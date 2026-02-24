Bonoloto: comprobar sorteo del martes 24 de febrero

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días, de lunes a domingo.

La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, según el número de aciertos en la combinación ganadora

Loterías y Apuestas del Estado juega este martes a Euromillones y Bonoloto, dos de los juegos más esperados y seguidos de la semana. El Euromillones reparte hoy un bote de 142 millones de euros pero la Bonoloto no se queda atrás y se juega hoy por un bote de 2,8 millones de euros.

Para ser agraciado con los premios de este juego es necesario contar con diferente número de aciertos en la combinación ganadora, de esto dependerán las diferentes cantidades premiadas.

En el sorteo de Bonoloto de ayer lunes no hubo acertantes de primera categoría, pero si hubo tres acertantes de segunda categoría, que se llevaron un premio de más de 56.000 euros cada uno y sellaron sus boletos ganadores en Valencia, Zaragoza y Madrid.

Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy

Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este martes 24 de febrero han sido los siguientes:

Combinación ganadora: 1, 14, 15, 37, 41, 44

Número complementario: 18

Reintegro: 5

Todos los premios

Primera categoría: Acertar los 6 números de la combinación ganadora.

Segunda categoría: Acertar 5 números más el número complementario

Tercera categoría: Acertar 5 números.

Cuarta categoría: Acertar 4 números.

Quinta categoría: Acertar 3 números.

Reintegro: Acertar el número de reintegro.

Comprobar los números premiados

Una vez terminado este sorteo y todos los juegos del día, SELAE publica en su página web oficial todos los resultados y puedes comprobar si cuentas con los números premiados.

Además desde la página web de EL PAÍS te contamos todos los resultados de los principales sorteos del día.

Cómo cobrar los premios

Recuerda la normativa de Loterías y Apuestas el Estado para cobrar tus décimos premiados: si el importe es inferior a 2.000 €, se abona en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado. Para cantidades iguales o superiores a 2.000 €, el cobro debe realizarse en una de las entidades bancarias colaboradoras, presentando el resguardo ganador y la documentación requerida.