Sergio Ramos lidera a un grupo de inversores para comprar el Sevilla

El proceso de venta del Sevilla ha entrado en una nueva e interesante fase. Después de varios meses de negociaciones de los máximos accionistas del club con diversos pretendientes para comprar el club sevillista, entre ellos uno de capital norteamericano, Sergio Ramos, campeón del mundo y leyenda del fútbol español, ha irrumpido con fuerza en las negociaciones por la venta del centenario club andaluz. El exjugador del propio Sevilla y del Real Madrid, entre otros, lidera el proyecto de un grupo de inversores que ya ha presentado una oferta a los máximos accionistas de la entidad andaluza. Esta oferta llega después de que las negociaciones con un grupo inversor americano hayan quedado estancadas.

La oferta de Sergio Ramos y su grupo, adelantada por Cope Sevilla y que este diario ha podido confirmar, sería bastante interesante desde el punto de vista económico. A lo largo de los últimos meses, han sido varias las ofertas que han llegado a los máximos accionistas de la entidad, que han puesto el club en venta después de años de inestabilidad institucional. Tras acordar una fórmula para alternarse en la presidencia desde el año 2000, los Roberto Alés (ya fallecido), José María del Nido, padre, y José María del Nido, hijo, además de José Castro, han fracasado en el intento en el tramo final. Una de las ofertas que han recibido ha sido la de Antonio Lappi, un empresario sevillano y sevillista cuyo proyecto engloba a un elenco de figuras para la reconstrucción del club en la parcela deportiva. Su gran reclamo en este aspecto sería la llegada de Monchi, quien fuera director deportivo de uno de los momentos más gloriosos del equipo. Esta oferta fue rechazada por los accionistas por ser considerada insuficiente desde el punto de vista económico. Luego llegaron más ofertas a la entidad, que en un principio deslumbraron por su capacidad económica y que luego se han deshinchado al conocer la realidad financiera de la entidad.

Con una deuda reconocida de cerca de 70 millones de euros (algunas fuentes la cifran en cerca de 300), el club presentó 50 millones de pérdidas en la pasada junta de accionistas del 16 de diciembre. Los grandes accionistas del Sevilla son los siguientes: la familia del Nido maneja el 28% de las acciones; José Castro, vicepresidente actual, y el denominado Grupo de Utrera más la familia Alés, un 23%. La familia Carrión, un 15%, mientras que el llamado Grupo de los Americanos controla otro 15%.

Todos estos accionistas habrían recibido ya la oferta de Sergio Ramos, que lidera a un importante grupo de inversores y que presentaría, lógicamente, un nuevo proyecto para relanzar a una entidad que fue modelo de gestión entre 2000 y 2023 y que lleva tres temporadas inmersa en una crisis institucional, económica y deportiva. Ahora son los dueños del Sevilla los que deberán tomar decisiones en torno al futuro del club, que podría caer en manos de capital extranjero, pero con Sergio Ramos como avalista y líder del mismo. Mientras todo esto se consolida, el grupo de Antonio Lappi permanece a la espera.

En los próximos días puede haber noticias en torno al futuro del club andaluz, actualmente décimo clasificado de La Liga con 20 puntos. Sergio Ramos, de 39 años, se ha desvinculado en este mercado de invierno del Rayados de México, su último destino como futbolista. Todavía no ha comunicado oficialmente su retirada del fútbol como jugador.