Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del martes 24 de febrero

El Cupón diario de la ONCE es uno de los juegos de lotería más esperados de cada noche, se ha convertido en todo un clásico que reparte multitud de premios, entre los que destaca el primero de 500.000 euros para el agraciado que tenga el número completo más la serie.

No es el único sorteo de la ONCE, los viernes el protagonista es el Cuponazo, mientras el fin de semana es el Sueldazo, por tanto, no hay día que la Organización Nacional de Ciegos Españoles no de la oportunidad de ganar alguno de sus premios millonarios.

Resultados del sorteo del Cupón de la ONCE de hoy

Los números premiados del sorteo del Cupón de la ONCE de hoy martes 24 de febrero son los siguientes:

Número: 30929

Serie: 001

Todos los premios

Estos son los premios en juego:

30929 serie 001 : 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.

30929 : 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

3092 : 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.

0929 : 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.

309 : 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.

929 : 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.

30 : 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.

29 : 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.

3 : 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.

9: 405.000 premios de 2 € a la última cifra.

Cómo cobrar los cupones premiados

Para cobrar los premios, si el cupón se compró online, el importe se ingresa automáticamente en la cuenta de JuegosOnce.es. En el caso de cupones físicos, los premios menores se abonan en el punto de venta, mientras que los superiores a 500 € deben gestionarse en una delegación de la ONCE o en bancos colaboradores (CaixaBank, BBVA, Sabadell, Kutxabank). Recuerda que los premios mayores de 40.000 € tienen una retención fiscal del 20%.