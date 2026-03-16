Última hora del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | El ejército israelí lanza una ofensiva terrestre “limitada” en el sur de Líbano

Japón y Australia responden a Trump que no enviarán buques de guerra al estrecho de Ormuz

Japón y Australia han asegurado que no enviarán buques de guerra al estrecho de Ormuz como ha pedido el presidente de EE UU, Donald Trump, quien había apelado a siete países para que enviaran embarcaciones al paso estratégico.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha rechazado este lunes que existan planes de realizar un despliegue militar en el estrecho de Ormuz. “Dado que todavía no se nos ha solicitado (formalmente), resulta difícil responder a una suposición. El Gobierno de Japón está estudiando cómo llevar a cabo las medidas necesarias. Estamos analizando de qué forma podemos proteger los buques japoneses y sus tripulaciones, así como qué se puede hacer dentro del marco legal”, explicó Takaichi en la sesión de la Dieta (el Parlamento japonés). Las declaraciones de la jefa del Gobierno llegan en la misma semana en la que tiene previsto su primer viaje a Estados Unidos desde que asumió el cargo. Allí, se reunirá con el inquilino de la Casa Blanca.

La ministra de Transportes de Australia, Catherine King, también ha informado este domingo de que su Ejecutivo no enviará embarcaciones al estrecho de Ormuz para proteger a los buques petroleros de los ataques iraníes, según recoge la cadena australiana de radiotelevisión estatal ABC. (Agencias)