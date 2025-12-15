Última hora de la actualidad política, en directo
Sánchez hace balance del curso político en una comparecencia en la Moncloa
EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora de la actualidad política. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará este lunes balance del curso político en una rueda de prensa en La Moncloa, en un momento muy complicado para el Ejecutivo y para el PSOE por los escándalos de corrupción y acoso sexual y a una semana de las elecciones en Extremadura que supondrán el primer test del estado del principal partido del Gobierno. No obstante, el presidente descarta un adelanto electoral, así como la profunda remodelación del Gobierno que le reclaman sus socios. Además, este lunes, la exconsejera de Emergencias de la Generalitat valenciana Salomé Pradas comparece en la comisión del Congreso sobre la dana que costó la vida a 230 personas en octubre de 2024.
