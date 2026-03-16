El Gobierno aprobará este viernes un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Próximo

El Gobierno aprobará un gran paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán este viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario. Será un día después del Consejo Europeo en Bruselas, que tendrá la guerra y sus consecuencias como asunto central. El PSOE y Sumar siguen discutiendo internamente las medidas y, sobre todo, tienen que negociarlas con sus socios, pero distintas fuentes coinciden en que la rebaja fiscal en la energía será importante para paliar el efecto de las subidas de estos días.

El Gobierno asegura que será un “plan de respuesta integral con medidas estructurales y coyunturales”. “El plan protegerá a los más vulnerables y a los sectores más afectados por la subida de los precios”, señala el Ejecutivo.

Cuando el Ejecutivo habla de medidas coyunturales se refiere sobre todo a bajadas de impuestos y ayudas para paliar los efectos del aumento de los precios. Pero cuando habla de coyunturales, se refiere a medidas de fondo para profundizar en la electrificación del sistema productivo para reducir aún más l dependencia del petróleo. España va por delante de otros países europeos en ese proceso, y por eso está algo menos expuesta a este aumento de precios derivada de la guerra de Irán, pero el Gobierno está decidido a seguir acelerando la descarbonización y lleva meses trabajando en medidas para lograrlo.

El Gobierno remata que “mantiene contacto continuado con los grupos parlamentarios, los agentes sociales y los sectores especialmente expuestos”. Los ministros del PSOE y Sumar discuten en estas horas la profundidad de la respuesta y negocian con los socios porque no pueden permitirse el lujo de que el PP, Vox y Junts les vuelvan a tumbar un escudo social. Esta dificultad y las incógnitas que hay aún sobre la duración de la guerra y la profundidad de sus efectos han hecho que las medidas no lleguen a este martes y se lleven al viernes.