Puente anuncia que el abono de transportes único se podrá utilizar a partir del 19 de enero

El ministro niega que el nuevo bono vaya a sustituir a otros y espera que pronto se sumen más administraciones para extender su impacto

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este martes que el abono de transportes único que presentó ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para viajar por todo el país en cercanías, media distancia y autobuses de la red estatal por 60 euros mensuales, y 30 en el caso de los menores de 26 años, estará disponible a partir del próximo 19 de enero.

Así lo ha confirmado Puente durante una entrevista en el programa La hora de La 1 de Televisión Española, quien, además, ha recalcado que este nuevo abono convivirá con los títulos de transporte que existen actualmente en vigor, como el de Cercanías. Por lo que el nuevo tique no tiene vocación de sustituir a los actuales, sino todo lo contrario, puesto que será un producto “a mayores”.

Según ha señalado Puente, la vocación del Gobierno es que las diferentes administraciones competentes en materia de transportes, como Comunidades Autónomas o ayuntamientos, se integren en este proyecto, unificando o integrando en esta nueva modalidad los abonos de carácter urbano, para dar forma a un único tique que sirva para desplazarse por todo el país. Algo que ya sucede, por ejemplo, en Alemania, con el Deutschlandticket (que incluye todo el transporte público de todas las ciudades por 63 euros, con la excepción de la alta velocidad).

Para lograrlo, Puente ha señalado que se habilitará un convenio con las administraciones que estén interesadas en sumarse al proyecto, pese a que este haya sido lanzado ya sin que esto se haya producido. “Nos hubiera gustado que se unieran desde el principio, pero no ha podido ser por diversas razones. Pero estoy convencido de que se irán integrando”, ha lamentado.

Este nuevo boleto y que los descuentos en el transporte público continuarán vigentes durante el año 2026 fueron anunciados este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la comparecencia para presentar el balance político del año. Pese a que no era la primera vez que se mencionaba el lanzamiento del abono único, puesto que ya fue anunciado a principios de año para entrar en vigor en 2026, faltaba, sin embargo, ponerle precio y fecha definitiva. “Es una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y también por la clase media y trabajadora”, dijo Sánchez.

Dos millones de beneficiarios

Por el momento, y a falta de que se sumen otras Administraciones públicas, en el abono único solo se incluirán los trenes de Renfe que no sean alta velocidad y los autobuses de largo recorrido, al ser todos ellos competencia del Estado. “Estamos hablando de dos millones de personas a las que cada mes les costará menos llegar a su empleo, a su hogar y también a su día a día”, celebró Sánchez.

En cuanto a la prórroga de los descuentos actuales a lo largo de 2026, el presidente no dio detalles al respecto. Actualmente, los abonos mensuales de transporte urbano e interurbano y los bonos de 10 viajes tienen un 40% de descuento (el 20% financiado por el Estado y el otro 20% por las comunidades o ayuntamientos).

Los descuentos vigentes también permiten descuentos del 40% (70% para jóvenes) en los trenes de media distancia y del 50% en los Avant, así como del 50% en autobuses estatales (70% para jóvenes).