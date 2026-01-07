Dos muertos en sendos incendios de vivienda en L’Hospitalet y Constantí (Tarragona)
Los fallecidos tenían 77 y 54 años respectivamente
Un hombre de 77 años y otro de 54 años han muerto en dos incendios de vivienda sucedidos la noche de este martes y la madrugada de este miércoles en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Constantí (Tarragona).
Los Bombers han recibido el aviso de un fuego en la localidad barcelonesa a las 21.55 horas en un edificio de 6 plantas de la calle Uva, donde el cuerpo ha hallado sin vida al hombre de 77 años en el interior de una vivienda de la quinta planta que ha quemado toda una habitación, han informado en un comunicado este miércoles.
Se ha trabajado en dos equipos en el interior del edificio: uno haciendo extinción y búsqueda de un vecino al que echaban de menos y otro revisando la escalera de vecinos, desplazando a 8 unidades, la misma cifra que han activado los Mossos d’Esquadra, que se han hecho cargo de las diligencias judiciales y de la investigación de las causas del incendio. Ocho personas han sido atendidas por el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) --que han activado 7 unidades y un equipo de psicólogos--, siendo una de ellas evacuada en estado leve al Hospital de Bellvitge (Barcelona),y el resto dados de alta en el lugar de los hechos.
El arquitecto municipal ha llevado a cabo la valoración estructural, mientras que los servicios sociales del Ayuntamiento se han hecho cargo de la atención y realojamiento de las personas que no han podido regresar a sus viviendas. A las 1.31 horas de este miércoles el cuerpo ha sido alertado de otro fuego de vivienda en un edificio plurifamiliar de planta baja de la calle Horts de Constantí (Tarragona), y a su llegada han visto a varios vecinos en ventanas y azotea y un fuego que ha quemado una vivienda de la cuarta planta y ha propagado, por fachada, hasta la vivienda de arriba de todo. A raíz del fuego un hombre de 54 años ha muerto y se han evacuado a dos personas de la quinta planta a través de la fachada y a otras dos personas de la terraza del ático mediante maniobras de rescate con la autoescalera --el resto de vecinos se habían confinado con seguridad en sus viviendas--.
