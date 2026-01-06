Estados Unidos elimina la referencia a Maduro como líder del Cartel de los Soles en su nueva imputación

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha eliminado la mayoría de las alusiones al llamado Cartel de los Soles en la nueva imputación contra el líder venezolano Nicolás Maduro, al que ya no señala como líder de la supuesta organización de narcotráfico, caracterizada ahora en el documento no como un cartel sino como un “sistema de clientelismo”. Una acusación de un gran jurado estadounidense en 2020, en la cual está basada la actual, mencionaba el Cartel de los Soles 32 veces y apuntaba a que Maduro “ayudó a gestionar y en última instancia, a liderar” el grupo “a medida que ascendía al poder en Venezuela”. Estos argumentos han sido repetidos por el presidente Donald Trump mientras ha escalado la tensión con el chavismo y como justificación para las operaciones contra narcolanchas que está llevando a cabo en el Caribe desde agosto y que ya han dejado más de cien muertos. El lenguaje de la nueva imputación parece conceder, como han señalado expertos y analistas, que el Cartel de los Soles no existe como un ente criminal estructurado.

No obstante, en los últimos meses de presión sobre el régimen chavista, Washington declaró que el Cartel de los Soles era una organización terrorista y acusó a la cúpula de apoyar otros grupos como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, como parte de una conspiración para enviar drogas al territorio norteamericano. Sin embargo, en la nueva imputación modificada por la Fiscalía tras la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas por un equipo de élite del ejército estadounidense, se rebaja el lenguaje del texto anterior y se eliminan las alusiones al supuesto cartel como una organización verificable, aunque mantienen los señalamientos al venezolano por tráfico de drogas. En ningún lugar figuran acusaciones contra Maduro por vaciar cárceles y manicomios para enviarlos a Estados Unidos, como asegura Trump desde que estaba en campaña presidencial.

El documento revisado señala que Maduro “participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción en la que poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes”. También menciona que estas ganancias fluyen hacia funcionarios corruptos que “operan en un sistema de clientelismo dirigido por quienes están en la cima, conocido como el Cartel de los Soles”. Es una de las apenas dos menciones en el texto actualizado al supuesto grupo, cuyo nombre proviene de las insignias en forma de sol que portan los generales venezolanos.

Esto contrasta con las declaraciones públicas de Trump, quien apuntó este sábado que la operación militar de captura a Maduro se inscribe en una ofensiva más amplia contra el narcotráfico en el continente. El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró el domingo en la cadena NBC que Maduro era el líder del Cartel de los Soles. “Seguiremos reservándonos el derecho de tomar medidas contra los barcos que transportan drogas hacia Estados Unidos y que son operados por organizaciones criminales transnacionales, incluido el Cartel de los Soles”, afirmó. “Por supuesto, su líder, el líder de ese cartel, se encuentra ahora bajo custodia estadounidense y se enfrenta a la justicia estadounidense en el Distrito Sur de Nueva York. Y ese es Nicolás Maduro”.

A pesar de esta incongruencia en el mensaje, expertos señalan que el cambio tiene sentido legal. Pues mientras que la designación como organización terrorista la hace Estados Unidos de manera unilateral y no tiene que estar justificada en una corte, en el contexto del juicio contra Maduro, los fiscales estadounidenses sí tendrían que presentar pruebas de la existencia del cartel y que el presidente venezolano es su cabecilla. La Evaluación Nacional Anual de la Amenaza de las Drogas de la DEA, que detalla las principales organizaciones de tráfico, nunca ha mencionado al Cartel de los Soles. Tampoco lo ha hecho el Informe Mundial sobre las Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Por otro lado, la nueva imputación incluye esta vez a seis personas como acusados. Además de Maduro, figuran su esposa Cilia Flores; su hijo, Nicolás Ernesto Maduro Guerra; y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, señalado como el líder del Tren de Aragua, la banda criminal venezolana con ramificaciones regionales. Completan la lista otros dos presuntos colaboradores vinculados a redes de narcotráfico y corrupción estatal.

La inclusión de Guerrero Flores como supuesto coconspirador directo de Maduro ha sido criticada y la conexión descrita en la imputación señalada como demasiado tenue: según el documento, el líder del Tren de Aragua habría ofrecido en 2019, durante llamadas telefónicas con una persona a la que creía un funcionario venezolano, servicios de escolta armada para proteger cargamentos de droga que transitaran por el país. No se presentan, sin embargo, pruebas de una coordinación directa y sostenida con el entorno presidencial.

En cuanto a los cargos, la Fiscalía estadounidense acusa a Maduro y a los demás imputados de conspiración para cometer “narcoterrorismo”, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer este tipo de armamento contra intereses estadounidenses. El escrito sostiene que Maduro mantuvo vínculos con al menos seis grupos armados y organizaciones de narcotráfico, entre ellos las guerrillas colombianas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y Ejército de Liberación Nacional (ELN) y dos organizaciones criminales mexicanas: el Cartel de Sinaloa y Los Zetas.

“Maduro y sus co-conspiradores han colaborado durante décadas con algunos de los narcotraficantes y narcoterroristas más violentos y prolíficos del mundo, y se han apoyado en funcionarios corruptos de toda la región para distribuir toneladas de cocaína hacia Estados Unidos”, señala la acusación.

El nuevo texto también introduce cambios relevantes respecto a la imputación original de 2020, que acusaba a Maduro y a otros 14 funcionarios y exfuncionarios. Además de añadir los cargos de narcoterrorismo y delitos relacionados con armas, la Fiscalía incorpora por primera vez a Cilia Flores como acusada. Según el documento, Flores habría aceptado cientos de miles de dólares en sobornos a cambio de facilitar una reunión entre un narcotraficante y el entonces director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela. Así, mientras Washington suaviza su caracterización del Cartel de los Soles en el plano judicial, la nueva imputación amplía el alcance personal y penal del caso contra la cúpula chavista.