Cuando una dictadura se vuelve normal no se necesitan elecciones

Estados Unidos, con una buena relación con Delcy Rodríguez y la aprobación de la nueva ley de hidrocarburos, no parece interesado en promover unos comicios en Venezuela próximamente

Está claro que lo que le importa a Estados Unidos es el petróleo. Primero el petróleo y las elecciones por ahora, no, eso se lo dejamos a los venezolanos cuando sea oportuno. En lo que tiene que ver con nosotros, los EE UU, estamos felices con Delcy Eloína, que hace todo lo que le pedimos a cambio de aceptarla como la mandataria interina de Venezuela. La nueva ley de hidrocarburos aprobada por la Asamblea Legislativa es una “Biblia” para los gringos, pues facilita el retorno de las multinacionales, algo imprescindible si quieren renovar sus instalaciones. Pueden hacer de todo lo que se relaciona con la extracción del oro negro. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emite licencias a la “lata” para autorizar a grandes petroleras a reanudar operaciones, explorar y producir crudo y gas en Venezuela. Esta flexibilización de las sanciones permite transacciones con PDVSA, el uso de tecnología estadounidense y la comercialización del crudo bajo condiciones específicas. Las empresas deben cumplir con las leyes estadounidenses y las disputas deben resolverse en EE UU, para brincarse los efectos de las restricciones impuestas por la oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

El secretario de Energía de los Estados Unidos, Christ Wright, estuvo en Venezuela acompañado de la presidenta Encargada Delcy Eloína, visitando las instalaciones de Chevron que opera en la faja petrolífera del Orinoco, la zona que contiene las mayores reservas de crudo en el mundo, y proyectó elevar la producción a 300.000 barriles de petróleo por día en Venezuela. El secretario se mostró eufórico con un comercio más fuerte, que beneficiaría a estadounidenses y venezolanos al tiempo que generará paz y prosperidad

Durante el 2024, EE UU no reconoció el triunfo electoral de Maduro y declaró a Edmundo González como presidente electo. Sin embargo, después de la cinematográfica detención de Maduro, no ha dicho ni mu de ese reconocimiento a González, y a María Corina Machado solo la ponderan de palabra, pero no la tienen en cuenta para el cogobierno que manejan con doña Delcy Eloína Rodríguez.

Vamos a involucrarnos fuertemente en la industria del petróleo venezolano, es la sentencia del presidente Trump.

Estados Unidos cambió democracia por gobernabilidad, priorizando energía, migración y contención regional, escribió el Financial Times.

Las elecciones en Venezuela no solo se las robaron, las archivaron. Solo la oposición venezolana habla del tema, pero a los gringos no les interesa barajar el naipe. Un nuevo Gobierno no sería nunca tan condescendiente como el de Delcy Eloína. Es triste afirmarlo, pero Venezuela está atrapada en un limbo, una zona gris para llamarse, demasiado estable para provocar presión internacional. Un limbo donde el poder se ejerce sin votos y se legitima por la resignación ajena. Al final solo hubo transición, corrección, ni castigo. Y cuando una dictadura se vuelve normal, ya no necesita elecciones.