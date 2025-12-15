Sánchez anuncia un abono transporte único de 60 euros al mes para viajar por todo el país

El título servirá para cercanías, media distancia y autobuses de la red estatal. El precio para jóvenes será de 30 euros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes la puesta en marcha el próximo mes de enero de un abono transporte único con un precio general de 60 euros al mes para viajar por todo el país en cercanías, media distancia y autobuses de la red estatal. Para los jóvenes menores de 26 años, el precio será la mitad, de 30 euros al mes. Además, Sánchez ha anunciado que los descuentos en el transporte público continuarán vigentes durante el año 2026.

En una comparecencia para presentar el balance político del año, Sánchez ha añadido que este abono y la prórroga de los descuentos recibirán luz verde en el último Consejo de Ministros del año, para estar disponibles en enero. El abono único ya fue anunciado a principios de año para entrar en vigor en 2026, pero faltaba ponerle precio y fecha definitiva.

“Es una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y también por la clase media y trabajadora”, ha dicho Sánchez.

El abono único replica una iniciativa alemana (Deutschlandticket), aunque en ese país se incluye todo el transporte público por 63 euros, es decir, incluye también el uso de metros y tranvías de todas las ciudades, con la excepción de que no es válido en la alta velocidad.

Inicialmente, en España solo se incluirán los trenes de Renfe que no sean alta velocidad y los autobuses de largo recorrido, al ser todo ello competencia del Estado, aunque el Gobierno espera que las autonomías y ayuntamientos se sumen al proyecto para incluir también los metros, tranvías y autobuses urbanos de su competencia. Así, el presidente ha hecho un llamamiento a las comunidades autónomas y entidades locales para que se adhieran y faciliten “el acceso asequible al transporte público en todo el país”.

“Estamos hablando de dos millones de personas a las que cada mes les costará menos llegar a su empleo, a su hogar y también a su día a día”, ha dicho Sánchez, que ha puesto como ejemplo que un trabajador que todos los días va de Vigo a Santiago o de Jerez a Sevilla, podrá ahorrarse hasta casi un 60% del gasto mensual en transporte público.

El presidente también ha anunciado que se prorrogarán los descuentos vigentes para el transporte, aunque no ha detallado en qué medida. Actualmente, los abonos mensuales de transporte urbano e interurbano y los bonos de 10 viajes tienen un 40% de descuento (el 20% financiado por el Estado y el otro 20% por las comunidades o ayuntamientos). Esta rebaja permite, por ejemplo, que en Madrid se pueda coger un billete mensual de 66,3 euros para todo el transporte de la región, incluyendo metros, tranvías, autobuses y trenes de cercanías.

Los descuentos vigentes también permiten descuentos del 40% (70% para jóvenes) en los trenes de media distancia y del 50% en los Avant, así como del 50% en autobuses estatales (70% para jóvenes).