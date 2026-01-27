El Centro Democrático se despide de José Félix Lafaurie y guarda silencio ante la salida de María Fernanda Cabal

El partido de derechas Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, vive una semana de tensión interna. Este martes ha anunciado que respalda la selección de la senadora Paloma Valencia como su candidata presidencial, frente a las acusaciones que han hecho dos miembros claves de la colectividad. El día anterior se filtró una carta del empresario ganadero José Félix Lafaurie al director del partido, en la que denuncia fraude en un proceso en el que competía también su esposa, la senadora María Fernanda Cabal. El excongresista anunció que los dos renuncian al partido. La colectividad, un día después, acepta su salida. “Lamentamos la renuncia del Dr. Lafaurie y le agradecemos por los años de servicio en nuestro partido”, dice una respuesta pública que no menciona a María Fernanda Cabal, un silencio atronador.

Se trata de la senadora más votada en las elecciones de 2022 y una de sus congresistas más visibles. Se esperaba que, tras quedar en segundo lugar en las encuestas que definieron la candidatura presidencial, pasara a ser jefe de debate de la candidata Valencia. Cabal no ha aceptado entrevistas sobre su salida −a diferencia de su marido, que pasó por varios medios el lunes− y en sus redes sociales ha escrito de otros asuntos.

La política vallecaucana ya había cuestionado las encuestas que la sacaron de la contienda, en cuestionamientos sobre los que ahonda la carta de su esposo. En su respuesta, el partido se mantiene firme sobre al proceso de selección adoptado: “fue legítimo, riguroso y totalmente transparente”. El mensaje le da un espaldarazo a su director, el excongresista Gabriel Vallejo, a quien dirigió Lafaurie su carta, y al fundador y presidente vitalicio del partido, el expresidente Uribe Vélez, quien no era señalado directamente en la misiva. Su partido lo describe como el “líder invaluable de nuestra patria”.

El empresario samario José Félix Lafaurie es el presidente de Fedegan, la asociación más grande de ganaderos de Colombia. En paralelo, ha hecho carrera en la política. Fue durante muchos años miembro del histórico Partido Conservador, al que pertenecía su familia, y militó en la corriente que lideró el senador y varias veces candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado. El hijo del expresidente Laureano Gómez creó para las elecciones de 1990 una disidencia llamada Movimiento de Salvación Nacional, un partido hoy pequeño y que acompaña al ultra derechista Abelardo De La Espriella, un abogado penalista que ha sido afín a Cabal.

Lafaurie ha apoyado a Álvaro Uribe desde que este fue presidente, y durante sus ocho años de Gobierno (2002-2010) fue su superintendente de Notariado y Registro. Cuando el expresidente le sugirió ser candidato al Congreso en las primeras elecciones del Centro Democrático, en 2014, el ganadero propuso a su esposa, quien terminó elegida como representante a la Cámara por Bogotá. Desde entonces, ella construyó una visibilidad y una estructura propias, pero siempre como una figura leal a Uribe y su partido. Lafaurie, por su parte, ha sido negociador con la guerrilla del ELN en representación del actual Gobierno de Gustavo Petro, némesis de Uribe, con el aval del expresidente. Solo hasta ahora, con la aspiración presidencial de Cabal en el medio, la larga alianza parece haber llegado a su fin.

Lafaurie proponía en su carta de renuncia escindir el partido Centro Democrático, una posibilidad contemplada en la ley que exige que varios congresistas lo acompañen, pero la colectividad no ha abierto esa puerta. Paloma Valencia, se lo explicó a EL PAÍS: “el partido no está pensando en escindirse, todo lo contrario, el partido está unido monolíticamente, trabajando en torno a ganar las elecciones”.