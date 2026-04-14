Albiach pide a Rufián concretar su futuro político: “No podemos jugar con las esperanzas de la gente”

La presidenta de los Comuns en el Parlament catalán, Jéssica Albiach, ha instado al líder de ERC en el Congeso de los Diputados, Gabriel Rufián a definir su futuro político ante el rechazo continuo de los republicanos para unirse al frente de izquierdas impusaldo por el político catalán. “Se está imponiendo la vía Junqueras”, ha señalado este martes por la mañana en Ser Catalunya. En este sentido, Albiach ha instado a Rufián a aclarar sus planes para contar con él en el frente amplio o buscar alternativas: “Se están generando una serie de expectativas y no sabemos Rufián hacia dónde irá, porque Esquerra Republicana ya ha dicho que no se mueve”, ha resumido. Después, en el Parlament, Albiach ha pedido “no jugar con las esperanzas de la gente”.

Albiach ha celebrado que el portavoz republicano aproveche “el altavoz mediático y en las redes sociales” que tiene para situar la unidad de las izquierdas en la agenda mediática, y ha asegurado que los Comuns siempre han apostado por la unidad. “Tenemos el espíritu frontamplista y de unidad en nuestro ADN. De hecho, la misma fórmula Comuns viene de la confluencia de personas que venían del mundo del activismo, personas como yo que venían del mundo de Podemos, de Iniciativa, de Izquierda Unida... Nosotros lo tenemos clarísimo”, ha insistido.

Sin embargo, la líder parlamentaria de los comunes ha reconocido que la posición de ERC no está alineada con los postulados de Rufián. “A mí lo que me preocupa es que en los últimos días la vía Junqueras va gananado a la vía Rufián”, ha compartido en la entrevista. Preguntada sobre los plazos para conocer el futuro del republicano, Albiach no ha querido establecer calendarios. “Cuanto antes lo sepamos, mejor. El partido no quiere, pero él sí. Está generando expectativas y podemos llevar a la frustración”, ha remarcado.

Hace meses que los republicanos rechazan unir su proyecto con los partidos de izquierda del resto de España. Un día después de que Rufián celebrara el acto Què s’ha de fer junto a Irene Montero en Barcelona, donde desgranaron la necsidad de unir fuerzas, el portavoz del partido, Isaac Albert, fijó las líneas rojas del partido. “Compartimos la preocupación. La democracia está en peligro; pero la prioridad es clara: Cataluña, su gente, su lengua y sus intereses”, publicó en X a través de un decálogo.

Sobre la continuidad de Rufián en el partido, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ya planteó hace un par de semanas de que no cediría: “Nadie está por encima del partido”, remarcó, citando a todos los presidentes de la Generalitat que han pasado por sus filas. “Y el partido sigue, tras 95 años de historia”, comparó.