Salomé Pradas acude hoy a la comisión de investigación de la dana en el Congreso
También está prevista la comparecencia del que era secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat Valenciana, Cayetano García Ramírez
La comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana que costó la vida a 230 personas el 29 de octubre de 2024 interrogará este lunes a la entonces consellera de Justicia e Interior de la Generalitat, Salomé Pradas, imputada en la causa abierta sobre la riada en el juzgado de Catarroja, y a Cayetano García Ramírez, que ejercía como secretario autonómico de Presidencia con el expresident Carlos Mazón.
El 1 de diciembre, tras la emisión en La Sexta de una entrevista de Pradas, la comisión decidió citarla a comparecer. Hasta ese momento, los comisionados habían optado por retrasar la citación de la que era responsable de Emergencias, pese a que su nombre figuraba justo después del de Mazón en la lista de comparecientes aprobada por este órgano.
Días después de la entrevista, Pradas entregó a la jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa, los mensajes que intercambió con Mazón y con el que fuera su jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, el día de la riada. Desde las 11.32, Pradas informaba puntualmente al president de la magnitud de la riada y del riesgo en la infraestructura que desató la catástrofe, el barranco del Poyo: “Estoy en comunicación con Pilar Bernabé [delegada del Gobierno en Valencia]. Lo que más preocupa ahora es la zona de Ribera Alta, barranco del Poyo y río Magro. Acabamos de decretar la alerta hidrológica en municipios de esa zona. Hemos reforzado el 112, tenemos desplazados bomberos forestales, el consorcio [provincial de bomberos] también a tope. También vamos a pedir precaución por temporal marítimo”, señaló vía WhatsApp a Mazón, que en ese momento mantenía intacta su agenda institucional.
En esos mensajes aportados por Pradas a la jueza se ve cómo el jefe de gabinete y mano derecha de Mazón, José Manuel Cuenca, dio instrucciones a Pradas durante toda la jornada sobre cómo gestionar la crisis. La exconsejera reportó a Cuenca a las 16.28, media hora antes del inicio de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), de que había sido informada de “un fallecido en Utiel”. Horas más tarde, durante lo peor de la riada, Cuenca pidió a Pradas que no se decretara el confinamiento de la población: “Salo, de confinar nada por favor, calma”, escribió.
A las 15.30 está prevista la comparecencia en la comisión de Cayetano García Ramírez, entonces secretario autonómico de Presidencia y actual secretario autonómico de Economía en el Ejecutivo de Juanfran Pérez Llorca. Según lo que afirmó en su primera declaración ante la jueza, Cuenca dijo a Pradas que hablara con García Ramírez para que le resolviera las “dudas” jurídicas sobre un eventual confinamiento. El exsecretario autonómico de Presidencia fue el alto cargo que más habló con Pradas aquella tarde, lo hizo durante cinco minutos y 33 segundos.
