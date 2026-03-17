El camino a las elecciones presidenciales Colombia 2026, en vivo
El CNE concluye el escrutinio de las elecciones a la Cámara de Representantes en 19 departamentos | El gobernador de Antioquia le responde a Iván Cepeda: “Los ataques a nuestra región son producto del odio”
Luis Carlos Reyes, conocido como Mr. Taxes, ya no será el compañero de fórmula de Mauricio Lizcano. El exministro de Comercio del Gobierno de Gustavo Petro ha desistido de la postulación por complicaciones del embarazo de su esposa. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha anunciado que ya ha concluido el escrutinio de las elecciones a la Cámara de Representantes en 19 departamentos y ocho Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep). “El proceso ha sido transparente, ha sido rápido y estamos muy felices por los resultados. Los trámites han sido normales, con pocas reclamaciones”, ha señalado el presidente del CNE, Cristian Quiroz, en una rueda de prensa. Mientras tanto, Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, le ha respondido al candidato del oficialismo, Iván Cepeda, por sus palabras sobre el departamento, al llamarlo la “cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”. El regidor ha señalado: “Los ataques a nuestra región son producto del odio y la ignorancia; del resentimiento y la ruindad. En Antioquia somos inmunes al veneno que destilan”.
Iván Cepeda no renunciará al Senado por la campaña
“No, no lo haré”, ha respondido de manera tajante el senador y candidato presidencial Iván Cepeda cuando los periodistas la han preguntado si renunciará a su escaño para hacer campaña en los próximos meses. El veterano congresista, hoy aspirante presidencial del Pacto Histórico, mantendrá su curul y continuará asistiendo a las sesiones a la par de la campaña. Algo similar sucede con Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial del Centro Democrático.
Cepeda, además, ha señalado en declaraciones a la prensa que en los próximos días se reunirá con organizaciones juveniles y feministas. También ha comentado que ha mantenido diálogos en la última semana “con muchos sectores”, entre los que se encuentra el exministro del Interior y exaspirante presidencial Juan Fernando Cristo. “No adelantamos en qué va a consistir ese proceso de convergencia con otros sectores, pero se puede tener la certeza de que vamos a un encuentro con sectores provenientes de otros toldos y de otras corrientes para conformar un bloque que, repito, será ganador en primera vuelta”, ha comentado.
El candidato del petrismo, Iván Cepeda, ha suscitado una polémica por sus comentarios sobre Antioquia. En un discurso recopilado en un documento anexo a su programa de Gobierno y publicado este sábado, el senador del Pacto Histórico asegura que el departamento, el segundo más poblado de Colombia, es “la cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”. Varios políticos, como candidatos presidenciales y gobernantes de la poderosa región, así como portavoces de los empresarios, han rechazado estas afirmaciones. El presidente Gustavo Petro ha entrado en el debate y ha defendido a su sucesor político.
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El CNE concluye el escrutinio de las elecciones a la Cámara de Representantes en 19 departamentos
El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, ha anunciado que ya fueron declaradas las elecciones a la Cámara de Representantes en 19 departamentos y ocho Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep). Son Amazonas, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cesar, Guainía, Magdalena, Meta, Putumayo, Quindío, San Andrés, Santander, Sucre, Tolima, Vaupés y Vichada. Las circunscripciones Citrep son las número 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13 y 14.
“El proceso ha sido transparente, ha sido rápido y estamos muy felices por los resultados. Los trámites han sido normales, con pocas reclamaciones”, ha señalado Quiroz en una rueda de prensa en Corferias, el centro de convenciones donde se ha instalado el Tribunal de Garantías Electorales. Ha dado un parte de tranquilidad frente a las denuncias sobre supuestas manipulaciones de los formularios E-14. “Tenemos más de 800.000 jurados de votación. Cumplieron una labor fundamental, por unos no pueden pagar todos. Las denuncias son muy mínimas con relación a la votación tan grande que tuvimos”, ha resaltado, respecto a diferencias “mínimas” con el preconteo.
El CNE ha resaltado en un comunicado que “la implementación de tecnologías y la apropiación que tuvieron de estas las diferentes agupaciones políticas y organizaciones civiles y sociales” aportaron a los escrutinios. La expectativa, ha explicado Quiroz, es empezar pronto con el escrutinio definitivo de las elecciones al Senado. Ha evitado dar una fecha estimada para el final del proceso. “Sería irresponsable dar una fecha estimada”, ha subrayado
Luis Carlos Reyes ya no será el compañero de fórmula de Mauricio Lizcano
Luis Carlos Reyes, conocido como Mr. Taxes, ya no será el compañero de fórmula de Mauricio Lizcano. El exministro de Comercio del Gobierno de Gustavo Petro ha desistido de la postulación por complicaciones del embarazo de su esposa. Así lo ha informado Lizcano a través de un video en X. “Después de analizarlo mucho y de hablarlo con él, le he dicho que el mensaje que le podemos dar a Colombia es que él se dedique a atender a su familia en estos días”, ha comentado. “Como padre de cinco hijos, y siendo que mi esposa además tuvo un embarazo de alto riesgo, me parece que no tiene sentido enviar un mensaje de que ponemos una campaña por encima de la propia familia”.
