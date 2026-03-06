Mohamed Ouahbi sustituye a Regragui como nuevo seleccionador de Marruecos para el Mundial 2026

Tras el varapalo que sufrió Marruecos en la final de la Copa África, la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) ha nombrado a Mohamed Ouahbi como nuevo seleccionador nacional este jueves y sustituye a Walid Regragui. “Esta decisión forma parte de la hoja de ruta Marruecos 2030, cuyo objetivo es elevar de forma sostenible los estándares de rendimiento y consolidar el impulso del progreso del fútbol marroquí en todos los niveles”, explica en el comunicado la federación.

Marruecos quiere consolidarse en la élite del fútbol de selecciones tras su formidable papel en el pasado Mundial de Qatar 2022, cuando se quedaron a las puertas de la final tras caer ante Francia en las semifinales. La selección norteafricana, sin embargo, se llevó un duro golpe el pasado enero cuando perdió la final de la Copa África ante Senegal siendo la anfitriona del torneo continental. “No se trata simplemente de un cambio. El objetivo es garantizar el desarrollo continuo del fútbol marroquí a través de una hoja de ruta estructurada y alineada con una visión real ilustrada que conecta a la selección nacional absoluta, el desarrollo de los jóvenes, las academias y el fútbol femenino”, detalla la nota emitida por la RFMF. Y prosigue: “Con el nombramiento de Mohamed Ouahbi, la RFMF reafirma un principio clave: el proyecto deportivo sigue estando liderado por directivos marroquíes”.

Ouahbi era el encargado de la selección sub-20 de Marruecos, con la que el año pasado alzó el título de la Copa Mundial Sub-20 tras derrotar por 2-0 a Argentina. La federación marroquí y su presidente, Fouzi Lekjaa, han querido mostrar su agradecimiento al ya exseleccionador Regragui “por su compromiso y el trabajo realizado al frente de la selección nacional. La Federación expresa su reconocimiento y gratitud”, concluye el comunicado.

La primera gran prueba del nuevo seleccionador será el Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. Marruecos tiene por delante tres meses para preparar su nueva aventura mundialista y sus tres rivales en la Fase de Grupos son Brasil, Escocia y Haití.