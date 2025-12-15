Ir al contenido
Última hora de la actualidad política, en directo

Sánchez hace balance del curso político en una comparecencia en la Moncloa

El País
El País
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará este lunes balance del curso político en una rueda de prensa en La Moncloa, en un momento muy complicado para el Ejecutivo y para el PSOE por los escándalos de corrupción y acoso sexual y a una semana de las elecciones en Extremadura que supondrán el primer test del estado del principal partido del Gobierno. No obstante, el presidente descarta un adelanto electoral, así como la profunda remodelación del Gobierno que le reclaman sus socios. Además, este lunes, la exconsejera de Emergencias de la Generalitat valenciana Salomé Pradas comparece en la comisión del Congreso sobre la dana que costó la vida a 230 personas en octubre de 2024.