Lizcano, candidato de la Alianza Social Independiente (ASI), ha señalado que anunciará al reemplazo de Reyes en los próximos días y ha recordado que la fecha límite para hacer los cambios es el viernes. Ha dejado la puerta abierta a que el exministro vuelva a sumarse si la salud de su esposa mejora. “Espero que más adelante con sus condiciones y su liderazgo nos pueda acompañar en otros roles en el Gobierno o en la misma campaña, una vez resuelva sus problemas familiares”, ha comentado.
De la Espriella publica una foto abrazado del senador republicano Bernie Moreno
El candidato de la ultraderecha, Abelardo de la Espriella, se reunió con el senador republicano de EE UU Bernie Moreno. El congresista, de origen colombiano, es un fuerte opositor a Gustavo Petro en el Congreso estadounidense y ha manifestado su afinidad por la derecha colombiana.
“Qué bendición para Colombia contar en el Senado de los Estados Unidos con un líder de origen colombiano que ha defendido con firmeza los intereses de nuestra nación ante ese gobierno. Gracias, senador Bernie Moreno, por su compromiso permanente con nuestra patria”, ha señalado en X el candidato colombiano.
En las fotos compartidas por De la Espriella, se les ve a ambos abrazados y también haciendo el gesto más reconocido de la campaña del aspirante presidencial: un saludo militar. Aunque las imágenes no están fechadas, probablemente se tomaron durante una reunión en el viaje que hizo De la Espriella a Estados Unidos a inicios de marzo.
“Las mejores relaciones diplomáticas, estratégicas y comerciales están por venir entre nuestros dos países”, ha augurado.
Fajardo anuncia a la bióloga Brigitte Baptiste como "futura" ministra de Ambiente
El candidato centrista Sergio Fajardo ha anunciado que la bióloga Brigitte Baptiste acompañará a su campaña y que, si llega a la Presidencia de Colombia, será su ministra de Ambiente.
“Baptiste es una de las voces más influyentes en la relación entre la naturaleza, territorio y desarrollo sostenible y en defensa de la comunidad LGTBIQ+”, ha señalado un comunicado de la campaña.
La bióloga ha sido una figura muy presente en la opinión pública, principalmente en temas ambientales. Durante más de dos décadas trabajó en el Instituto Alexander von Humboldt, el principal centro científico del país. En la actualidad es rectora de la Universidad EAN.
Uribe defiende la dupla Valencia-Oviedo por coincidir en los "temas fundamentales"
El expresidente Álvaro Uribe se ha referido a las críticas surgidas durante los últimos días por la elección de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.
“Ambos defienden la libertad y el bienestar colectivo por oposición al estatismo asfixiante que anula la creatividad. En medio de la corrupción que ha deslegitimado la política, Paloma y Oviedo son absolutamente transparentes”, ha afirmado el exmandatario.
Según Uribe, “ambos respetan la Constitución y son categóricos en el respeto a los niños”, pese a que Valencia “rechaza la ideología de género”, un argumento que Oviedo “no comparte”.
El gobernador de Antioquia le responde a Iván Cepeda: "Los ataques a nuestra región son producto del odio"
Andrés Julián Rendón, el gobernador de Antioquia, le ha respondido al candidato de izquierdas Iván Cepeda por sus comentarios sobre el departamento, al que calificó como la “cuna de la parapolítica”. “Los ataques a nuestra región son producto del odio y la ignorancia; del resentimiento y la ruindad. En Antioquia somos inmunes al veneno que destilan”, ha señalado Rendón en un video compartido en redes sociales.
Cepeda aseguró el domingo que las palabras de su discurso están siendo tergiversadas, porque ve a Antioquia como un lugar con una “fuerte identidad regional antioqueña” con un “espíritu pujante de su gente y los grandes aportes económicos, culturales y sociales que ha hecho este departamento a la nación a lo largo de su historia, como un referente de desarrollo empresarial e industrial”.
El CNE confirma una curul más para el Pacto Histórico en Santander, una menos para los verdes
El proceso de escrutinio en el Consejo Nacional Electoral ha confirmado que el partido del oficialismo, Pacto Histórico, ha ganado una curul más para la Cámara el departamento de Santander, donde hay 7 congresistas. Dos de esos serán del Pacto, y sale de la carrera el único representante que había del partido verde, Ferley Sierra. De acuerdo al Pacto, en el proceso de escrutinio se recuperaron más de 1.400 sufragios que le dan la delantera a su candidata, Yolanda Silva Romero.
