El camino a las elecciones presidenciales Colombia 2026, en vivo

Iván Cepeda se defiende de las críticas por describir que Antioquia fue "cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía, y del terrorismo de Estado"

El candidato de la izquierda, Iván Cepeda, ha hecho publico un largo documento que explica su plan de gobierno, y donde compila varios de sus discursos. Uno de esos en Medellín, el pasado mes de febrero, llamó la atención de la oposición de derecha, pues él se refiere allí al departamento de Antioquia como la “cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía, y del terrorismo de Estado”. Luego añade que “en el centro de esa macabra realidad que emergió estaba Álvaro Uribe Vélez, su familia y su círculo social, estrechamente ligados al narcotráfico, al naciente paramilitarismo y a los sectores terratenientes”.

“Antioquia es la cuna del trabajo y de la modernidad económica del país; por eso, Iván Cepeda denigra del pueblo antioqueño”, respondió el candidato ultra Abelardo de La Espriella. “Antioquia es libertad, trabajo y orgullo por lo que somos”, dijo la candidata del uribismo, Paloma Valencia. Otros senadores, periodistas, y ciudadanos de la región también pidieron una disculpa. “Antioquia merece y exige respeto”, dijo el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez.

Cepeda ha publicado un comunicado en la tarde del domingo en el que dice que las palabras de su discurso se están tergiversando, porque en este se refería a un momento histórico que vivió el defensor de derechos humanos José María Valle, pero en también se refiere a Antioquia como un lugar con una “fuerte identidad regional antioqueña”, un “espíritu pujante de su gente y los grandes aportes económicos, culturales y sociales que ha hecho este departamento a la nación a lo largo de su historia, como un referente de desarrollo empresarial e industrial”. “Como no pueden con nosotros en las encuestas, en la movilización y en las urnas, acuden a la mentira y la calumnia”, afirmó.

Antioquia es uno de los centros económicos y políticos de Colombia y, si bien siempre ha sido territorio donde gana el Centro Democrático de Álvaro Uribe Vélez, en las pasadas elecciones legislativas hubo un crecimiento allí del Pacto Histórico de Gustavo Petro.