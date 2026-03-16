Última hora del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | El ejército israelí lanza una ofensiva terrestre “limitada” en el sur de Líbano
Japón y Australia responden a Trump que no enviarán buques de guerra al estrecho de Ormuz
Momentos clave
El ejército israelí ha anunciado en la madrugada de este lunes que ha lanzado una ofensiva terrestre “limitada y selectiva” contra la milicia chií Hezbolá en el sur de Líbano. Mientras, Japón y Australia han asegurado que no enviarán buques de guerra al estrecho de Ormuz como ha pedido el presidente de EE UU, Donald Trump, quien había apelado a siete países para que enviaran embarcaciones al paso estratégico. “Dado que todavía no se nos ha solicitado (formalmente), resulta difícil responder a una suposición. El Gobierno de Japón está estudiando cómo llevar a cabo las medidas necesarias. Estamos analizando de qué forma podemos proteger los buques japoneses y sus tripulaciones, así como qué se puede hacer dentro del marco legal”, ha dicho la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, en la sesión de la Dieta (el Parlamento japonés). La ministra de Transportes de Australia, Catherine King, también ha informado este domingo de que su Ejecutivo no enviará embarcaciones al estrecho de Ormuz, según recoge la cadena de radiotelevisión estatal ABC.
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Japón y Australia responden a Trump que no enviarán buques de guerra al estrecho de Ormuz
Japón y Australia han asegurado que no enviarán buques de guerra al estrecho de Ormuz como ha pedido el presidente de EE UU, Donald Trump, quien había apelado a siete países para que enviaran embarcaciones al paso estratégico.
La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha rechazado este lunes que existan planes de realizar un despliegue militar en el estrecho de Ormuz. “Dado que todavía no se nos ha solicitado (formalmente), resulta difícil responder a una suposición. El Gobierno de Japón está estudiando cómo llevar a cabo las medidas necesarias. Estamos analizando de qué forma podemos proteger los buques japoneses y sus tripulaciones, así como qué se puede hacer dentro del marco legal”, explicó Takaichi en la sesión de la Dieta (el Parlamento japonés). Las declaraciones de la jefa del Gobierno llegan en la misma semana en la que tiene previsto su primer viaje a Estados Unidos desde que asumió el cargo. Allí, se reunirá con el inquilino de la Casa Blanca.
La ministra de Transportes de Australia, Catherine King, también ha informado este domingo de que su Ejecutivo no enviará embarcaciones al estrecho de Ormuz para proteger a los buques petroleros de los ataques iraníes, según recoge la cadena australiana de radiotelevisión estatal ABC. (Agencias)
Cuando Jerome Powell creía que había ganado una batalla, Donald Trump declaró la guerra. El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y la furibunda respuesta del régimen de los ayatolás cortando el tráfico en el estrecho de Ormuz han despertado viejas pesadillas para la Reserva Federal de Estados Unidos. Hace más de 50 años, en 1973, los países del Golfo aprobaron un embargo de petróleo contra Estados Unidos y otros países por apoyar a Israel en la guerra del Yom Kipur. Las consecuencias de aquella decisión se estudian en los libros de historia. El fantasma de la inflación sumió al mundo en una terrible crisis que los bancos centrales tardaron años en superar.
Una columna de humo se levanta del aeropuerto de Dubái tras un ataque con dron, este lunes. / Stringer / REUTERS
Dubái suspende vuelos tras el impacto de un dron en el aeropuerto
Las autoridades de aviación civil de Dubái han anunciado este lunes la suspensión temporal de los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Dubái como medida preventiva tras un incidente con un dron que ha causado un incendio en las inmediaciones de la instalación, sin causar víctimas. (Agencias)
Un muerto por la caída de un misil sobre un vehículo en Abu Dabi
Una persona ha muerto como consecuencia de la caída de un misil en la zona de Al Bahyah, en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, según acaba de anunciar la oficina de prensa oficial. Según el relato oficial, un misil ha caído sobre un vehículo civil en una zona costera de la ciudad.
La guerra contra Irán ha tenido, de momento, un efecto imprevisto: la pérdida de legitimidad islámica del régimen iraní. Que no es lo mismo que decir Irán o sus gentes. Nos referimos al aparato del Estado. La elección de Mojtaba Jameneí como nuevo guía supremo tras el asesinato de Ali Jameneí, su padre, contraviene principios fundamentales de la ideología forjada por los activistas chiíes de los sesenta, la misma que Jomeiní manipuló parompe con lara hacerse con el poder tras la revolución de 1979. El régimen iraní evoluciona en consonancia con los modelos autoritarios actuales, nacidos de las cenizas de los sistemas que los auparon: desde lo que representan Putin y Xi hasta el mismísimo Trump si triunfa su andanada contra la democracia estadounidense. Con independencia del devenir del nuevo líder supremo iraní, el paso está dado.
