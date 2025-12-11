La mano derecha de Mazón se fue a “un tema de partido” el día de la dana

El exjefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, en el Congreso de los Diputados, el pasado 1 de diciembre, en la comisión de investigación de la dana.

Los mensajes del exjefe de gabinete del ‘expresident’ revelan cómo José Manuel Cuenca se ausentó de la gestión de la desgracia

José Manuel Cuenca, el que fuera mano derecha y jefe de gabinete de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, abandonó la gestión de la dana el 29 de octubre de 2024, cuando la riada dejó 230 muertos en Valencia, para ir “a un tema de partido”. Así se lo comunicó este ex alto cargo a la secretaria del expresidente, Pilar Montes, según unos whatsapps incorporados a la investigación de la catástrofe que instruye la jueza de Catarroja (Valencia), Nuria Ruiz Tobarra, y a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

En su declaración en la comisión de investigación de la dana en el Congreso, el pasado 1 de diciembre, Cuenca relató que el día del temporal se fue a Benigànim y Xàtiva “por asuntos personales” y que luego trató de regresar a Valencia, pero resultó “imposible”.

El que fuera jefe de gabinete, según los nuevos mensajes, reporta a la secretaria de Mazón a las 21.10 que se encuentra en la carretera. Y que, a consecuencia del temporal, no ha podido volver en tren y ha tenido que coger un taxi.

La secretaria responde entonces: “No te doy la paliza. Cuando llegues, avísame. Estoy pendiente del teléfono para cualquier cosa”, escribe Montes.

A las 22.01 horas, cuando la mayoría de los desaparecidos ha muerto, la secretaria de Mazón pregunta al jefe de gabinete si cancela la agenda oficial del dirigente. “Cancelada por supuesto”, responde Cuenca. “Vale. Aviso”, confirma Montes.

Diez minutos después, la secretaria repregunta: “¿Cancelo también la reunión de policías y bomberos de la tarde?”. “Yo creo que sí. Pero espera a primera hora de la mañana”, contesta Cuenca.

A las 23.23, la secretaria de Mazón se interesa por la situación personal del influyente asesor: “¿Has llegado ya?”. Cuenca, responde: “Sigo parado en el mismo sitio, pero tranquila. Descansa”. “Pero cómo voy a descansar!!!!”, reacciona Montes.

En el último cruce de mensajes, Cuenca tranquiliza a la asistenta de Mazón, que tenía rango de directora general y que fue repescada la semana pasada por el sucesor del exmandatario en el Consell, Juan Francisco Pérez Llorca, como directora de Relaciones Institucionales. “De verdad. Situación controlada. Solo paciencia cariño. Solo eso”, apunta la mano derecha del otrora barón popular.

Los mensajes han sido aportados al juzgado por la que fuera secretaria de Mazón. El jefe de gabinete, cuando declaró por primera vez, le dijo a la magistrada que había borrado todos sus WhatsApps. “El móvil lo tenía lleno y, el pasado julio, hice un cambio. No tengo copias de seguridad. Hay nueve o 12 meses de whatsapps perdidos”, argumentó. Cuenca regresará al juzgado de Catarroja a declarar como testigo mañana. Será su segunda comparecencia en quince días.

Cuando la mano derecha de Mazón reportó a la secretaria la intención de suspender la agenda oficial del expresident, a las 22.01, habían pasado casi dos horas de que la Generalitat hubiera enviado la alerta masiva a móviles para reportar a la población de la magnitud de la desgracia. La notificación, denominada Es-Alert, llegó cuando casi todos los desaparecidos habían muerto.