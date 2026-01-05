Maduro o la puerta para que Petro sea un héroe

Al presidente de Colombia le corresponde hacer una suerte de mea culpa a través del cual podría desnudar a aquellos que durante estos años lo han mantenido preso de una campaña política que lo hizo Presidente

Luego del cinematográfico golpe que los Estados Unidos dieron a Nicolás Maduro y su régimen, Gustavo Petro tiene ante sí la más clara oportunidad para ser, por fin, un hombre que deja huella en la historia de Colombia. No ha habido a lo largo de estos tres años y medio de gobierno un mejor momento y no habrá uno mejor. Pero solo él puede tomar la decisión que lo sacará de ese destino que detesta -ser un presidente irrelevante- para convertirse en lo que sueña: un héroe nacional.

Claro está que para hacerlo lo primero que tiene que entender Petro es que su heroísmo no será el de un líder coronado por los laureles del triunfo y la conquista, sino que el aplauso nacional llegará asumiendo un papel que en 1989 el filósofo Hans Magnus Enzesberger definió como el del “héroe de la retirada” personaje que consolidó a través de un ensayo en el que retrataba a figuras como Mijaíl Gorbachov y Adolfo Suárez como lo que fueron: líderes políticos que no dejaron una huella personal en sus países, pero que fueron esenciales para el desmonte de pesadas estructuras que sembraron desesperanza y parálisis.

El escritor Javier Cercas explica que el “héroe de la retirada” es aquel que trasciende a las páginas de la historia abandonando sus posiciones y socavándose a sí mismo, es decir que es un héroe que construye su leyenda por ser capaz de ir en contravía de sus ideas, traicionándose, pero demostrando una estatura moral superior, pues antepone el bienestar de su país al propio.

Gorbachov es el héroe de la retirada que siendo secretario general del Partido Comunista Soviético desmontó la Unión Soviética. Suárez es el héroe de la retirada que habiendo sido designado para sostener un remedo de democracia franquista en la España que aún lloraba a Franco, fue capaz de ir en contravía de sus valores políticos para darle vida a una democracia total donde hasta los comunistas tuvieron espacio. Ambos son héroes, aunque ambos se traicionaron.

Con la caída de Nicolás Maduro, llegó el momento en que Gustavo Petro ha de decidir si quiere terminar su gobierno como lo que ha venido siendo - una sucesión de hechos de corrupción, desaciertos políticos, bravuconadas, reformas mal gestionadas y todo adobado con el transparente encanto de Armando Benedetti – o devenir el “héroe de la retirada” a la colombiana ayudando con su impulso a que se caiga por fin la infame estantería de engaño y robo a los colombianos que incluso lo terminó arrastrando a él en su poderoso y contaminante huracán.

La receta es fácil y Donald Trump ya le ayudó con el primer ingrediente: lo liberó de Maduro. Ahora a Petro le corresponde hacer el resto que no es más que una suerte de mea culpa a través del cual podría desnudar a aquellos que durante estos años lo han mantenido preso de una campaña política que lo hizo Presidente, pero que también lo convirtió en rehén.

El “héroe de la retirada” sería capaz de contarle al país cuál es secreto mágico que tiene Armando Benedetti para conseguir votos a lo largo y ancho del país. El “héroe de la retirada” podría contarnos cómo es que se ferian las entidades del estado para exprimirlas. El “héroe de la retirada” también podría hablarnos de su insistencia en mantener a Roa y Sarabia a pesar de tanto que nos han hecho sufrir. El “héroe de la retirada” desnudaría al país político que no hace más que tapar a todos con la misma cobija. Pero solo él puede decidir ser un héroe o ser uno más de los villanos.