Sergio Fajardo escoge a Edna Bonilla como su fórmula vicepresidencial

El candidato presidencial Sergio Fajardo ha elegido a Edna Bonilla, académica y exsecretaria de Educación de Bogotá, como su compañera de fórmula. Así lo ha confirmado este jueves el exsenador Jorge Robledo, con quien Fajardo lidera el partido Dignidad y Compromiso. Se espera que el aspirante de centro presente la fórmula en una rueda de prensa en el campus capitalino de la Universidad Nacional, en la que Bonilla se formó como contadora y actualmente es profesora asociada.

La compañera de fórmula es contadora, especialista en Gerencia de Impuestos y doctora en Estudios Políticos. Al igual que Fajardo en sus inicios, se ha desempeñado entre la academia y el sector público. Además de docente universitaria, ha sido directora de la Caja de Vivienda Popular, secretaria de Hábitat en la Alcaldía de Lucho Garzón (2004-2008) y secretaria de Educación de Claudia López (2020-2023) en Bogotá. En ese último cargo se destacó, entre otras, por garantizar 40.000 nuevos cupos en educación superior mediante el programa Jóvenes a la U. En los últimos años, ha mantenido una columna semanal en la revista Cambio, donde ha sido crítica de la política educativa del Gobierno de Gustavo Petro.

Esta es la tercera postulación a la Presidencia de Colombia de Fajardo, un político mesurado y conciliador que se mantuvo al margen de las consultas interpartidistas del domingo. Hasta hace unos meses, era uno de los tres candidatos más fuertes: encabezaba las encuestas en el centro político con alrededor del 8% de intención de voto y se consolidaba como la opción más sólida para una tercería frente al izquierdista Iván Cepeda y al ultraderechista Abelardo de la Espriella. Parecía que el tercer intento, luego de quedar tercero en 2018 y cuarto en 2022, podía ser el ganador ante la posibilidad de llegar a sectores más amplios que sus rivales en una hipotética segunda vuelta. “He aprendido del pasado. Este es un nuevo Fajardo, uno que va a ganar”, aseguraba a este periódico en diciembre.

Sin embargo, el camino ha sido cuesta arriba. Sus dos rivales han ganado terreno en una campaña dominada por la polarización y el centrista no ha logrado marcar agenda. Los dos aspirantes que lideran los sondeos han ignorado sus peticiones de debatir. Los últimos sondeos muestran que el exalcalde de Medellín retrocede: su intención de voto ronda el 5% y pierde la tercería en manos de la senadora uribista Paloma Valencia, que ganó la consulta de la derecha el domingo. El liderazgo de Fajardo en el centro, además, está amenazado. La exalcaldesa bogotana Claudia López, con la que rechazó ir a unas primarias que definieran un liderazgo único para el sector, ahora aparece por encima de él en algunas encuestas.