Petro defiende a Cepeda: "Se burlan porque se dice que el paramilitarismo nació en Antioquia, y es verdad"
El presidente ha salido en defensa del candidato de la izquierda, Iván Cepeda, quien ha sido atacado el domingo por la oposición. Eso después de que se conociera un discurso en el que asegura que el departamento de Antioquia, de donde es el expresidente de derechas Álvaro Uribe, es la “cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía, y del terrorismo de Estado”.
“Se burlan porque se dice que el paramilitarismo nació en Antioquia, y es verdad”, ha dicho el presidente. “El paramilitarismo nace en Pto Berrío y se extiende por todo el Magdalena medio con decenas de miles de campesinos asesinados. El paramilitarismo llena el mapa antioqueño y de allí se expande al Caribe y al resto del país”
Petro sobre las críticas por su intervención indebida en política: "Ahora se les volvió delito que me reuna con la bancada electa"
El presidente Gustavo Petro ha respondido a un editorial del diario El Espectador que critica las repetidas intervenciones del jefe de Estado en la campaña electoral, cuando estas están prohibidas en Colombia. El editorial menciona que el presidente critica a candidatos de la oposición, y hace campaña en sus redes sociales por el proyecto político del Pacto Histórico. También que el ministro del Interior, Armando Benedetti, “se ha creído muy gracioso al publicar videos bailando y celebrando la ”quemada“ de sus opositores políticos”.
El presidente ha respondido al editorial pero no puntualmente a esos comentarios contra la oposición, o los de su ministro, sino aludiendo solo a una reunión que tuvo el viernes en la noche con su bancada electa. “No entiendo, hasta Uribe y Santos iban como presidentes al partido de la U en sus convenciones y ahora se les volvió delito que me reuna con la bancada electa del Pacto cuando ya no hay elecciones de Congreso”, dijo. “Yo soy militante del Pacto y puedo recibir a mis compañeros y compañeras elegidos por el pueblo”, añadió.
Una reunión con su bancada electa no implica una intervención en política, especialmente si en esta no se tomaron decisiones para la campaña electoral presidencial. Pero esa reunión no era mencionada por el editorial de El Espectador.
Iván Cepeda se defiende de las críticas por describir que Antioquia fue "cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía, y del terrorismo de Estado"
El candidato de la izquierda, Iván Cepeda, ha hecho publico un largo documento que explica su plan de gobierno, y donde compila varios de sus discursos. Uno de esos en Medellín, el pasado mes de febrero, llamó la atención de la oposición de derecha, pues él se refiere allí al departamento de Antioquia como la “cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía, y del terrorismo de Estado”. Luego añade que “en el centro de esa macabra realidad que emergió estaba Álvaro Uribe Vélez, su familia y su círculo social, estrechamente ligados al narcotráfico, al naciente paramilitarismo y a los sectores terratenientes”.
“Antioquia es la cuna del trabajo y de la modernidad económica del país; por eso, Iván Cepeda denigra del pueblo antioqueño”, respondió el candidato ultra Abelardo de La Espriella. “Antioquia es libertad, trabajo y orgullo por lo que somos”, dijo la candidata del uribismo, Paloma Valencia. Otros senadores, periodistas, y ciudadanos de la región también pidieron una disculpa. “Antioquia merece y exige respeto”, dijo el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez.
Cepeda ha publicado un comunicado en la tarde del domingo en el que dice que las palabras de su discurso se están tergiversando, porque en este se refería a un momento histórico que vivió el defensor de derechos humanos José María Valle, pero en también se refiere a Antioquia como un lugar con una “fuerte identidad regional antioqueña”, un “espíritu pujante de su gente y los grandes aportes económicos, culturales y sociales que ha hecho este departamento a la nación a lo largo de su historia, como un referente de desarrollo empresarial e industrial”. “Como no pueden con nosotros en las encuestas, en la movilización y en las urnas, acuden a la mentira y la calumnia”, afirmó.
Antioquia es uno de los centros económicos y políticos de Colombia y, si bien siempre ha sido territorio donde gana el Centro Democrático de Álvaro Uribe Vélez, en las pasadas elecciones legislativas hubo un crecimiento allí del Pacto Histórico de Gustavo Petro.
El clan Torres, aliado clave del presidente Gustavo Petro en el Caribe colombiano, está cada vez más fuerte. Su estrategia para las elecciones legislativas, que implicaba el riesgo de distribuir sus votos entre el Pacto Histórico y el Partido Liberal, ha sido exitosa. Se han quedado con dos curules en el Senado y con dos de las siete que le corresponden al Atlántico en la Cámara de Representantes. Los Char, el poderoso clan familiar que fundó el exsenador Fuad Char, están estancados en dos senadores y tres representantes. Aún son la principal casa política del departamento, pero no han crecido como esperaban. Enfrentan, además, la caída de aliados como el senador conservador Efraín Cepeda, cuyas fichas quedaron fuera de ambas cámaras.
