catalanes no saben quién es el máximo líder espiritual de la Iglesia católica, y que dos de cada diez desconocen o responden mal a la pregunta de qué se celebra en Navidad.
Según Planellas, la Iglesia “no se esforzará” para que todo el mundo vuelva a hacer Religión, pero sí para que se tenga “formación” del sentido religioso, “del genoma cultural cristiano que ha impregnado Occidente”, ha dicho. “Después irán a un museo y no sabrán interpretar el 80% de las obras que hay en él, por ejemplo en el Louvre”, ha sentenciado. Para el arzobispo de Tarragona, lo ideal es que quienes quieran puedan estudiar religión “católica, islámica o evangélica” -algo que ya sucede- y que el resto accedan a esta formación del “sentido religioso”. Actualmente, solamente el 15% de los alumnos cursan la asignatura de religión
Detalles de la visita del Papa
El presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense ha explicado que León XIV estará en Barcelona los días 9 y 10 de junio. Para el día 9, ha comentado Planellas, se prepara un acto multitudinario en un lugar todavía sin determinar, pero será una celebración que permita acudir a un gran número de feligreses, puesto que el aforo de la Sagrada Familia es limitado. El día 10, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, se bendecirá la torre de Jesús y se realizará un acto en la Sagrada Familia.
