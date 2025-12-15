Trabajo pacta con los sindicatos ampliar el permiso por fallecimiento a diez días

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acompañada de los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo (i) y Pepe Álvarez (d), participan en la manifestación del Primero de Mayo en Madrid.

El ministerio, que también plantea 15 días de prestación por cuidados paliativos y un día de acompañamiento en la eutanasia, no logra el respaldo de las patronales. La medida necesita el aval parlamentario

El Ministerio de Trabajo y los sindicatos CC OO y UGT han acordado la ampliación de los permisos de fallecimiento hasta diez días, en vez de los dos días extensibles a cuatro que rigen ahora. El proyecto no tiene el respaldo de la patronal, que viene expresando su rechazo a la propuesta, acordada este lunes por las centrales y el departamento de Yolanda Díaz.

Para convertirse en ley, el pacto necesita el aval del Parlamento. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha pedido a los grupos que se posicionen a favor de la modificación, que incluye la creación de un permiso de cuidados paliativos (15 días) y otro de acompañamiento en la eutanasia (de un día). El de diez días por fallecimiento de un familiar, según plantea el ministerio, se podría repartir a lo largo de cuatro semanas desde el día de la muerte.

Pérez Rey ha descrito la situación actual de este tipo de permisos: “Ahora la muerte de un hijo da derecho a dos días. Tener un familiar muriendo en un hospital no está recogido como una de las situaciones que dan lugar a la posibilidad de ausentarse. Si alguien es designado para acompañar a alguien en su eutanasia tampoco puede ausentarse del trabajo”. Ha considerado que, con este acuerdo con los sindicatos, España dará “un paso de gigante para ser un país más civilizado en materia de derechos laborales”.

El número dos del ministerio, que ha capitaneado la negociación, ha dicho que las relaciones laborales “también tienen que ser humanas” y que le consta que “la mayoría de empresarios así lo creen”. Después ha reprochado a la patronal que no forme parte del acuerdo, oposición que ya se conocía desde el 4 de diciembre, una vez que el ministerio decidió continuar la negociación sin CEOE y Cepyme por su rechazo al proyecto de Trabajo. Las patronales no han participado en la reunión de este lunes.

“No podemos asumir la propuesta del ministerio sobre permisos en ninguno de sus extremos”, dijeron en un comunicado las patronales, tras esa última reunión en la que participaron. En su opinión, este diálogo “no se ha tratado en ningún momento de una mesa de negociación” y consideraron que “los encuentros mantenidos son fruto de las quejas planteadas por la representación empresarial tras el sorpresivo anuncio al margen precisamente del diálogo social, descontento al que se sumaron después los sindicatos”. A la vez, dijeron “lamentar” que Trabajo “haya decidido poner fin a estas consultas tripartitas”.

Pérez Rey ha catalogado como una “pena” que la patronal no participe en este pacto de permisos retribuidos. “Es incomprensible. Tendrán que decir por qué se han autoexcluido de una regulación que poner a nuestro país en la modernidad. Este debería haber sido un acuerdo de todos”, ha agregado el secretario de Estado de Trabajo.

Por parte de los sindicatos, la representante de UGT ha pedido “decoro”, “coherencia” y “sensibilidad” a los grupos parlamentarios. “Tienen que reconocer que esta es una necesidad por la que pasan todas las personas trabajadoras, incluidos ellos y ellas”, ha dicho Patricia Ruiz, antes de catalogar la normativa actual como “mísera”. El negociador de CC OO, Javier Pacheco, en la misma línea, ha pedido a los diputados que no apelen a “tecnicismos” para rechazar una norma “llena de humanidad”. “Hay que darle suficiente atención a los momentos más duros que vive una persona en el ejercicio de su vida”, ha añadido Pacheco.

Los sindicatos y el ministerio han acordado modificar el Estatuto de los Trabajadores, de manera que se recoja la ampliación del permiso de fallecimiento y la creación tanto del de eutanasia como el de cuidados paliativos. La última modificación del Estatuto que el ministerio planteó al Congreso fue la reducción de jornada a 37 horas y media, rechazada por PP, Vox y Junts. Trabajo y los sindicatos esperan que la suerte de esta normativa sea otra, que dada la sensibilidad del tema sí encuentre respaldo de los parlamentarios. Sin embargo, tanto PP como Junts vienen rechazando los acuerdos del Gobierno que no tengan el aval de las organizaciones empresariales.

Ampliación y nuevos permisos

El ministerio y los sindicatos aún no han distribuido el texto acordado, pero subrayan que apenas cambia respecto a la propuesta que el ministerio les planteó al inicio de la negociación. Pacheco ha catalogado los cambios como “aspectos técnicos” para “acabar con alguna confusión, para facilitarle la vida a la judicatura, muy amiga de establecer interpretaciones”.

El texto modifica el artículo 37 del Estatuto, el que regula descansos semanales, fiestas y permisos. Propone un nuevo apartado que establezca “diez días hábiles por duelo en caso de fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad”. Ese segundo grado de consanguinidad implica que esos diez días aplican al deceso de padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos. El permiso mantiene el tiempo ya estipulado por la normativa para los fallecimientos hasta segundo grado de afinidad. Es decir, ante el deceso de suegros, cuñados o yernos se mantienen los dos días de permiso ampliables si el trabajador debe hacer un desplazamiento. El trabajador podrá repartir esos diez días como considere a lo largo de los 28 días posteriores al deceso.

La propuesta también concede hasta 15 días hábiles para el cuidado del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado por consanguinidad, que precisen de cuidados paliativos. “El ejercicio del derecho a estos días se podrá dividir, a voluntad de la persona trabajadora, en dos fracciones, en un periodo de tres meses, a contar desde el primer día en la que la persona trabajadora se acoge a dicho permiso y hasta la fecha de fallecimiento de la persona que precisa de dichos cuidados”, agrega Trabajo. El ministerio contempló la posibilidad de que una parte de este nuevo permiso por cuidados paliativos lo cubrieran las arcas públicas, como pedía la patronal, pero fuentes sindicales subrayan que finalmente no se ha incluido en el texto por la falta de participación empresarial.

Asimismo, el departamento de Díaz propone un nuevo permiso por acompañar a una persona que reciba la eutanasia: “El día en el que se autoadministre o practique por parte del profesional sanitario, siempre que la persona trabajadora haya sido designada por esta para acompañarla en dicho momento”.

La propuesta de Trabajo también extiende los supuestos en los que el trabajador tendrá derecho a una reducción de jornada por cuidados. Hasta ahora, pueden hacerlo quienes cuiden de un menor de 12 años, de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o de una persona con discapacidad, con la posibilidad de reducir hasta media jornada con una disminución de salario proporcional. “Igual derecho tendrá quien precise encargarse del cónyuge o pareja de hecho, o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, que precise de cuidados paliativos, tanto en régimen de atención hospitalaria como domiciliaria”, precisa el texto que Trabajo trasladó a los agentes sociales.