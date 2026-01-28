El partido del alcalde de Medellín respalda la candidatura presidencial del ultra Abelardo de la Espriella

Creemos, el movimiento político fundado por el alcalde de Medellín, Federico (Fico) Gutiérrez, apoyará la candidatura presidencial del ultraderechista Abelardo de la Espriella. La alianza se ha hecho oficial este miércoles durante un evento celebrado en el centro de la capital antioqueña. Con este respaldo, el abogado penalista busca fortalecer su cobertura regional y arrebatar votos al uribismo en las elecciones de mayo, mientras que Creemos quiere dar su salto a la política nacional empujado por la popularidad del candidato en las legislativas de marzo.

“Me siento honrado de estar acompañado por estos guerreros de la lista del mejor alcalde que ha tenido Medellín (...). Creemos es la punta de lanza de un proyecto político que empezó hace muchos años y que hoy se materializa con una lista de candidatos que apoya El Tigre”, ha manifestado De La Espriella durante el acto, celebrado en la misma plaza en la que Fico fue posesionado como alcalde en 2024.

Este pacto significa un duro golpe para el uribismo, la corriente política más votada en Antioquia durante los últimos 20 años. Fico fue respaldado por el Centro Democrático en su aspiración presidencial de 2022, pero siempre ha rechazado las invitaciones a unirse al partido liderado por el expresidentes Álvaro Uribe. Ahora ​se desmarca de apoyar la candidatura de Paloma Valencia, la elegida por el partido del expresidente para llegar a la Casa de Nariño. El arrastre electoral que puede tener Creemos no es menor: en las elecciones regionales en las que Gutiérrez fue elegido alcalde, recabó casi 700.000 votos y consiguió una importante mayoría en el Concejo local. Además, Gutiérrez muestra altos niveles de aprobación en las encuestas.

Ahora Creemos apuesta a que sus listas al ​Senado y a la C​ámara de Representantes reciban​ el empuje que ha mostrado De La Espriella en todas las encuestas. El outsider de ultraderecha ha mostrado ser el favorito de este espacio político para competir en una eventual segunda vuelta contra el candidato del petrismo, Iván Cepeda. Su lista al Senado está liderada por Juliana Gutiérrez, hermana de Fico. “Este es el movimiento que representa los intereses reales de la gente y el verdadero cambio que requiere el país”, ha dicho durante el evento la aspirante al Congreso.

De La Espriella lleva tiempo cortejando a los alcaldes, gobernadores y poderosos políticos de las regiones para impulsar su candidatura. El primero en hacerlo fue Jaime Andres Beltrán, alcalde de Bucaramanga hasta el pasado agosto, cuando fue destituido por doble militancia. El exregidor renunció a su aspiración al Senado para convertirse en “jefe de regiones” en la campaña del abogado. Ahora, es el movimiento de Fico el que muestra su respaldo con el fin de dar el salto a la política nacional.

Varios medios locales informaban esta semana de que el apoyo de Creemos era inminente, y que también lo será el de la familia Char, un poderoso clan de la costa caribe colombiana. El actual alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se reunió recientemente con Fico, y conversaron “sobre temas de seguridad y proyectos estratégicos” sin dar más detalles. De La Espriella ya había dicho el fin de semana en sus redes sociales que “no se necesitan encuestas para saber que los mejores alcaldes de Colombia son Alex Char y Fico Gutiérrez”. “Barranquilla y Medellín son ejemplo para Colombia”, añadió entonces.

Pese a la distancia que marca el alcalde de Medellín con la candidatura de Paloma Valencia, la figura del expresidente Uribe sigue siendo fundamental en la política paisa. Eso lo sabe Gutiérrez. A una publicación del exmandatario en X, en la que supuestamente denuncia que hay una campaña gubernamental para meterlo preso, el regidor mostró su apoyo: “Es una estrategia de venganza criminal. Aguantemos. Cuente con nosotros. Entre todos recuperaremos a Colombia de las garras de los corruptos y los violentos”.

El uribismo atraviesa una de las mayores crisis desde su fundación. La candidata Valencia no despega en las encuestas, mientras que los líos internos amenazan con romper el partido. La senadora del ala más radical, María Fernanda Cabal, anunció esta semana que busca, junto con su esposo y cofundador del Centro Democrático, José Félix Lafaurie, que haya una escisión que le permita a ella aspirar a la presidencia. Varios analistas auguran que la congresista pretende adherirse a la campaña de De La Espriella, con quien comparte una gran afinidad ideológica. Sin Fico, los Char y una de sus congresistas más votadas, el partido de Uribe se queda cada vez más solo.