La Cámara de Representantes tumba una ley para detener la guerra en Irán

Los republicanos de la Cámara de Representantes votaron este jueves en contra de una ley que habría limitado el poder del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para continuar con la guerra que lanzó el sábado pasado con Israel contra Irán sin contar con la aprobación previa del Congreso, pese a que la Constitución la exige. La votación llega un día después de que el Senado tumbara una ley similar.

La sesión se resolvió con 212 votos a favor y 219 en contra, un resultado que refleja salvo por un voto la división en la Cámara de Representantes. Cuatro demócratas votaron con los rivales, por los dos republicanos que se cambiaron de bando. El resultado habla una vez más de la alergia de la la bancada conservadora a llevar la contraria al inquilino de la Casa Blanca, incluso cuando el uso que hace del poder legislativo socava la independencia del legislativo.

El resultado fue el esperado. Aunque la norma hubiera salido adelante con una mayoría simple, aún tendría que haber superado el escollo del Senado, donde este miércoles quedaron claras las posturas de sus 100 miembros. El final del camino legislativo habría sido la mesa de Trump, y parece altamente improbable que este la hubiera firmado. Así que la utilidad de la votación era únicamente que los representantes se retrataran en sus posturas ante la guerra en Irán. Los demócratas Henry Cuellar (Texas), Jared Golden (Maine), Greg Landsman (Ohio) y Juan C. Vargas (California) votaron a favor de que esta continúe.

Massie y Khanna

La ley era una iniciativa conjunta del republicano de Kentucky Thomas Massie (el otro diputado conservador que se sumó fue Warron Davidson, de Ohio) y del demócrata Ro Khanna (California). El texto se remontaba a la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, que permite al presidente eludir al Congreso y usar la autoridad unilateralmente solo si ha habido una declaración de guerra, una autorización específica o una emergencia nacional creada por un ataque contra Estados Unidos. Para Massie y Khanna ninguna de esas tres premisas se dan en este caso.

Los representantes que han votado en contra lo han hecho porque consideran que la Irán supone una amenaza inminente para el país, tanto por su programa nuclear como por sus arsenales de misiles balísticos. Esa idea ha dado pie a que uno de los republicanos de la Cámara, Brian Matt (Florida), presidente del Comité de Asuntos Exteriores, empleara toda la jornada en hablar en el Capitolio y en los platós de las cadenas de noticias de “una amenaza inminente no solo durante los últimos cuatro días, ni solo durante los últimos cuatro meses o cuatro años, sino durante los últimos 40 años”. Lo hizo sin reparar aparentemente en el hecho de que nada inminente puede durar tanto tiempo.

El Congreso no ha hecho uso de su poder para declarar la guerra desde la II Guerra Mundial. En los últimos meses, varias iniciativas para detener su campaña en el Caribe y el Pacífico de ejecuciones extrajudiciales de los tripulantes de supuestas narcolanchas han fracasado a su paso por un Congreso controlado por los republicanos.