En Antioquia, fortín de la derecha en Colombia, el uribismo se mantiene con fuerza. Una vez más, el Centro Democrático se ha consolidado como el partido más votado en el departamento, según el preconteo de votos de las elecciones legislativas del pasado domingo. La formación política liderada por el expresidente Álvaro Uribe recabó allí más de 744.000 votos para el Senado, un aumento del 74% con respecto a los comicios de 2022. Un incremento similar tuvo el sufragio a la Cámara de Representantes, en la que mantienen una clara hegemonía: de los 17 escaños que se reparten, han conseguido 7. Aunque la derecha se mantiene dominante en el departamento, el Pacto Histórico de Gustavo Petro se convierte en la segunda fuerza en la Cámara con tres asientos ante un crecimiento exponencial en votantes.
Los votantes se distribuyen en bloques similares entre izquierda, derecha y otros, pero los partidos dominantes de los extremos capturan muchas más curules en la Cámara
El candidato de izquierdas a la Presidencia de Colombia despliega una estrategia de viajes a Brasil, España y México similar a la de Gustavo Petro en 2022, en las que se reúne con los jefes de Estado. Aunque el peso electoral de esas postales con otros líderes progresistas es incierto, para Cepeda representan una bienvenida validación internacional ante los temores que pueda despertar su promesa de continuidad con respecto a Petro, el primer presidente de izquierdas de la Colombia contemporánea. De alguna manera, le permiten suavizar su imagen. “Esos viajes, y sobre todo esas reuniones, tienen el efecto de presentar a estos candidatos con un halo ya presidencial, les eleva de estatus”, apunta la internacionalista Sandra Borda. Cepeda envía el mensaje de que “está en esas ligas y tiene capacidad de interlocución con esos líderes”, añade la académica de la Universidad de Los Andes, en Bogotá.
Juan Daniel Oviedo: "Solo aspiro a ser el mejor vicepresidente para Paloma y para los colombianos"
¡Buenos días y feliz domingo!
La candidata del uribismo, Paloma Valencia, junto a su nueva fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, dieron una larga entrevista a la revista Cambio para hablar sobre el tema que ha sido debate toda la semana: ¿se mudó finalmente ella al centro o se mudó él a la derecha? Los dos candidatos difieren abiertamente en temas relacionados a la libertad personal: ella se opone a la adopción de parejas del mismo sexo, mientras que él defiende ese derecho; ella no quiere apoyar el uso recreativo del cannabis, él cree que traería beneficios; ella no cree que el tribunal de la JEP defienda los derechos de la fuerza pública, él hace un balance más positivo de la institución que creó el Acuerdo de Paz del 2016.
Pero hablaron de lo que sí los une, ya que es más obvio lo que los separa: acordar una política para reducir la informalidad laboral; apoyar a las instituciones en el sistema de salud que han estado en crisis durante el Gobierno de Petro; y sobre todo, el temor de que haya un continuismo del programa del presidente Petro.
“Existe una posibilidad alta de que pasemos de un populismo de izquierda a un autoritarismo de izquierda. Por eso hicimos equipo para que Colombia tenga una opción sensata que cuide la institucionalidad y cuide a las personas”, dijo el candidato Oviedo. Mucho los separa, pero ya es más claro lo que los une: ganarle a Iván Cepeda.
Ministro Armando Benedetti dice querer competir por la alcaldía de Barranquilla en 2027: "Yo tengo ganas"
El ministro del Interior, Armando Benedetti, tuvo una mini rueda de prensa esta noche en Barranquilla donde no ocultó estar interesado en lanzarse a la alcaldía de dicha ciudad para las elecciones locales en octubre del 2027. “Yo tengo ganas, si ustedes me apoyan, porque aquí todo está muy monopolizado”, dijo en tono jocoso a los medios locales. Lo dijo justo después de compartir una foto en X en la que se reunió con varios de los congresistas elegidos, al Senado y Cámara, que representan al departamento: Agmeth Escaf, Pedro Flores, Orlando De La Hoz, Jaime Santamaría y Andrea Vargas. Todos congresistas del oficialista Pacto Histórico. “Puede ser que sea decisión tomada”, dijo Benedetti a los medios. “¿Ya es un hecho?”, le pregunta una reportera. “¿La reunión esta no te dice algo?”, le responde el ministro.
La alcaldía hoy en día está en manos de un miembro de un clan familiar que ha estado en la oposición: el alcalde Alex Char, que es del partido Cambio Radical. El clan Char, como se le conoce allí, está en este momento en competencia con otro grupo familiar emergente, el clan Torres, que es más cercano al gobierno y es liderado por un contratista llamado Euclides Torres. Pedro Flores, en la foto con Benedetti, es miembro del clan. Los Torres lograron elegir varios congresistas en las pasadas elecciones legislativas, desafiando al poder de los Char que lleva ya décadas en la región. Con la competencia de los clanes familiares en ese pequeño departamento del Atlántico, uno en la oposición y otro en el oficialismo, la joya de la corona será la alcaldía de Barranquilla el próximo año.
