Dimite el edil de Movilidad de Castellón tras reabrirse el caso por el impago de 134 multas en zona azul

Denuncia la “rastrera campaña de persecución” sufrida tras destaparse que acumuló 167 sanciones por mal aparcamiento. La Audiencia ve indicios de tráfico de influencias en la prescripción de la mayoría de los cargos

El concejal de Movilidad de Castellón, Cristian Ramírez (PP), investigado por el impago de 134 multas en la zona azul de la ciudad, ha presentado su dimisión este miércoles, según ha confirmado él mismo a través de un comunicado. Una decisión que llega tres semanas después de que la Audiencia Provincial de Castellón reabriera la causa para investigar si tras la prescripción de gran parte de las sanciones impuestas al vehículo utilizado por el concejal entre enero de 2023 y enero de 2024 hay un “posible delito de tráfico de influencias” o “actuación ilícita de relevancia penal”.

Fue una denuncia del PSPV la que sacó a la luz que Cristian Ramírez habría acumulado presuntamente un total de 167 multas por aparcar de forma irregular en la zona azul en el periodo de un año, y que del total de sanciones pagó en tiempo y forma en las máquinas de la zona azul 33, quedando 134 sin abonar. Sobre estas últimas se centra ahora la investigación que ha ordenado reabrir la Audiencia Provincial, que en el fallo que revoca el sobreseimiento de la causa destaca la existencia de “elementos suficientes que acreditan la anormalidad en el funcionamiento de la oficina de recaudación del Ayuntamiento [...], justamente en el caso que implica al concejal responsable de las sanciones de Movilidad”.

Tras el anuncio de la reapertura de la causa, la oposición volvió a exigir la dimisión de Ramírez o su destitución por parte de la alcaldesa, la popular Begoña Carrasco, que este miércoles ha alabado, también a través de un comunicado, más escueto que el del ya exedil, la decisión “valiente y comprometida” tomada por Ramírez, al que ha agradecido la labor desempeñada este tiempo, sin hacer mención a la investigación abierta.

En su escrito, Ramírez ha explicado que renuncia al acta de concejal y a todas las responsabilidades que se derivan del cargo por “decisión personal, voluntaria e inamovible” para “poner fin a la desmedida y rastrera campaña de persecución de la que mi persona ha sido objeto desde hace más de dos años”. “Necesito priorizar mi salud mental, ya que el clima y determinadas situaciones provocadas por los partidos de la oposición me han generado un nivel de ansiedad inasumible”, asegura.

“Cometí un error que ya asumí y por el que pedí disculpas”, ha recordado. Fue en el pleno de enero de 2024, donde se destapó el cúmulo de sanciones tras una denuncia del PSPV, en el que Ramírez las reconoció. Afirmó haber saldado las cuantías correspondientes, sin detallar el número de multas por aparcamiento registradas ni especificar el montante abonado en la Oficina de Recaudación municipal. Durante su intervención reconoció que lo ocurrido “no es ético ni estético” pero equiparó el desliz con “no llevar luz en la bici o que se te pase la ITV”. Negó haber cometido algún delito y haber hecho uso de su condición de concejal para hacer escapismo y no asumir el pago de sus infracciones.

En su comunicado sostiene que pese a haber reconocido el “error” se sigue haciendo contra él una “campaña desmedida”. “Durante este tiempo, he tenido que vivir con personas vigilándome en la puerta de mi domicilio, fotografiando mi coche mañana, tarde y noche; poniendo en entredicho mi honorabilidad, mi trabajo…, cuestionando mi derecho a la defensa legal personal, o despreciando documentos oficiales que acreditan que he cumplido con todas mis obligaciones derivadas de mis actos”.

Unas obligaciones que, según el recurso de apelación presentado por el grupo municipal socialista y aceptado por la Audiencia Provincial, cuestiona la Brigada Provincial de la Policía Judicial de la Policía Nacional que, en un informe “dio a conocer el llamativo hecho de que todas estas sanciones no se abonaron porque prescribieron”. Es decir, “que a cualquier vecino de Castellón le embargan sus nóminas si no pagan una multa, pero al señor Ramírez, de forma mágica, no le embargaron por tener multas pendientes de pago ni le notificaron el grueso de las mismas”, indicaron desde el grupo municipal socialista.

Las reacciones a la dimisión de Ramírez no se han hecho esperar. La portavoz del grupo municipal socialista, Patricia Puerta, considera que la dimisión del concejal de Movilidad “llega un año tarde” y se produce “menos de un mes después de que la Audiencia Provincial haya ordenado la reapertura de la investigación por el caso de las multas”. Critica que el edil se marche del consistorio “con actitud victimista: servir a la ciudadanía es dar ejemplo y dejar 167 multas en el parabrisas del coche sin pagar no es ejemplo para un concejal, menos aún para el de Movilidad”, en palabras de Puerta.

En la misma línea, Compromís per Castelló asegura que la dimisión del concejal Cristian Ramírez “no responde a una cuestión de ética política sino a un interés partidista”. El portavoz Ignasi Garcia ha afirmado que “Ramírez debería haber dimitido en febrero de 2024, y si no lo hacía, Begoña Carrasco debería haberlo cesado”. La formación considera que el PP lo ha mantenido en el cargo hasta que la situación “ha resultado insostenible”.

La alcaldesa, Begoña Carrasco, ha anunciado que, siguiendo el orden de la lista electoral, será Gonzalo Romero quien cubra la vacante dejada por Ramírez. Tomará posesión en el pleno de este mes de febrero.