‘Make Europe Nazi Again!’

En los años noventa nos reíamos del tipo de artículos que salían en Cosmopolitan: 10 maneras de saber si tu primera cita va a salir bien o cómo explicarle que lo ves solo como amigo. Era miopía, hoy lees cosas así en la prensa seria, textos muy sentidos. Lo ñoñoteórico está ya por todas partes. Pero es verdad que a veces es útil que te pongan por escrito que una relación no funciona. Estos días hemos tenido dos ejemplos, informes propiamente dichos. Empezaré por el que ha tenido menos eco, que habla del pasado. Es un informe del Reino Unido que parece un thriller sobre un controvertido topo de los servicios secretos británicos en el IRA. Tenía el típico nombre nacionalista irlandés, Freddie Scappaticci, hijo de inmigrantes italianos, pero está claro que si hubiera vivido en Italia podría haber hecho carrera en la Mafia. El fascinante libro de Patrick Radden Keefe sobre la historia oculta del IRA (No digas nada, 2020, Reservoir Books) ya contaba esta historia: era el responsable de la seguridad interna e interrogó, torturó y asesinó a decenas de sospechosos de ser confidentes del enemigo entre 1980 y 1994. Lo increíble es que él, el jefe de los torturadores, era el chivato número uno; fue agente doble durante 25 años. Ahora este informe oficial se pregunta si mató más gente de la que ayudó a salvar y si mereció la pena, y no está nada claro. Según Radden Keefe, asesinó a unas 50 personas —el informe certifica al menos 18— y las autoridades sostenían que salvó a 180, pero ahora se estima que es una cifra inflada. En todo caso, las cuentas se hacen luego, en el momento dan lo mismo, hay otras prioridades. ¿Convenía esta relación? El informe parece concluir que no: “Una y otra vez, daba la impresión de que proteger al agente prevalecía sobre la protección de la vida de sus víctimas”. En el libro se cuenta que uno de los oficiales de la lucha antiterrorista le planteó sus dudas a Margaret Thatcher, pero el mensaje fue: continúa con lo que haces, pero no nos cuentes los detalles. Así son las cosas a un cierto nivel, hay un esquema superior.

El segundo informe interesante de estos días es el de Estrategia de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, que habla del presente. Fue publicado el mismo día en que la FIFA le daba a Trump un premio de la paz, vete a saber por qué. En síntesis, la idea del informe es que para dominar el mundo a Estados Unidos le interesa destruir la UE desde dentro y acabar con la democracia liberal en Europa, y por eso apoya a sus propios infiltrados, los partidos europeos de extrema derecha que comparten el mismo fin y la obsesión étnica (aunque de este modo condenen aún más a sus países a ser colonias). Por cierto, el autor del documento es el asesor Michael Anton, de origen italo-libanés, que según sus propios parámetros quizá podía haber sido deportado si naciera hoy. En fin, si Estados Unidos antes exportaba la democracia, ahora la extirpa. El texto se hincha de palabrería y nostalgia fascistoide, un refrito de La decadencia de Occidente de Spengler de los años veinte, diciendo que la civilización europea está siendo invadida y va a desaparecer si no hace algo muy patriótico: “Estados Unidos alienta a sus aliados políticos en Europa a promover este renacimiento del espíritu”. Qué gran lema: Make Europe Nazi Again! Estamos ante una gran traición, unos cuernos como una casa, el jefe de las democracias en realidad es un déspota peligroso que nos odia. Estados Unidos ha dejado el grupo. ¿Conviene esta relación? Parece claro que no. Estamos con un maltratador. Tenemos que rehacer nuestra vida, después de 80 años.