“Todo depende del Pacto Histórico qué vaya a hacer, porque ellos son los dueños de los votos”, dijo Benedetti. “Barranquilla ha tenido un progreso y un desarrollo muy bueno, eso se lo debemos al alcalde Alejandro Char, pero ya es hora de poner a Barranquilla a que sea cosmopolita, tiene que ser la primera ciudad de Colombia y del Caribe”, añadió. Benedetti fue quien consiguió el apoyo de la familia Torres en 2022 para la campaña presidencial de Gustavo Petro.
El presidente critica el informe que señala un uso indebido de los medios públicos para hacer campaña
Se trata de un informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea que, la semana pasada, afirmó que los medios públicos, concentrados en la empresa RTVC, favorecieron en su cubrimiento al presidente y a los candidatos de su movimiento, el Pacto Histórico. “La televisión y la radio estatales, que tienen una mayor obligación de neutralidad y equilibrio en su cobertura de la campaña, favorecieron al presidente, al Gobierno y a los partidos que lo apoyan, mientras que la cobertura de los partidos de la oposición fue muy limitada y, a menudo, negativa”, dice el informe. También vieron una tendencia favorable a la oposición en los medios privados, pero menos acentuada que en los públicos. “Los canales de televisión y las emisoras de radio privados dieron menos protagonismo al Ejecutivo, normalmente con un tono negativo. El tiempo dedicado a la cobertura de los partidos de la oposición y los partidarios del Gobierno fue más equilibrado que en los medios de comunicación estatales, aunque con un tono más negativo para estos últimos”, añaden.
Ante la crítica, y el anuncio de una denuncia en la CIDH por ese uso de los medios públicos, quien salió a defender dicho uso fue el presidente Gustavo Petro. “Que cinismo. Los medios privados se han centrado en una estrategia político electoral durante todo mi gobierno y ahora escandalizan porque medios públicos nos dan una voz más verídica de lo que hacemos”, dijo el presidente.
Gustavo Petro celebra su primera reunión con su nueva bancada: "Es la más poderosa y mayoritaria del congreso de la República"
El presidente Gustavo Petro pidió reunirse en la noche del viernes con los nuevos congresistas elegidos el pasado domingo por su movimiento, el Pacto Histórico. “Aquí esta la bancada más poderosa y mayoritaria del congreso de la República elegida en las últimas elecciones. La Bancada del Pacto se reúne conmigo ayer y muestra su pujanza”, compartió en sus redes sociales dos veces. “Es una bancada al servicio exclusivamente, del pueblo”, añadió. De acuerdo al diario El Tiempo, la reunión fue corta con la bancada y el presidente se concentró en felicitarlos pero no mencionó gran cosa sobre las elecciones presidenciales en mayo.
Gustavo Petro defiende su participación en la campaña política: "Tengo todo el derecho a contestar las críticas que se hagan de mi gobierno por parte de los candidatos presidenciales"
Aunque a los presidentes de Colombia se les exige no participar en política durante las elecciones, lo que implica desde no comentar las propuestas de los candidatos hasta no poner a los funcionarios al servicio de una campaña, el presidente Gustavo Petro no ha tenido frenos frente a comentar. Además de criticar al partido Nuevo Liberalismo el viernes por apoyar a la candidata uribista Paloma Valencia, y lanzar luego un comentario homofóbico contra la fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo (dijo que el uribismo se esconde tras “plumas y lentejuelas”), el presidente defendió en la mañana del sábado su participación indebida en medio de la campaña para defenderse de las propuestas de la derecha.
“Tengo todo el derecho a contestar las críticas que se hagan de mi gobierno por parte de los candidatos presidenciales”, dijo en respuesta a un mensaje de la candidata uribista Paloma Valencia, quien quiere acabar con la política de ‘Paz Total’ del gobierno Petro. Una política que buscó dialogar con todos los grupos armados para lograr la paz, pero que no ha logrado acuerdos para que estos se desmovilicen. “Cuando hablan de acabar la paz total no es porque quieran superar sus errores, sino porque quieren sumir a Colombia en la guerra total. A ese pasado sin esperanzas de regiones enteras sumidas en el terror no debemos volver. No se reemplaza la paz con falsos positivos y masacres sino con más paz bien hecha”, dijo el presidente.
Pregunta. El ánimo de Paloma Valencia de negociar hacia el centro abre debates ideológicos sobre el Centro Democrático, como que Salvación Nacional diga que ustedes no son realmente de derecha. ¿Es así?