Donald, el hijo de Fred, un próspero promotor que a mediados del siglo pasado se dedicaba a construir bloques de apartamentos para la clase media en Brooklyn y Queens, quiso ser más rico que su padre y terminó convertido en rey del ladrillo de Nueva York y presidente de Estados Unidos. Donald Trump construyó un imperio sobre los cimientos del negocio familiar. Aprendió a hacer negocios de forma extrema y agresiva. “Me gusta pensar a lo grande. Siempre lo hago. Para mí es muy fácil: puesto que hay que pensar de todas maneras, mejor que sea a lo grande”, contaba el actual inquilino del Despacho Oval en The Art of Deal, un libro autobiográfico escrito en 1987 junto al periodista Tony Schwartz, cuando Donald Trump ya era una figura en la Gran Manzana. Para entonces la Trump Tower ya se erguía dorada hacia los cielos, redibujando el skyline neoyorkino.
‘Podcast’ | Los errores de Von der Leyen
Europa discute cómo reaccionar al ataque contra Irán, y también sobre algo más incómodo: qué representa la propia Unión. En el centro de la pelea, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que está actuando por su cuenta y haciendo suyas competencias que no le corresponden. El pasado lunes generaba un terremoto en la Comisión Europea con unas declaraciones que matizó después. En menos de dos días pasó de decir “Europa no puede ser guardiana del viejo orden mundial” a “la UE es un proyecto de paz”. Ana Fuentes analiza con el periodista y corresponsal internacional, Claudi Pérez, la delicada situación que atraviesa Von der Leyen y los principales errores que ha ido acumulando a lo largo de su segunda legislatura al frente de la Comisión.
Prudencia en las Bolsas con el petróleo al alza por las dudas sobre el estrecho de Ormuz
El petróleo continúa su escalada y el barril de Brent sube un 1,5% hasta los 104 dólares, aunque ha llegado a superar los 106 dólares. En los mercados de renta variable domina la cautela, en una semana en la que se reúnen varios bancos centrales con la inflación en el punto de mira. Los índices asiáticos registran signo mixto y el EuroStoxx 50 apunta a subidas moderadas en la preapertura con los futuros estadounidenses ligeramente al alza. Los responsables de la política monetaria de Estados Unidos, Reino Unido, Europa, Japón, Australia, Canadá, Suiza y Suecia celebran sus primeras reuniones de política monetaria desde el inicio de la guerra, con la presión de los precios de la energía como principal preocupación.
Israel inicia una operación terrestre “limitada” contra el sur de Líbano
El ejército israelí ha informado este lunes de que ha iniciado una operación terrestre “limitada y selectiva” en el sur de Líbano. El objetivo es despejar la zona, fronteriza con Israel, de efectivos de la milicia chií libanesa de Hezbolá, que desde ahí lanzan ataques con cohetes contra Israel.
“Como parte de la misión de defensa avanzada: las fuerzas de la 91.ª División iniciaron operaciones terrestres específicas en el sur del Líbano”, afirma el ejército israelí en sus redes sociales. Según explican, se trata de “operaciones terrestres selectivas contra objetivos clave en el sur del Líbano para ampliar la zona de defensa avanzada”, como llama Israel a la zona del sur de Líbano que quiere desmilitarizada para asegurar la seguridad de las poblaciones del norte de Israel. La operación “incluye la destrucción de la infraestructura terrorista y la eliminación de los terroristas que operan en la zona, con el fin de eliminar las amenazas y crear una capa adicional de seguridad para los residentes del norte”. Antes, habían atacado esos objetivos con artillería y la fuerza aérea.
Buenos días. Arrancamos la narración de la actualidad del conflicto de Oriente Próximo de este lunes. Las últimas horas han estado marcadas por las declaraciones del presidente de EE UU, Donald Trump, que se empeña en que la comunidad internacional le ayude en una misión militar para proteger a los barcos que transitan por el estrecho de Ormuz. Por un lado, ha dicho que a la OTAN le espera un futuro muy malo si no responde a su petición. Por otro, ha anunciado que mantiene conversaciones con varios países para que participen en ese despliegue.
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