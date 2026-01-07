Ir al contenido
Estados Unidos advierte a Diosdado Cabello que podría correr la misma suerte que Maduro

La Casa Blanca le ha hecho saber al número 2 del chavismo, según Reuters, que debe facilitar la gobernabilidad de Delcy Rodríguez

Juan Diego Quesada
Juan Diego Quesada
Cúcuta -
Estados Unidos le ha advertido a Diosdado Cabello que podría correr la misma suerte que Nicolás Maduro en el caso de no facilite la gobernabilidad de Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela, según ha informado Reuters este martes. La Casa Blanca quiere que uno de los hombres fuertes del chavismo, al que considera capaz de desestabilizar y generar caos en este tiempo de transición, ayude a Rodríguez a mantener el orden.

Cabello, considerado el 2 del régimen durante la etapa de Maduro, controla las fuerzas de seguridad y los colectivos de motorizados, grupos de choques de civiles que generan miedo a la población. A diferencia de otros gobernantes que han sido más discretos, Cabello salió a la calle a las horas de Maduro ser capturado, con casco, chaleco antibalas y rodeado de policías y militares armados. Poco antes, unas unidades de fuerzas especiales norteamericanas habían entrado a sangre y fuego en Caracas y se había llevado consigo a Maduro, el hasta ese momento presidente, y a Cilia Flores, la primera dama.

La información de Reuters apunta que Cabello es uno de los pocos leales a Maduro en los que Donald Trump ha decidido confiar para ‌mantener la estabilidad como gobernantes temporales durante un período de transición, según una fuente cercana a la administración norteamericana. Incluso meten en la misma lista a Vladimir Padrino López, ministro de Defensa y otro de los hombres de la línea más radical del chavismo. Tanto Cabello como Padrino están acusados por Estados Unidos por narcotráfico. Por el ministro de Interior pide 25 millones de dólares por su captura, 15 por el de Defensa.

En este contexto, Estados Unidos le ha hecho llegar esta información a Cabello. No se trata de amenazar a cualquiera. El comandante Hugo Chávez lo tenía en una alta estima y hasta el último momento, cuando se le iba la vida en 2013 por un cáncer incurable, dudo entre elegirlo a él o a Maduro. Al final optó por Maduro y se especuló entonces que con la rivalidad entre ambos podría poner en riesgo el proyecto revolucionario. Sin embargo, su cohabitación ha sido muy exitosa, según la gente conocedora de las interioridades del Gobierno, y ambos han sabido cooperar para mantener el poder durante todos estos años tan duros, en los que el chavismo ha tenido problemas de legitimidad, una deriva autoritaria y denuncias de violación de los derechos humanos.

La entente se ha quebrado ahora y no ha sido Cabello el que ha sucedido a Maduro, a pesar de ser el número 2, sino Delcy Rodríguez. Según Reuters, su historia de rivalidad con ella y con su hermano, Jorge -presidente de la Asamblea-, es larga. Vista la forma en la que se ha zanjado la crisis y se ha abierto la era post Maduro, los Rodríguez se han impuesto a Cabello. Su reacción produce temor en Washington.

Ahora mismo resulta difícil saber cómo va a ser el tutelaje al que Trump va a someter a los dirigentes venezolanos. Por lo pronto, el presidente de Estados Unidos asegura que le van a entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a precio de mercado y ese dinero lo va a manejar el propio presidente americano “en beneficio de la gente de Venezuela y Estados Unidos”.

Sobre la firma

Juan Diego Quesada
Juan Diego Quesada
Nació en Remscheid, antigua RFA, en 1983. Comenzó su carrera en Domingo, suplemento de reportajes de EL PAÍS. En 2013, desde México, contribuyó a la creación de EL PAÍS América. Estuvo en las secciones de Internacional y Madrid. Fue cinco años corresponsal de la región andina. Ahora cubre la actividad de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid.