Respuesta. Es que hay varios tipos de derecha. Salvación Nacional es una combinación del trumpismo y el bukelismo, muy proteccionista, mientras que yo veo al Centro Democrático más cercano a una derecha más social y basada en la seguridad. Igual es claro que dentro del partido hay distintas visiones: unas traen la visión de Uribe; otros, como yo, somos de una derecha mileísta. En eso nuestro partido es muy abierto. Tenemos ejemplos como el mío o el de Andrés Forero, que somos muy conservadores, pero no hacemos política con temas morales.
Siguen las críticas a Juan Manuel Galán por coaval del Nuevo Liberalismo a Paloma Valencia: ""Luis Carlos Galán jamás estaría con los que quieren hacer trizas la Paz"
No es un momento fácil para el Nuevo Liberalismo, el pequeño partido que dirige Juan Manuel Galán, hijo del mártir Luis Carlos Galán. Ayer al director le llovieron críticas por avalar a la candidata del uribismo, Paloma Valencia, cuando las banderas liberales del partido no se alineaban con la derecha. Hoy el candidato Roy Barreras, exministro y exsenador, se sumó a las críticas sacando del olvido un viejo video del político que inspiró a miles en los años ochentas, en el que se le ve haciendo un discurso en favor de los más pobres y la democracia. “Luis Carlos Galán jamás estaría con los que quieren hacer trizas la Paz, ni hubiera apostado por la radicalización”, dice Barreras junto al archivo.
Se suma a las críticas que ayer hizo también el presidente Petro, y varios políticos en la izquierda que recoraron un tuit del 2018 de Juan Manuel Galán en el que criticaba que el director del partido liberal se aliara con el uribismo. “Negociar una alianza con el uribismo me dejó perplejo y aterrado. A Cesar Gaviria se le olvidó la persecución y acoso a nuestro ejercicio como opositores, cuando las ideas liberales fueron la antítesis del uribismo”, dijo en mayo del 2018.
Juan Manuel Galán se comprometió durante la consulta de la derecha, llamada la Gran Consulta por Colombia que reunió a nueve candidatos, a apoyar a quien la ganara, y en este caso fue la uribista Paloma Valencia. Pero no sorprendió tanto su apoyo personal sino que decidiera el jueves darle también el aval, a nombre de todo el partido, a la candidata.
Paloma Valencia arranca la campaña en Antioquia con Uribe, e Iván Cepeda en Brasil con Lula
¡Buenas tardes y feliz fin de semana! Después de una semana en el que ya todos los candidatos a la presidencia se presentaron oficialmente ante la Registraduría Nacional, de la mano de sus nuevas fórmulas vicepresidenciales, las campañas arrancaron oficialmente. La candidata de uribismo, Paloma Valencia, viajó este sábado a Jericó, Antioquia, para una misa católica y un evento en plaza pública junto a su padre político, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. “¡Escogemos la libertar o el neocomunismo!”, dijo a los grupos que la escuchan junto a quien ha sido el líder más popular del departamento. “No voy a renunciar jamás ni a lo que creo ni a lo que represento. No voy a renunciar jamás a mi fe en Dios, y por eso estamos aquí: para darle gracias por esta votación que me enorgullece y para encomendarle nuestra campaña a nuestra santa, la madre Laura”.
En paralelo, el candidato de la izquierda, el senador Iván Cepeda, envió un mensaje desde Brasilia, donde se reunió con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Hemos tenido información valiosa sobre cómo se ha adelantado en este país la reforma agraria”, dijo, sobre una bandera que también es central del petrismo. Pero su mensaje era sobre todo para recordar al público digital que el uribismo no ha combatido la corrupción como él lo ha hecho en su carrera. “Me llama la atención que ahora la extrema derecha quiera presentarse como una fuerza que ha combatido la corrupción, cuando es con ellos con quien he polemizado en el Congreso, con su jefe, Álvaro Uribe, quien no solamente ha acolitado la corrupción, sino que bajo su gobierno intentó que las mafias parapolíticas anidaran en el Congreso y en el Ejecutivo”, añadió.
Oviedo cuestiona a Petro: “También podría hablar clarito de los maricas”
El candidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo ha respondido a un trino del presidente Gustavo Petro en el que usaba un comentario homófobo para criticarlo. “Si en la plaza pública puede hablar del clítoris con tanta soltura, también podría hablar clarito de los maricas” ha escrito el economista, quien es homosexual, en referencia a un polémico comentario del mandatario de izquierda en un discurso. .“En un país que ha castigado lo distinto, las metáforas ya no alcanzan. A veces retratan mejor al autor que al destinatario”. Oviedo ya había sido víctima de una burla homófoba del aspirante presidencial de ultraderecha, Abelardo de La Espirilla, una semana antes.
En su mensaje de esta tarde, la fórmula vicepresidencial de la uribista Paloma Valencia se refiere a un mensaje en el que Petro, en la mañana de este viernes, cuestionaba a personas de clases populares que dieron su voto a Oviedo el domingo pasado, en la consulta para elegir candidato presidencial de la derecha. “Qué tal algunos de mis amigos y amigas de los barrios populares del sur de Bogotá y del occidente votando en consulta por el que les pareció el menos derechoso de la manada solo porque habló bien de Petro (...) Es la vida de la familia, de los hijos y del prójimo. Lo demás son plumas y lentejuelas que esconden a los vampiros”.
