Los comentarios de Iván Cepeda sobre Antioquia unifican a la derecha en su contra

El candidato del petrismo, Iván Cepeda, ha suscitado una polémica por sus comentarios sobre Antioquia. En un discurso recopilado en un documento anexo a su programa de Gobierno y publicado este sábado, el senador del Pacto Histórico asegura que el departamento, el segundo más poblado de Colombia, es “la cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”. Varios políticos, como candidatos presidenciales y gobernantes de la poderosa región, así como portavoces de los empresarios, han rechazado estas afirmaciones. El presidente Gustavo Petro ha entrado en el debate y ha defendido a su sucesor político.

El último en manifestarse en contra de Cepeda ha sido el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. El regidor departamental señaló en un video compartido en sus redes sociales que “los ataques” a la región “son producto del odio y la ignorancia; del resentimiento y la ruindad”. Rendón, elegido por el partido uribista Centro Democrático, ha resaltado la cultura trabajadora de los antioqueños y de su importante sector económico. “Aquí no pega el comunismo. En Antioquia somos inmunes al veneno que destilan”, recalcó sobre un departamento conocido en Colombia por su orgullo regional y que tiene como capital a Medellín, la segunda ciudad del país.

Antioquia es el fortín del uribismo en Colombia: casi 1 de cada 4 de los votos que recibió el partido a nivel nacional salieron del departamento en el que nació e hizo carrera el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Su hegemonía local se consolidó en las urnas el pasado 8 de marzo, cuando el partido fundado por el expresidente Uribe obtuvo su mejor votación en la Cámara departamental. Es por eso que importantes cargos del partido se han tomado los comentarios a pecho. La candidata a la presidencia de la colectividad, Paloma Valencia, indicó: “Decir lo que dijo Cepeda de Antioquia no solo insulta a los antioqueños, sino a los colombianos. Antioquía ha sufrido y resistido las guerrillas asesinas que justificó la izquierda radical como la suya y de su padre”.

Otras figuras han expresado su condena a las palabras de Cepeda. El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, dijo que “Antioquia merece y exige respeto”. “Aquí no nos arrodillamos ni aliamos con los criminales. Los enfrentamos. Reducir esta tierra a estigmas como “la narcoeconomía” es desconocer la historia de millones de antioqueños trabajadores y valientes que hemos sido precisamente víctimas del narcotráfico y la violencia”, añadió el político, cercano a Uribe pero con un partido propio. Las voces empresariales también se han mostrado en contra. Proantioquia, fundación del sector privado, se opuso “con firmeza a la estigmatización como propuesta de gobierno”. Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, el principal gremio empresarial de Colombia, declaró que “no tiene ningún sentido adelantar una campaña estigmatizando a una región que tanto le ha aportado al país; sobre todo no tiene sentido buscar revictimizarla después de haber vivido y haberse recuperado de épocas tan duras”.

La polémica surge tras la publicación de un documento titulado Programa de gobierno. En él, la campaña de Cepeda no formula sus propuestas, sino que recopila, en 433 páginas, sus discursos proferidos en los últimos meses. En uno pronunciado el pasado 12 de febrero en Medellín, el candidato cita al defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. El abogado, asesinado en 1998, sostuvo en su momento que “el meridiano de la violencia” pasaba por su departamento, una denuncia que el candidato reafirma en sus propias palabras. “[En Antioquia] surgió una alianza perversa entre sectores económicos, políticos y armados que utilizaron la represión, el miedo y el exterminio para proteger sus intereses y acumular riqueza a costa de la vida de poblaciones en territorios rurales y urbanos del departamento. Y en el centro de esa macabra realidad que emergió estaba Álvaro Uribe Vélez, su familia y su círculo social, estrechamente ligados al narcotráfico, al naciente paramilitarismo y a los sectores terratenientes”, manifestó en su discurso.

Tanto Cepeda como su líder político, el presidente Petro, han rechazado las críticas y defienden que las afirmaciones citadas están fuera de contexto. El senador y candidato ha dicho en un comunicado que hay “una campaña difamatoria” en su contra y pidió que se publicara el texto en su totalidad. Una página después de las declaraciones que han provocado rechazo, Cepeda afianza: “Medellín y Antioquia cambiaron. Aquí se ha ido abriendo el camino de la democracia. Aquí ha ido germinando la equidad social. Aquí la verdad ha comenzado a derrumbar los muros de la impunidad. Aquí la memoria se ha convertido en fuerza viva que nutre las luchas sociales. Nuestro pueblo ya no es espectador: es protagonista”, pronunció.

Petro ha insistido en que, más allá del debate, su sucesor político tiene razón. “Se burlan porque se dice que el paramilitarismo nació en Antioquia, y es verdad: el paramilitarismo nace en Puerto Berrío y se extiende por todo el Magdalena medio con decenas de miles de campesinos asesinados”. El presidente también ha enfatizado que hay un “cambio” en la sociedad antioqueña: “Las juventudes diversas deben liberarse, ellas mismas, de la burbuja comunicacional y comenzar el restablecimiento de la agricultura, la industria y la cultura verdadera” del departamento, ha dicho en un largo mensaje en X.

La controversia se produce al tiempo que el Pacto Histórico crece en Antioquia. Las elecciones legislativas demostraron que la izquierda petrista ha aumentado su impronta en el departamento al convertirse en la segunda fuerza política, por encima de los partidos tradicionales. Para la Cámara, el Pacto obtuvo 394.000 votos, un 75% más que en 2022 y el 17% del total, y se quedó con 3 escaños de los 17 que se reparten.