Polo Polo reaparece tras cinco días de silencio después de perder en las elecciones
El representante a la Cámara Miguel Polo Polo ha reaparecido este viernes en un video en sus redes sociales, tras cinco días de silencio público luego de su derrota en las elecciones del 8 de marzo. El congresista buscaba reelegirse por la curul de circunscripción afro, tal y como hizo en 2022, pero apenas logró recolectar algo más de 43.000 votos, lejos de los más de 150.000 del movimiento Libres, el triunfador, encabezado por Óscar Benavides. En el video, el congresista cartagenero agradeció el respaldo de quienes le dieron el voto y, lejos de mostrarse afectado por la derrota, aseguró que centrará sus esfuerzos en ayudar a llevar al abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella a la Presidencia.
Edna Bonilla y Sergio Fajardo en Bogotá, este viernes. / Campaña Sergio Fajardo
Sergio Fajardo estrena corbata
La foto es llamativa, y prácticamente inédita. Sergio Fajardo se puso saco y corbata por primera vez en muchísimo tiempo para inscribir este viernes su candidatura presidencial junto a su fórmula, Edna Bonilla. El profesor, como suelen llamar al exalcalde de Medellín, tiene la costumbre de vestir de camisa y jeans, sin cinturón, siempre sin cinturón ni corbata, salvo escasísimas excepciones. Esa ha sido su marca. Muy consciente del impacto de verlo “encorbatado”, publicó en sus redes sociales un video de la búsqueda, elección y compra de tres corbatas azules para vestir en “un día muy especial”. “Yo no me acuerdo cuando aprendí a hacer el nudo, y no recuerdo cuando fue la última vez que me puse una”, concede el también exgobernador de Antioquia en ese ‘detrás de cámaras’. Desde su campaña deslizan que querían proyectar la imagen de un nuevo Fajardo, uno renovado, con ganas de cambiar el panorama político de Colombia.
El candidato presidencial Sergio Fajardo junto a Edna Bonilla, en la inscripción de su candidatura. / Mauricio Dueñas Castañeda / EFE
Sergio Fajardo inscribe oficialmente su candidatura: “Contra el caos de la corrupción, la revolución de la educación”
El candidato presidencial por Dignidad y Compromiso, Sergio Fajardo, llegó a la sede de la Registraduría, en Bogotá, junto con su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla, para inscribirse oficialmente a la primera vuelta, que será el 31 de mayo de 2026. Acompañado de cientos de voluntarios y simpatizantes, Fajardo aseguró que encarna lo que “hoy reclama el país: un cambio serio y seguro”. “Contra el caos de la corrupción, la revolución de la educación”, añadió.
Durante la inscripción estuvieron presentes el exgerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, el abogado Mauricio Pava, el exdirector del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, el líder sindical, Diógenes Orjuela, el exgobernador del Atlántico, José Antonio Segebre, la exsecretaria de Hacienda de Medellín, María Eugenia Escobar y otras figuras que hicieron presencia para enviar un mensaje de respaldo a la candidatura.
El exministro Juan Fernando Cristo desiste de su candidatura presidencial
El líder de En Marcha, Juan Fernando Cristo, ha anunciado que desiste de su candidatura presidencial. “No vamos a inscribir nuestro nombre para participar en la primer a vuelta presidencial”, dijo en un video que hizo público a través de sus redes sociales. Pese a que el exministro había anunciado este jueves a su fórmula vicepresidencial, la profesora y defensora de derechos humanos Norma Vera Salazar, finalmente decidió retirarse de una contienda en la que considera hay un exceso de candidatos.
“Al no presentar nuestra candidatura, espero contribuir a darle mayor claridad al debate público en Colombia, frente a una ciudadanía que se encuentra confundida con tantas aspiraciones”, añadió.
El exministro del Interior, Daniel Palacios, se suma a la candidatura de Paloma Valencia
A través de varios medios de comunicación, el exministro del Interior Daniel Palacios ha confirmado que se adhiere a la campaña presidencial de Paloma Valencia. Palacios, quien llevó la cartera de la política durante parte del mandato de Iván Duque, había recogido las suficientes firmas para inscribirse como candidato. Sin embargo, luego de que Valencia ganara la consulta de la derecha, la llamada Gran Consulta por Colombia, con tres millones de votos, la candidata ha ido sumando apoyos.
Esta mañana Valencia recibió el coaval del Nuevo Liberalismo, de manos de Juan Manuel Galán, que también participó en la consulta, y luego fue respaldada por el excontralor Felipe Córdoba, quien anunció que declinaba su candidatura para que se siguieran logrando apoyos alrededor de Valencia. Palacios tomó esa misma decisión.
El excontralor Felipe Córdoba se adhiere a la candidatura de Paloma Valencia
El excontralor general, Felipe Córdoba, que también había recogido suficientes firmas para inscribirse como candidato presidencial, se adhiere a la campaña de Paloma Valencia. Luego de que la senadora y candidata por el Centro Democrático lo invitara públicamente a apoyar su candidatura y después de que ambos se reunieran este miércoles, Córdoba le respondió que sí por medio de un video. “He escuchado este llamado”, dijo.
“Acepto unir fuerzas con Paloma Valencia porque Colombia necesita la unión para recuperar el país”, dijo, ante el que calificó como “uno de los momentos más difíciles” de la historia del país. “La inseguridad crece, la economía se debilita, y millones de colombianos creen que el país que aman está perdiendo el rumbo”, dice. Y concluye: “Cuando el país está en riesgo, el deber es unirnos”.
El exministro Mauricio Lizcano escoge a Luis Carlos Reyes, Mr. Taxes, como su fórmula vicepresidencial
En una dupla de exministros, Mauricio Lizcano ha revelado a Luis Carlos Reyes como su fórmula a la Vicepresidencia. Ambos fueron parte del Gabinete de Gustavo Petro pero han tomado distancia del Gobierno. Lizcano fue el primer director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) de este mandatario, y después ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, o TIC, hasta comienzos del 2025. Reyes, apodado Mr. Taxes desde que encabezó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a inicios del cuatrienio, ocupó después la cartera de Comercio pero acabó por romper ruidosamente con el presidente en medio de reproches y denuncias cruzadas. Había lanzado una candidatura propia que no despegó, y también se planteó una fallida alianza con Fuerza Ciudadana, el movimiento de izquierda alternativa del exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo.
El expresidente Álvaro Uribe asiste a la inscripción de la candidatura de Paloma Valencia
El expresidente Álvaro Uribe, fundador y líder natural del Centro Democrático, llegó a la sede de la Registraduría Nacional, en Bogotá, para acompañar a la candidata de su partido, Paloma Valencia, a inscribir su candidatura presidencial. Cerca del exmandatario se vio a la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, quien también ha expresado su respaldo a dicha candidatura.
El Nuevo Liberalismo coavala la candidatura de Paloma Valencia
Ante el Consejo Nacional del Nuevo Liberalismo, el excandidato presidencial y director de la colectividad, Juan Manuel Galán, ratificó su respaldo a la fórmula de Paloma Valencia como presidenta y Juan Daniel Oviedo vicepresidente. A través de un comunicado, el partido ratificó que coavala dicha candidatura, en el marco del acuerdo de la Gran Consulta por Colombia, un proceso que convocó al Centro Democrático, al Nuevo Liberalismo y a otros partidos para, entre ellos, elegir a un único candidato de la derecha.
El Nuevo Liberalismo señala que toma la decisión con el fin de “construir una alternativa política frente a la polarización y los extremos que hoy dividen Colombia”, con el “compromiso de trabajar conjuntamente por una transformación responsable”, del país. Valencia dijo sentirse honrada y conmovida por llevar “el emblema de un colombiano que lo ha dado todo por Colombia, y cuyo hijo ha sabido representar y levantar las banderas de quienes no capitulan contra los violentos”, haciendo referencia a Luis Carlos Galán, el líder liberal asesinado en 1989.
Claudia López elige a Leonardo Huerta como su fórmula a la vicepresidencia
El abogado pereirano Leonardo Huertas será quien acompañe a la candidata presidencial Claudia López como su fórmula vicepresidencial para las elecciones de mayo, de acuerdo con fuentes cercanas a su campaña. Huerta, quien fue su contrincante en la Consulta de las soluciones, como se llamó a la consulta interpartidista del centro político, ahora estará a su lado en el tarjetón.
El también profesor, que hasta ahora era desconocido en la arena pública, fue el único contrincante en la consulta promovida por López, en la que no quisieron participar otros jugadores del centro político, como Sergio Fajardo, Maurice Armitage o Juan Fernando Cristo. Con la elección de Huerta continúa la tradición de que la fórmula vicepresidencial resulte ser quien saque la segunda mayor votación dentro de las consultas.
Claudia López inscribe su candidatura y da a conocer su fórmula vicepresidencial este viernes
La candidata presidencial Claudia López tiene programado dar a conocer a su fórmula vicepresidencial e inscribir su candidatura este viernes en Bogotá. La aspirante centrista ha convocado a sus seguidores y a los medios de comunicación en la sede de la Registraduría Nacional a las ocho de la mañana para revelar quién la acompañará en el tarjetón en la primera vuelta de las presidenciales del 31 de mayo. Los candidatos que tienen mayor favorabilidad según las encuestas ya dieron a conocer sus apuestas para la Vicepresidencia, un factor que encaminará el rumbo del escenario político en las próximas semanas.
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